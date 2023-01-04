搭建人才橋樑 推動大灣區基建

在大眾眼中，「基建」代表修橋起路一類的大型建設，其實牽涉範疇絕不限於此，當中也包括城市發展、交通樞紐及產業營運等，興建的過程必須經過周密計算，例如預計人流及物流、規劃來往城市的交通路徑等。在大灣區的發展框架下，安永倡議社會重視知識型人才，積極推動為智慧型城市轉型，達至各個城市互聯互通，產出一加一大於二的經濟效益。

安永企業財務服務有限公司香港及澳門區戰略與交易服務主管曾志明（左）與安永企業財務服務有限公司大灣區基建服務合夥人陸丹認為香港的國際經驗可為大灣區基建項目增值。

安永企業財務服務有限公司香港及澳門區戰略與交易服務主管曾志明表示，香港不乏工程、建築、金融及會計等專業人才，近年為迎合智慧城市發展，則更為看重知識型人才，以促進各種改革。以「智慧港口」為例，施政報告便指香港海運港口局已成立專責小組，研究發展數碼化系統，提升本地港口效率及減少處理貨物的時間與成本，整個項目便需要多方面的專才合作，才能成事。「另一方面，越來越多內地專才來港受訓，香港亦由服務提供者的角色轉為分享國際經驗，既為本地培訓人才，也可貢獻大灣區。」中港人才互通既可帶來好處，集資模式改變亦令香港需要更多內地專才。曾志明指昔日多由本地企業集資到內地進行建設，近年則是內地的私募基金參與香港基建，為我們帶來更多機遇。

中港共建一小時通勤圈

安永企業財務服務有限公司大灣區基建服務合夥人陸丹認為，香港的國際經驗，加上人才、資金及政策等，確是吸引不少內地企業來港發展，加上《十四五規劃》及北部都會區計劃，更大力促進各方的基建發展。「《十四五規劃》其中一個要點是，以軌道連接香港與深圳，同時深圳與中山、惠州及江門等城市連接，形成大灣區一小時通勤圈；同時北部都會區亦有東鐵線與深圳鐵路接軌，方便兩方人員交流。」對中港企業而言，固然是極大商機，但首先要面對法規及文化不同等困難。「安永在香港及內地已有成熟的團隊，有豐富服務香港及中央政府的經驗，也熟悉兩地法規和稅制，可擔當中間人為企業分析形勢，以及協助盡快適應差異問題。」

陸丹指香港於政策、資金及人才等方面的優勢，吸引愈來愈多內地企業參與本地基建項目，當中不少是國企。

北部都會區發展機遇

北部都會區是未來策略發展據點，安永早前發表報告，分析當中的基建、經濟及地產等各方面發展。曾志明指交通是重要的一環，但涉及龐大的數據分析，例如居住人數、人流、經常往返內地人數及出行習慣等，必須經過精密計算來作出規劃。「我們的客戶以公營機構為主，之後如有私營機構於北部都會區發展，我們的報告便對他們十分有用。」

曾志明表示安永有來自經濟、工程、測量、規劃及項目管理等專才，為企業帶來全方位的評估及建議。

陸丹提到，基建項目可分為兩類，第一類是嶄新的基建，如鋪設5G網絡；第二類是為傳統基建增值。「例如智慧出行，於大橋安裝感應器以方便指揮交通，要採用物聯網、人工智能等技術配合。」要完成這些基建項目，他認為首先要有政策配合，「其二是數據上的利用及監管，各大機構及企業是否願意分享，以提升發展速度及效率。」第三類會是成熟的技術應用，以支援相關基建項目更加智慧化，例如「建築信息模擬」、開發交通數據分析系統、優化交通管理和提升效率等，讓市民感受智慧城市及科技為他們日常生活帶來裨益，提升生活質素，利民便商。

現時不少大灣區項目陸續出台，例如施政報告指香港機場管理局將於東莞成立「香港國際機場物流園」，及於香港機場成立「空側海空聯運貨運碼頭」，不論是內地轉運到世界各地的貨物，還是國際空運貨物進口內地，也可經由這兩個關口減省安檢程序，加快發貨速度。在可見的將來，中港海陸空交通持續有多種改革，香港必須好好利用國際經驗優勢，與其他內地城市互補，抓緊大灣區機遇。

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