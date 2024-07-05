澳門6月賭收遜預期濠賭股勢弱，惟銀娛獲大行唱好可看高一線

澳門6月博彩收入按年升約16%至177億澳門元，差過市場預期，按月更跌約12%，且為去年通關以來最低，近日濠賭股跌多升少，今日(5日)亦全線下挫，其中銀河娛樂(00027)跌逾3%低見35元。不過，第三季是澳門傳統旅遊旺季，各大娛樂場也已部署於7、8月舉辦多場演唱會，且內地近期接連推出多項便利內地居民入境港澳措施，濠賭股未可看得太淡，當中銀娛更是多間大行首選，或可看高一線。

（銀娛旗下「澳門銀河」網頁截圖）

澳門6月博彩收入按年升16.4% 各大娛樂場將舉辦多場演唱會

澳門博彩監察協調局本周初公布，澳門6月份博彩收入176.9億澳門元，按年升16.4%，是連續18個月錄得按年增長，惟遜預期升17.5%；按月則跌12.4%，6月博彩收入亦為年初至今最低。今年首6個月計，澳門博彩收入按年升41.9%至1137.5億澳門元。



展望第三季，濠賭股或可看得較樂觀，因今年各大娛樂場早已部署7、8月舉辦多場音樂會或演唱會，不乏紅遍大中華的藝人參與。據大行統計，銀娛獲至少7位藝人或樂團在旗下娛樂場表演，金沙中國(01928)亦獲3位藝人在旗下娛樂場表演，美高梅中國(02282)、澳博(00880)及新濠博亞(MLCO.US)亦有藝人表演，相信有助吸引內地訪客，帶動娛樂場內租戶的銷售表現。



另外，內地近期就旅客出境安排接連推出多項舉措，4月底公布參加橫琴澳門旅遊團的內地居民入境澳門後7日內可以「團進團出」方式經橫琴口岸多次往返橫琴與澳門，5月底宣布開放多8個內地城市赴港澳個人遊，6月底更公布內地居民從港澳入境免稅額提升至12000元人民幣，隨時再有便利到澳門旅遊新措施推出。

高盛料未來數月澳門賭收逐漸復甦 銀娛有望推高市佔列首選



高盛發表研報指，澳門6月賭收錄約177億澳門元，只達新冠疫情前的74%，相比之下4月及5月分別達79%及78%，相信是因為受到季節性疲弱及贏率因素影響。次季整體行業賭收達564億澳門元，按季跌1.6%，仍好過歷史季節性影響下按季跌3%至5%情況。在多個月的強勁表現後，有跡象顯示，部分來自較富裕地區(如北京、上海)的中國旅客改為前往其他地區(如日本、南韓及泰國)，澳門接待更多來自其他地區旅客(如浙江、廣東)。



而隨著夏季季節性旺季及多項政策放寬，高盛料未來數個月澳門賭收逐漸復甦。高盛又指，濠賭股估值仍不高，重申首選銀娛，評級「買入」，指其多項舉措(擴大市務團隊)、舉辦多項娛樂活動等，有望協助將市佔推高至20%或以上。另予金沙中國、澳博及新濠博亞「買入」評級。

麥格理：澳門短期零售銷售疲弱 惟仍予銀娛目標價58.7元



麥格理稱，6月澳門總博彩收入達177億澳門元，按月下跌12%。相關表現遜於市場預期，主要由於歐洲國家盃開鑼，導致博彩需求轉移至線上的運動博彩，加上受去年張學友演唱會所帶來的高基數效應影響。雖然中央宣布自今年7月起，增加對內地訪港澳旅客的購物免稅額，惟澳門短期內的零售銷售表現相當疲弱，加上日圓持續貶值，吸引內地旅客前往日本購物。澳門零售額表現仍將持續受到影響，並導致澳門今年第二季的非博彩表現黯淡。



不過，麥格理指，銀娛為濠賭股首選，主要由於其強大的房地產儲備、充裕的酒店客房庫存、市場份額的復甦等因素，因此將其目標價定於58.7元，予以「跑贏大市」評級。

大華繼顯料本季澳門賭收逐漸復甦 首選銀娛予目標價51元

大華繼顯指，澳門第二季賭收達564億澳門元，按季跌1.6%，而上半年整體賭收只佔該行全年預測的48%。6月表現主要受累於季節性因素和貴賓廳的贏率疲弱，但隨著夏季旅遊旺季來臨，以及内地再放寬稅收和簽證政策支持，相信本季澳門賭收逐漸復甦，維持濠賭股「與大市同步」評級，當中首選銀娛 ，維持目標價51元和「買入」評級，相信憑著強大產品和高端定位，加上即將推出第一批智能賭枱，並繼續翻新賭場，銀娛可吸引更多暑期遊客。另予金沙「買入」評級，目標價26.8元。

瑞銀表示，6月澳門博彩總收入為177億澳門元，按年升約16%，按月減約12%，大致符合市場預期。日均博彩總收入為5.9億澳門元，按月減約9%，預計遊客增長將由新增8個城市的港澳個人遊及夏季航班運力的增加所推動，對澳門博彩板塊仍持樂觀態度，首選新濠博亞和銀娛。



滙證相信澳門博彩收入自踏入今年暑假好轉，尤其是儘管天氣不佳，但在今年五一黃金周訪澳旅客創紀錄最多，顯示澳門旅遊業仍有吸引力。該行最看好銀娛及美高梅，因市佔率上升，同時看好美高梅業務韌性大，均予「買入」評級，但將目標價分別由46.3元及18元，下調至46元及17.3元。金沙則受惠中場市佔率高，續予「買入」評級，但目標價從30.5元降至21.6元。澳博續予「中性」評級，目標價由3元降至2.8元。

溫傑：7、8月賭收或較理想 銀娛現價可吸博重上40元

（溫傑）

凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，濠賭股最差情況應接近過去，當中銀娛不需看得太淡。雖然6月博彩收入稍為差於預期，但真正要留意應是7、8月，希望到時博彩收入較理想，而銀娛又取得市場份額，業績也有改善，料不難重上40元以上，現價買入博逾10%升幅。

另方面，他亦認為歐洲國家盃及美洲國家盃等足球盛事對澳門博彩業確有影響，澳門6月最後兩周博彩收入可見一斑。

濠賭股今日全線下跌，銀娛跌3.29%收報35.25元，金沙跌2.83%報16.5元，美高梅跌1.71%報12.68元，永利澳門(01128)跌2.18%報6.29元，新濠(00200)跌1.51%報5.23元，澳博跌1.52%報2.59元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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