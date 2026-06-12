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神州經脈 | 新增貸遜預期，Kimi推AI原生信用卡，滬指止四周連跌

12/06/2026

　　隨著中東局勢緩和，市場情緒回暖，滬深股市止跌反彈。滬綜指今日（12日）收升1.12%重返四千點，收報4031.51點，全周累升0.09%，結束此前四周連跌；深成指揚0.75%，創業板升0.5%。成交放量，滬深兩市全日成交額高見3.2萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大升6628億元或26%。盤面上，航空板塊升幅領先，有色金屬股全日收高4.5%。

 

神州經脈 | 新增貸遜預期，Kimi推AI原生信用卡，滬指止四周連跌

內地5月新增人民幣貸款5200億元，低於預期的5500億元。（AP圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7616，較上個交易日4時30分收盤價升157點子，兩連升，創2023年2月3日以來逾40個月新高，全日在6.7609至6.7682之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8109，較上個交易日升41點子，創2023年2月10日以來逾40個月新高，較市場預測偏弱約470點。

 

今日新聞精選

 

1. 人民銀行公布，5月末，廣義貨幣(M2)餘額353.67萬億元，同比增長8.6%，增速與4月末持平，並優於預期的8.5%；狹義貨幣（M1）餘額114.89萬億元，同比增長5.5%，增速較4月末擴大0.5個百分點。前五個月社會融資規模增量累計為17.48萬億元，比上年同期少1.16萬億元，按上月公布的前四個月社融規模增量15.45萬億元計算，即4月社會融資規模增2.03萬億元，超過市場預期的1.87萬億元。前五個月人民幣貸款增加9.11萬億元，按上月公布的前四個月人民幣貸款增加8.59萬億元計算，5月新增人民幣貸款5200億元，低於預期的5500億元；上月為減少100億元，是時隔九個月後再轉負。

 

2. Kimi智能助手公眾號今日下午發文宣布，全球首張AI原生信用卡Kimi信用卡正式開啟預約，將於7月正式發行。這是首張將AI服務納入核心權益體系的實體信用卡。據介紹，持卡人的每一筆消費均可轉化為AI算力額度，直接兌換Agent使用額度和高級功能等權益。持卡人也可以優先內測Kimi最新模型，並有資格參加AI行業閉門沙龍的專屬線下活動。Kimi方面稱，相信AI應當如水、電、網絡一般，成為普惠的生活基礎設施，因此將和銀行、卡組織夥伴一道，探索Token、信用卡積分相互流通的全新金融範式。

 

3. 據《路透》報道，三位知情人士透露，英偉達已告知中國客戶，其用於人工智能數據中心的新型Vera中央處理器（CPU）最早可能在8月份上市，客戶可以開始下訂單。消息人士稱，一些中國客戶對英偉達首款專為代理式AI打造的Vera CPU表現出了興趣。Vera現已全面投產。英偉達表示，它的運行速度比競爭對手的同類處理器快1.8倍。另一位消息人士稱，這種最初的興趣能否轉化為大規模應用還有待觀察，部分原因是軟件生態系統和兼容性問題，以及圍繞國產人工智能芯片構建的工作負載遷移方面的限制。

 

4. 第二屆世界人形機器人運動會將於8月22日至26日在國家速滑館舉辦，賽期延長至5天。北京市經信局副局長、新聞發言人劉維亮在今日舉行的新聞發布會上介紹，為了充分展示具身智能領域最領先的技術水平，讓機器人不僅能「動起來」，而且能「派上用場」，賽事組委會策劃了第二批賽項，其中，新增3個競技賽項目，包括乒乓球等賽項，以及21個緊貼生活的場景賽項。至此，本屆運動會的50個賽項已經全部確定。

 

5. 上海市政府今日舉行市政府新聞發布會，上海市委金融辦常務副主任周小全介紹稱，2026陸家嘴論壇將於6月17日至18日召開，主題為「全球治理倡議下的金融發展與合作：新願景、新挑戰和新機遇」。論壇設有八場全體大會、多場研討會，還將舉辦一系列重大項目簽約和政策發布活動。國家金融監管總局局長丁向群將出席論壇開幕式，致開幕辭並作主題演講。全體大會方面，還設置了「全球金融治理改革與合作」等七個議題，涵蓋當前經濟、金融領域的熱點。

 

6. 華為開發者大會2026今日下午在東莞松山湖開幕，將持續至周日（14日）。華為常務董事、產品投資評審委員會主任、終端BG董事長余承東在大會上正式發布鴻蒙HarmonyOS 7全場景智能操作系統，並宣布鴻蒙操作系統已成為中國第二大智能手機操作系統。此外，鴻圖計劃今日正式啟動，覆蓋超過20個行業、200類芯片及1200類設備，全面推動開源鴻蒙生態規模發展。

 

7. 據《彭博》報道，阿里巴巴據悉出價15億美元收購中國生鮮快送平台樸樸超市，引發一場競購戰；此舉是其更廣泛行動的一部分，目的是從美團手中奪取更多線上商務市場份額。就在幾個月前，美團宣布以7.17億美元收購叮咚，擊敗了其他競購者。知情人士透露，阿里巴巴提出的收購價格，較高鑫零售先前的出價高出逾一倍。高鑫零售曾是阿里巴巴的關聯公司，目前由私募股權公司DCP Capital支持，先前曾提出6億美元的收購方案。

 

8. 據海關總署廣東分署消息，今年前5個月，廣東進出口4.44萬億元，增長18.8%，連續五個月保持兩位數增長。其中，出口2.61萬億元，增長10.8%；進口1.83萬億元，增長32.4%。從月度數據看，進出口已連續五個月保持兩位數增長。單5月，廣東進出口9481.9億元，達歷史月度規模最高值，增長20.3%；其中，出口5491.3億元，增長8.6%，增速較4月加快4.5個百分點；進口3990.6億元，增長41.2%，增速較4月加快5.1個百分點。

 

撰文：經濟通中國組

 

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