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美股 | 聯儲局決策前投資者布局，標普納指齊創新高

11/06/2024

．投資者為關鍵的CPI通脹數據和聯儲局決策布局，美股周一（10日）在動盪中上行，但納指和標普500仍齊齊再創歷史新高。

．美國將於當地時間本周三（12日）公布最新CPI數據，當日下午聯儲局將公布利率決定。華爾街人士警告，投資者應為本周股市可能出現的動盪做好準備。

 

美股 | 聯儲局決策前投資者布局，標普納指齊創新高

 

　　投資者為關鍵的CPI通脹數據和聯儲局決策布局，美股周一（10日）在動盪中上行，但納指和標普500仍齊齊再創歷史新高。標普500漲13.8點，或0.3%，收5360.79點。納指漲59.4點，或0.35%，收17192.53點。道指漲69.05點，或0.2%，收38868.04點。

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　　美國將於當地時間本周三（12日）公布最新CPI數據，當日下午聯儲局將公布利率決定。華爾街人士警告，投資者應為本周股市可能出現的動盪做好準備。


　　英偉達1股拆10股生效後開始交易，盤中走勢動盪。儘管推出新的人工智能功能，將把ChatGPT引入手機系統，蘋果仍下跌1.9%。GameStop暴跌12%。


　　美元走強，美匯指數報105.15。美元兌日圓上漲0.19%，報157.04。歐洲議會選舉、法國總統馬克龍決定提前舉行國會選舉，令歐元區資產價格承壓，歐元兌美元跌至1個月低位，最新報1.0762。澳元兌美元上漲0.43%，報0.661。紐元兌美元漲0.36%，報0.6128。

*金價一度創3年半最大單日跌幅*

　　美國非農就業報告高於預期，且中國5月放緩購買黃金速度，金價一度創3年半最大單日跌幅，尾盤反彈，紐約現貨金漲0.7%，至每盎司2309.39美元。


　　油價收復上周失地，紐約期油上漲2.9%，結算價報每桶77.74美元。布蘭特期油漲2.5%，結算價報每桶81.63美元。

 

撰文：經濟通國金組

 

2024-06-11｜夜期再逼近萬八 港股勢向下突破？｜美團績後憔悴 同傳發CB有關？｜電力股大檢閱｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

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