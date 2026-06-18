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神州經脈 | 滬指連漲兩周，月底前下達625億以舊換新資金，DS完成510億A輪融資

18/06/2026

　　端午節前最後一個交易日，滬綜指與科技板塊表現分化。滬綜指小幅收低0.43%報4090.48點，失落4100，但本周仍升1.46%，連漲兩周；創業板指數盤中續創歷史新高，全日升2.05%，科創50飆3.84%，深成指也漲0.94%。兩市全日成交額見3.3萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量2184億元或7%。分析人士認為，美聯儲議息結果好於一些悲觀預期，市場風險偏好稍微好轉，加上國產大模型性能亮眼，科技板塊情緒依舊高漲。

 

神州經脈 | 滬指連漲兩周，月底前下達625億以舊換新資金，DS完成510億A輪融資

滬綜指今日小幅收低0.43%報4090.48點，但本周仍升1.46%，連漲兩周。（資料圖片）

　　　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.7623，較上個交易日4時30分收盤價跌54點子，創6月11日以來一周新低，全日在6.7610至6.7690之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8130，較上個交易日跌34點子，創6月11日以來一周新低。

 

今日新聞精選

 

1. 白宮官員6月17日表示，美國總統特朗普已經簽署美伊第一階段諒解備忘錄。伊朗外交部發言人亦表示，伊美諒解備忘錄文本已最終正式敲定，雙方已經簽署。對此，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，美伊雙方簽署第一階段諒解備忘錄，對緩和局勢緊張、鞏固停火勢頭有積極意義。中方對此表示歡迎，希望包括美伊在內的相關各方都能秉持契約精神，切實兌現承諾。中方希望美伊雙方都能以理性務實態度對待第二階段談判，相向而行，共同努力，爭取下階段談判取得積極成果。

 

2. 國家發改委召開例行發布會，新聞發言人李超在會上表示，6月底前將下達今年全部2000億元設備更新項目清單和第三批625億元消費品以舊換新資金。此外，加強項目和資金監管，持續完善全鏈條監管機制，嚴厲打擊「先漲後補」、騙補套補等違法違規行為。做好跟蹤問效，組織開展「兩新」政策實施效果評估，做好政策接續預研儲備。

 

3. 國家能源局今日公布，1-5月，全社會用電量累計4.2018萬億千瓦時，同比增長5.7%；其中5月全社會用電量8671億千瓦時，同比增長6.9%。從分產業用電看，5月第一產業用電量124億千瓦時，同比增長5.0%。第二產業用電量5753億千瓦時，同比增長6.0%；其中，工業用電量5703億千瓦時，同比增長6.2%，高技術及裝備製造業用電量1091億千瓦時，同比增長12.2%。第三產業用電量1704億千瓦時，同比增長9.7%；其中，充換電服務業、互聯網數據服務業用電量分別為149億、90億千瓦時，增速分別達到59.9%、45.4%。

 

4. 據國家發展改革委價格監測中心監測，本輪成品油調價周期內(6月4日24時--6月18日24時)，國際油價震盪下行。因此，6月18日24時起，預計國內汽、柴油零售限價每噸分別下調515元、495元，92號汽油、95號汽油和0號柴油每升分別下調0.40元、0.43元、0.42元。本輪調價為年內第十次調價窗口，也是今年以來的第三次下調。本輪成品油零售限價下調確認後，私家車單次加滿一箱50L的92號汽油，將少花20元。

 

5. 企查查信息顯示，杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司（DeepSeek）在6月16日進行了A輪融資，融資金額約為510億元，公司估值為4000億元。DeepSeek本輪融資的投資方包括梁文鋒、國家人工智能產業投資基金合夥企業(有限合夥)、騰訊、網易、寧德時代和京東，以及IDG資本、Monolith礪思資本、拾象科技和正心谷資本。有業內人士透露，此輪融資的核心議題早已不再是「有沒有機構願意投」，而是「誰有資格進入」。

 

6. 國家市場監督管理總局今日表示，已督導互聯網貨運平台--貨拉拉落實反壟斷合規整改，包括將平台整體抽成費率由整改前約11%降至約9%，預計每年可減輕司機負擔超13億元人民幣。去年9月，市場監管總局依據反壟斷法公開約談貨拉拉，要求其停止利用算法不合理壓低貨運價格、利用平台規則實施強制獨家車貼等行為。本次市場監管總局督導貨拉拉落實合規整改的具體內容包括：嚴格控制多因素計價訂單佔比，公平合理運用調價算法；推動平均每單運價、每公里運價合理回升；常態化公示計價規則和運價漲降理由等。

 

7. 工信部等七部門聯合印發《促進平台經濟大中小企業協同發展行動方案（2026-2028年）》。其中提到，引導平台企業加強通用大模型、行業大模型和智能體等人工智能（AI）領域創新布局，加快推進高端芯片、下一代操作系統、下一代智能終端等重點前沿領域技術和產品研發突破，推動新技術新產品驗證應用推廣。深入開展算力基礎設施高質量發展和算力互聯互通行動計劃。推動算力資源開放，開展算力並網池化及互聯工作，引導平台企業聯通分布式算力資源及納管平台，提升算力資源配置效率。

 

8. 工業和信息化部、商務部會同國家發展改革委、農業農村部、國家能源局今日聯合發布關於開展2026年新能源汽車下鄉活動的通知，旨在深入推進汽車以舊換新進鄉村。據介紹，活動將設置以舊換新專區，開展補貼政策宣介推廣，提供舊車檢測評估回收、補貼申請手續代辦等「一站式」服務，進一步提高優惠政策知曉度、覆蓋面，便利鄉村地區消費者參與享受補貼。對換購新能源汽車的鄉村地區消費者，均可按政策要求申領汽車以舊換新補貼，不受補貼資格數量限制。

 

撰文：經濟通中國組

 

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