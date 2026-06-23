京城近觀｜實探鏈博會：AI巨頭「華山論劍」，英偉達秀「全棧」AI架構

第四屆中國國際供應鏈促進博覽會(鏈博會)6月22日在北京順義新國展拉開帷幕，記者在鏈博會首日來到會場實探。作為全球首個以供應鏈為主題的國家級展會，今年的鏈博會首設人工智能(AI)獨立專區，區內巨頭雲集，第二年來參展的英偉達(US.NVDA)、英特爾(US.INTC)、高通、阿里(09988)、科大訊飛(深:002230)等中外領軍企業同場競技，展示AI全產業鏈，業內稱之為「AI華山論劍」。

鏈博會22日在北京順義新國展拉開帷幕。(黃燕明攝)

六鏈一展區布局，半壁江山都是高科技

中國貿促會會長任鴻斌在開幕式上表示，本屆鏈博會國際影響力進一步擴大，共有676家企業和機構參展，涉及85個國家、地區和國際組織，境外參展商佔比上升至36.5%，連同參展商帶來的產業鏈上下游合作夥伴，實際參展商超過1200家。

展會採用「六鏈一展區」布局，包括數智科技鏈、先進製造鏈、綠色農業鏈、健康生活鏈、智能汽車鏈、清潔能源鏈六大產業鏈展區，以及一個供應鏈服務展區，覆蓋全產業生態。本屆的「數智科技鏈」由去年的「數字科技鏈」升級而來，先進製造鏈設置了低空經濟產業鏈專區，超160個全球首發新品。記者打開鏈博會的地圖，驟眼一看，幾乎一半都是高科技企業或相關，可謂半壁江山都是高科技、AI的天下。

英偉達AI五層架構完整展出，設機器人表演

在人工智能專區，英偉達展位就在進門第一個攤位，人氣非常旺。英偉達創始人兼首席執行官黃仁勳在開幕式視頻致辭中表示，每一條供應鏈，同時也是一個信息系統，而AI將賦予這一系統智能，英偉達很榮幸能參與其中，並與超過110家客戶及生態合作夥伴，共同將完整的AI技術棧帶到本屆鏈博會。

整套展區按黃仁勳提出的AI五層架構（能源、芯片、算力基建、大模型、實體應用）完整展出，主打物理AI、人形機器人、新一代超算機架、自動駕駛仿真四大全新看點。全場展示了最大件的是完整AI工廠級液冷機架系統，而不只是單一塊顯卡。

今屆首設AI專區，英偉達展示了與夥伴共同合作研發的大模型。(黃燕明攝)

英偉達展區最熱鬧的打卡點，是依托英偉達IsaacGR00T人形機器人基礎大模型驅動，屬於具身物理AI落地實物，按照適用場景分為：工廠分揀、商超服務、康養陪護，現場循環定時表演。機器人還現場演示精細動作：盤核桃、抓取細小物件、遞物、跟隨語音指令做連貫動作，手部25個自由度，動作流暢接近真人。

英偉達展示的各種大模型對非專業人士來說比較複雜，不太好理解，展區一側還設置了一個AI小課堂，講解不同的AI主題。

英偉達展示了實體模塊算力。(黃燕明攝)

阿里首次展出平頭哥真武810E國產AI推理芯片

英偉達旁邊是阿里巴巴展區，今年阿里主打通義大模型+產業智能體全鏈路方案，和英偉達形成差異化路線。不靠人形機器人博眼球，主打自主幹活AI智能體，不用人工反複操作，自動解析進出口報關單證、工廠智能排產、跨境物流全局調度、庫存風險預警，多企業供應鏈數據互通協同，是專為全球貿易打造的AI自動化工具。

今年阿里主打通義大模型+產業智能體全鏈路方案；有來自中東的採購商觀展。(黃燕明攝)

本屆還重點首次展出阿里的平頭哥真武810E國產AI推理芯片。平頭哥是阿里全資半導體子公司，真武810E屬於阿里全棧自研AI芯片。自研端雲一體GPU，專門適配工廠、跨境物流輕量化AI任務，搭配阿里雲Agent智算集群，讓中小企業不用高價算力也能跑產業大模型。

阿里巴巴首次展出了旗下企業平頭哥的自研芯片。(黃燕明攝)

科大訊飛AI翻譯眼鏡吸睛，多國語言同傳

在會場另一邊，科大訊飛的展區同樣吸睛。科大訊飛以「AIConnectingIdeas」為主題參展，亮相數智科技鏈展區，集中展示智慧教育、AI翻譯、AI智慧辦公、工業級AI機器人等領域的最新成果。科大訊飛攜多款互動黑科技亮相。輕量化AI翻譯眼鏡實時多國語言同傳，中外客商洽談無障礙；工業質檢、語音AGV機器人輪番展演，自動化操作直觀吸睛。依托星火大模型，翻譯終端、智能座艙同步開放體驗。

科大訊飛集中展示智慧教育、AI翻譯等最新成果。(黃燕明攝)

全場最吸引人的當屬輕量化AI翻譯眼鏡，僅40克輕量化機身，戴上毫無負擔，堪稱外貿客商專屬「翻譯神器」。不用低頭掏手機，中外客商面對面洽談時，多國語言譯文實時投射鏡片，展會嘈雜環境也能精準收音。

鏈博會上，大批國內外採購商組團觀展，現場辨識度超高的客商群體，可說是穿著傳統長袍，包著頭巾的阿聯酋、沙特等中東採購商。從國內AI廠商場景化落地、自研芯片突破，到海外巨頭曬出底層算力技術，再到眾多海外客商遠道而來覓合作，本屆鏈博會清晰釋放信號，AI正全面重塑全球供應鏈。

香港館今天主要提供內地出海專業諮詢服務。(黃燕明攝)

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

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