  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯

神州經脈 | 習金會登場，滬指創兩個月低，廣州拓住房公積金貸款類型

08/06/2026

　　環球股市崩跌，滬綜指亦難獨善其身，今日（8日）收挫1.7%報3959.34點，創2個月收盤新低，失守4000點大關。深成指也挫3.22%，創業板指軟3.69%。成交縮量，滬深兩市全日交易額2.79萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減2764億元或9%。盤面上，有色金屬和芯片跌幅居前，分別跌5.5%及4.5%。分析人士認為，中國股市在全球科技拋售潮中顯得較為「抗跌」，原因是對人工智能交易的依賴程度較低，同時監管層就跨境證券整治作出的澄清可能也幫助緩和了一些潛在憂慮。

 

神州經脈 | 習金會登場，滬指創兩個月低，廣州拓住房公積金貸款類型

中共中央總書記、國家主席習近平今日抵達平壤，開始對朝鮮進行國事訪問。（新華社圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7844，較上個交易日4時30分收盤價跌132點子，創5月26日以來近兩周低，全日在6.7822至6.7900之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8198，較上個交易日跌41點子，較市場預測偏弱約250點。

 

今日新聞精選

 

1. 據《央視新聞》報道，中共中央總書記、國家主席習近平當地時間今日下午，將在平壤錦繡山迎賓館同朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。習近平乘坐的專機中午抵達平壤，金正恩和夫人李雪主到機場迎接。此次陪同出訪的包括習近平夫人彭麗媛、中央辦公廳主任蔡奇及外交部部長王毅等。習近平啟程前在朝鮮《勞動新聞》發表題為《繼往開來、砥礪同行，續寫中朝傳統友誼嶄新篇章》的署名文章，強調中朝傳統友誼牢不可破、歷久彌堅。

 

2. 騰訊旗下「微信開發者」微信公眾號今日發布「關於開發者接入微信AI生態的指引」稱，微信開放平台為各位小程序開發者提供便捷接入微信AI生態的能力，接入後開發者的小程序將有機會被微信AI推薦和調用；未完成接入的小程序，將無法被微信AI調用。微信提供兩種接入模式，開發者可按需選擇。兩種模式不互斥，可同時開啟。目前有關功能仍處於內測階段，用戶暫時未能體驗。

 

3. 海關總署將於明日公布5月貿易數據。《路透》綜合逾30家機構預估中值顯示，得益於人工智能（AI）浪潮支撐，電子鏈條維持高景氣，疊加低基數效應以及價格因素，中國5月以美元計價出口同比增速料從4月的14.1%加快至15%；進口亦保持強勁，同比料增長25%，增速較4月略微收窄0.3個百分點；當月貿易順差預計從848億美元擴大至921億美元。高盛表示，儘管伊朗戰事導致能源市場出現擾動，但全球持續的AI資本支出熱潮將繼續支撐中國的進出口。

 

4. 廣州住房公積金管理中心印發《廣州住房公積金個人住房貸款實施辦法》。根據《住房公積金管理條例》，在現有購房貸款的基礎上，增加建造、翻建、大修自住住房貸款類型，並明確其申請條件、貸款額度、貸款期限、辦理程序及擔保方式等，旨在滿足繳存人多元化住房需求，特別是適用於老舊小區改造、房屋翻建等實際場景，切實發揮住房公積金在保障和改善居住條件中的積極作用。

 

5. 據《路透》報道，中國證監會最新回應《路透》有關跨境證券整治的問詢時表示，本次整治方案針對的是境外機構在境內發生的非法跨境經營活動，不涉及其在境外的展業行為；投資者的財產安全不受整治影響，已開立帳戶不會被強制註銷，帳戶內資產不會被強制清理。對於存量帳戶的處置安排，中證監重申：集中整治期內，存量投資者在境內可繼續進行單向賣出交易並轉出資金，禁止買入交易和轉入資金操作。集中整治期滿後，境外機構須全面關停境內網站、交易軟件及配套服務，禁止為存量投資者在境內非法提供交易等服務。

 

6. 據《彭博》引述知情人士指，全球最大的手機及車載鏡頭供應商舜宇光學考慮發行約30億元人民幣點心債，公司計劃最早於本月內推介這隻5年期債券。據彭博匯總數據顯示，這一債券融資計劃若落地，將是舜宇首次發行離岸人民幣債券。報道指，公司目前存續一隻規模相近的美元債，本金4億美元，將於7月17日到期。

 

7. 國家發改委固定資產投資司負責人關鵬今日在國務院政策例行吹風會上表示，按照「兩重」建設工作部署，國家發改委聯合住建部通過超長期特別國債，支持城市氣、供水、排水、污水、熱力等老舊管網建設改造，2026年安排資金規模為1600億元，比上一年增加250億元。2025年，國家發改委設立中央預算內投資城市更新專項，重點支持城鎮老舊小區改造、城市危舊房改造等城市更新項目建設，2026年安排資金規模為970億元。

 

8. 據內媒報道，6月以來，愛施德、建業股份、宏昌電子、凱盛科技、宏源藥業、森林包裝、綠島風、仁信新材、中建環能、星徽股份等10餘家A股企業密集披露補稅及繳納滯納金公告，覆蓋電子、化工、醫藥、環保、包裝等多個主流行業。本輪集中補稅以企業主動補繳稅款、滯納金為主，涉事企業暫未收到稅務部門行政處罰，整體以合規整改糾錯為核心。其中，3C數碼銷售服務商愛施德補繳規模較大，補繳企業所得稅及滯納金3.08億元。

 

撰文：經濟通中國組

 

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,713.64

最大成交額股票

深300308

中際旭創 #

1,154.990

最大成交額股票

滬600522

中天科技

49.530

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02142 和鉑醫藥－Ｂ
  • 10.200
  • 02290 龍豐集團
  • 2.430
  • 02800 盈富基金
  • 24.980
  • 02477 經緯天地
  • 0.550
  • 02408 遇見小麵
  • 3.670
股份推介
  • 01088 中國神華
  • 46.520
  • 目標︰$51.00
  • 03336 巨騰國際
  • 5.110
  • 目標︰$6.00
  • 00669 創科實業
  • 117.500
  • 目標︰$128.00
  • 02618 京東物流
  • 12.680
  • 目標︰$16.00
  • 01898 中煤能源
  • 12.800
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.800
  • 00700 騰訊控股
  • 446.400
  • 00005 滙豐控股
  • 142.300
  • 02513 智譜
  • 1,314.000
  • 00981 中芯國際
  • 72.550
報章貼士
  • 03993 洛陽鉬業
  • 16.940
  • 目標︰$17.70
  • 01368 特步國際
  • 4.390
  • 目標︰$4.75
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 24.560
  • 目標︰$43.20
熱炒概念股
即時重點新聞

08/06/2026 17:00  《盤後部署》北水逾百億撐市無阻恒指四連跌，快手價殘買入等可靈分拆

08/06/2026 17:30  騰訊擬發行美元及離岸人民幣債券，集資約30億美元

08/06/2026 17:58  【習金會】習近平就中朝關係提4點意見：堅持以高層交往為引領，擴大經貿、農業等務實合作

08/06/2026 15:54  《異動股》龍豐上市次日再跌14%，抽中至今每手蝕1530元

08/06/2026 15:20  【粵車南下】「粵車南下」擴展至大灣區九市，7月25日起每日名額增至200個

08/06/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾113億元，買盈富基金沽中芯

08/06/2026 09:04  【大行炒Ｄ乜】中信里昂齊削博彩股目標，法巴續撐寧德時代登800元

08/06/2026 16:30  《財資快訊》美電軟報7.8347，一周拆息較上日微升至2.31%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

預測市場等於賭博？港大狀稱動搖港合法博彩市場惟現有法例難規管新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

粵車南下 | 「粵車南下」擴展至大灣區九市，7月25日起每日名額增至200個新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 習金會登場，滬指創兩個月低，廣州拓住房公積金貸款類型新文章
品味生活
生活
人氣文章

財智談．陳家揚

AI年代下的PISA財富密碼新文章
人氣文章

娛樂

6 月串流推介︱Netflix重溫世界盃巴西隊決勝十二碼＋崔岷植新作《末行手記》；Disney+《反斗奇兵5》預熱片單＋美劇《大熊餐廳》最終章
人氣文章

港是港非．李慕飛

發展國際旅遊對開拓國際貿易有極大好處新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

半價入手DIOR神級單品！打破尺碼迷思：日本入手大童外套、爆款配飾  新文章
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

告別腋下暗沉與汗味！夏日必學3大除臭攻略：掌握止汗黃金時間、固體香膏補香，全天保持清爽！
人氣文章

Fashion Feature

世界盃2026｜球場外時尚角力：LOEWE、Hugo Boss、JACQUEMUS、dunhill 五大國家隊「官方西裝」大檢閱！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
夏日素湯推介：芫荽冬菇豆腐清湯 清熱下火、去濕消暑
人氣文章
名人保養｜52歲港姐冠軍盧淑儀素逆齡現身，李克勤被指「似太太爸爸」新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/06/2026 23:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/06/2026
預測市場等於賭博？港大狀稱動搖港合法博彩市場惟現有法例難規管
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增...

07/06/2026 10:55

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火第97天，美眾院通過停戰決議，四名共和...

04/06/2026 09:08

中東戰火

特朗普演AI大龍鳳，黃仁勳冷水潑炒風

03/06/2026 17:03

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區