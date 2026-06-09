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習金會｜習近平就中朝關係發展提出「四個堅持」，稱對金正恩支持「不改變」

09/06/2026

 

　　中共中央總書記、國家主席習近平當地時間昨日（8日）中午抵達朝鮮，展開為期兩天的國事訪問。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩為習近平舉行盛大的歡迎儀式，並設晚宴和專場文藝表演款待。這是習近平時隔7年再次訪問朝鮮，亦是中朝領導人時隔約9個月再次會晤。中朝領導人昨日下午在平壤錦繡山迎賓館舉行會談，習近平就兩國關係發展提出「四個堅持」，並強調對金正恩領導的朝鮮的支持「不會改變」。

 

　　據《央視新聞》報道，習近平在會談中強調，無論國際形勢如何變化，中國黨和政府高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變，對金正恩總書記同志領導朝鮮社會主義事業的堅定支持不會改變，維護中朝雙方共同利益和良好戰略環境的堅定決心不會改變。

 

　　習近平並稱，願同金正恩一道，以這次訪問為契機，加強對新時期中朝關係的頂層設計和戰略指引，推動中朝關係與時俱進、得到更大發展。面對加速演進的世界百年變局，雙方要登高望遠、繼往開來，為中朝傳統友誼注入新的時代內涵和強勁動力，開闢兩國社會主義事業和地區和平與發展更加美好的前景。

 

習金會｜習近平就中朝關係發展提出「四個堅持」，稱對金正恩支持「不改變」

習近平昨日抵達平壤，與金正恩舉行會談。（AP圖片）

 

習近平：加強外交、軍隊等交流，擴大經貿、科技等務實合作

 

　　習近平同時就發展中朝關係提出4點意見：

 

　　第一，堅持以高層交往為引領，夯實政治互信根基。最高領導人戰略引領是中朝關係的最大優勢。習近平表示願同金正恩保持密切戰略溝通，引領中朝關係不斷邁向新高度。今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年，雙方要隆重舉辦紀念活動。兩黨關係對中朝關系發展發揮重要引領作用，要進一步拓展和活躍兩黨各層級各領域友好交往，深化治黨治國經驗交流互鑒。雙方要加強外交、執法、軍隊等交流，落實好雙方達成的重要共識，為中朝關係發展匯聚智慧和力量。

 

　　第二，堅持以為民造福為目標，提升務實合作水平。中方願同朝方加強發展戰略對接，擴大經貿、農業、建築、科技、醫療衛生等務實合作，更好造福兩國人民。雙方要以邊境口岸全面復通、民航航班和國際客運列車恢復運營為契機，擴大人員往來，實現雙向奔赴。

 

　　第三，堅持以友誼傳承為動力，拉緊民心相通紐帶。中朝用鮮血凝成的傳統友誼是兩國人民共同的寶貴財富。中方願同朝方一道，共同維護好、管理好在朝志願軍烈士紀念設施，開展富有特色的革命傳統教育、青少年思想教育，傳承好兩國紅色基因和傳統友誼。中方願同朝方用好各自優勢資源，加強教育、文藝、旅遊、體育、媒體、青年、地方、友城等交流合作，讓中朝傳統友誼更加深入人心。

 

習近平：加強戰略協調和配合，堅定捍衛各自主權、發展利益等

 

　　第四，堅持以公平正義為理念，豐富戰略協作內涵。面對人類向何處去這一重大課題，習近平提出構建人類命運共同體理念和四大全球倡議，希望推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展，得到包括朝方在內的國際社會廣泛支持和積極響應。亞洲是中朝等地區國家的安身立命之所。中朝兩國應加強戰略協調和配合，堅定捍衛各自主權、安全、發展利益，共同維護地區和平與發展。

 

習金會｜習近平就中朝關係發展提出「四個堅持」，稱對金正恩支持「不改變」

金正恩昨晚設宴款待習近平。（AP圖片）

 

金正恩：堅定支持中國維護核心利益的政策和立場

 

　　金正恩則在會談中表示，習近平今年首次出訪就來到平壤，體現了對中朝關係的高度重視和友好情誼，對朝方是莫大的鼓舞。此訪再次清晰表明，久經考驗的、始終站在自主和正義的歷史正確一邊的朝中關係是多麼牢不可破。由衷感謝習近平就新時代朝中關係發展提出的重要意見，朝方各部門將同中方一道全力以赴全面落實，推動雙方在經貿、基礎設施、科技、教育、人文等廣泛領域的交流合作取得新發展，通過黨際渠道加強經驗交流互鑑為朝方社會主義建設事業發展提供寶貴助力，幫助朝鮮人民同中國人民一道邁向現代化之路。

 

　　金正恩並稱，近年來國際社會正經歷前所未有的巨大變化，朝方將始終不渝地堅持一個中國原則，堅定支持中國維護核心利益的政策和立場。鞏固和發展新時代中朝友誼是人民的選擇、時代的需要，是朝方始終不變的戰略選擇和堅定不移的戰略意志。朝方會一如既往將發展朝中關係作為國家最重大的第一戰略事業，為把中朝關係建設成國家關係的典範而竭盡全力，共同為地區和世界的和平繁榮作出貢獻。

 

習近平：同金正恩達成重要共識，推動中朝關係高水平發展

 

　　另外，在當晚的歡迎宴會上，習近平致辭時表示，這次訪問中同金正恩達成重要共識，一致認為要從社會主義前途命運的戰略高度，把握時代大勢，順應兩國人民共同願望，加強高層交往，深化戰略溝通，拓展務實合作，增進民心相通，推動中朝關係高水平發展，攜手開闢兩國社會主義事業更加美好的前景，促進人類社會不斷進步。

 

習金會｜習近平就中朝關係發展提出「四個堅持」，稱對金正恩支持「不改變」

習近平與金正恩一同觀看專場文藝演出。（AP圖片）

 

　　金正恩致辭時指出，這次與習近平時隔9個月再次會晤，就結合新的形勢變化進一步推進具有新的時代內涵的朝中關係達成重要共識，並就共同關心的國際和地區問題廣泛交換意見，必將推動具有深厚歷史傳統的朝中友誼加速向前發展，為地區和世界的和平穩定作出貢獻。

 

　　專場文藝演出則表演了《我和我的祖國》、《茉莉花》、《紅旗飄飄》等耳熟能詳的歌曲，最後在《朝中友誼萬古長青》的歌聲中落下帷幕。

 

撰文：經濟通中國組

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