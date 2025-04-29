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中石化 | 首季盈利收入雙倒退股價下挫，三桶油獲券商力撐仍可吼？

29/04/2025

　　中石化(00386)公布業績，今年首季盈利按年跌近28%至132.6億元人民幣，收入跌7%至7353億元人民幣，另集團宣布與沙特阿美合資經營古雷二期項目，以保障項目原油資源供應。績後里昂稍微下調中石化目標價，仍予「跑贏大市」評級，惟今早(29日)股價仍跌1.8%。至於另外兩桶油 -- 中石油(00857)及中海油(00883)將於今日稍後放榜，有券商預計三桶油首季盈利均下跌，但相信油價已見底籲增持，可否趁其勢弱吸納？

 

中石化首季盈利收入雙倒退股價下挫，三桶油仍獲券商力撐仍可吼？

（Shutterstock）

 

中石化首季純利按年跌28%收入跌7%　油氣當量產量升1.7%


　　中石化公布，截至3月31日止第一季純利約132.6億元人民幣，按年跌27.6%，每股盈利10.9分人民幣，扣除非經常性損益之純利132.2億元人民幣，跌27%。營業收入7353億元人民幣，跌6.9%；投資收益16.5億元人民幣，跌69.9%，因套期保值業務盈虧變動影響以及部分聯合營公司效益有所下降；財務費用升69%至45.8億元人民幣，因外幣貸款匯兌淨損失增加。加權平均淨資產收益率1.6%，跌0.63個百分點。

 

　　集團指，首季油氣當量產量1.3億桶，按年增長1.7%，其中天然氣產量3684億立方英尺，增長5.1%。勘探及開發板塊息稅前利潤136.31億元人民幣。成品油總經銷量5559萬噸，營銷及分銷板塊息稅前利潤48.67億元人民幣。乙烯產量386.1萬噸，增長17.7%，化工產品經營總量1997萬噸，增長2.4%，但化工板塊虧損13.21億元人民幣。另首季資本支出182.48億元人民幣，其中勘探及開發板塊資本支出125.95億元人民幣，主要用於濟陽、塔河、涪陵、丁山等油氣產能建設以及油氣儲運設施建設。

 

夥沙特阿美及福煉合資經營古雷二期項目　涉資288億人幣


　　另外，中石化公布，夥拍持50%股權的福建煉化及獨立第三方沙特阿美全資擁有的AAS共同出資成立合資公司。合資公司註冊資本為288億元人民幣，中石化及福建煉化將分別以現金出資72億及144億元人民幣，佔合資公司註冊資本25%及50%；AAS將以現金出資72億元人民幣，佔合資公司註冊資本的25%。


　　集團指，合資公司經營與古雷二期項目相關港口；原油運輸；原油倉儲；煉油；石化產品生產、倉儲及運輸；石油和石化產品的營銷和銷售，煉油、石油化工和化學工程的研發、轉讓和技術服務等，而交易通過接納AAS作為合作夥伴，有助於項目保障原油資源供應，優化融資，整合雙方技術優勢，提高區域資源統籌優化水平，有利於提升煉化一體化運營水平和區域競爭力。

 

里昂：中石化轉型期較預期更長　微降目標價至4.6元

 

　　里昂發表研報指，中石化今年第一季盈利按年下降25%，其第一季銷量數據顯示中國下游經營環境極具挑戰性。先前已指公司目前正處於轉型期，但此階段似乎比該行原先預期更長。因此，將中石化H股目標價格由4.7元下調至4.6元，予「跑贏大市」評級。里昂對「三桶油」偏好順序為中石油、中海油，然後是中石化。

 

憂貿易戰影響需求油價跌逾1%　巴克萊降今年布油預測至70美元

 

　　值得留意，市場持續憂慮貿易戰為原油需求帶來壓力，倫敦布蘭特期油昨(28日)收報每桶65.86美元，下跌1.51%；紐約期油收報每桶62.05美元，下跌1.54%。在油價跌至4年低位之際，路透近日報道指，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)將5月每日增產幅度調高至41.1萬桶，超過原先計劃3倍後，部分成員國提議在6月再加速增產。OPEC+計劃調高增產速度的原因，與部分成員國在早前額外增產後未能履行承諾減產有關。

 

　　巴克萊銀行昨日將今年布蘭特原油價格預測下調至每桶70美元，明年預測為62美元，主要因貿易緊張局勢升級和OPEC+調整生產戰略，油價未來更艱難。該行稱，貿易問題增加，對經濟活動造成衝擊，導致油價在短期內處於脆弱狀態。今年初石油市場基本面的發展遠好於預期，但產量仍過剩，目前預計今年石油日產量將過剩100萬桶，2026年將過剩150萬桶。

 

中銀國際料三桶油首季盈利均下跌　惟料油價已見底維持增持評級

 

　　中銀國際近日發表研報指，由於布蘭特石油均價在今年首季度按年下跌8%，預計中國石油板塊三大龍頭在同期皆錄得盈利按年下降，當中以中石化跌幅最大。

 

　　中銀國際提及，最近的油價下跌是期貨市場投機資金淨長倉頭寸大幅減少所導致，相信油價已經見底。由於石油板塊三大龍頭的H股股價，在現水平能有7.5%至8.3%的2025年預期股息收益率，足夠吸引，因此維持對石油板塊的「增持」評級，相對喜歡中海油及中石油。

 

黃瑋傑：經濟前景不明需求難有很大復甦　中石化料續跑輸另外兩桶油

 

中石化 | 首季盈利收入雙倒退股價下挫，三桶油獲券商力撐仍可吼？

（黃瑋傑）

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指三桶油各有影響業績的主要因素，中海油對油價最敏感，因其上游業務佔比較多，而中石化以中下游煉油及成品油業務為主，其石油化工等產品需求受經濟環境影響較大。三桶油去年業績已有分別，中海油去年產量增長較大，去年油價仍比今年高，今年則繼續下行，故中海油去年收入仍近乎持平，盈利按年增長11.4%；中石油去年收入微跌2.4%，盈利只增2%。中石化去年表現最差，收入跌4.2%，盈利跌16.1%，今年首季表現仍差，盈利跌幅同樣大於收入跌幅，因此三桶油股價也以其最弱，近期三隻都跌至低位反彈，但反彈幅度最小。鑑於關稅戰的不確定性，相信往後的經濟表現，不會令成品油及石油化工產品需求有很大復甦，故料起碼未來6個月，中石化會繼續跑輸中石油及中海油。

 

　　黃瑋傑又指，現時對中石化或三桶油的最大問題是，經濟走弱令需求出問題，不是供不應求。中石化今年首季油氣當量產量仍有低單位數增長，與沙特阿美合作可能會穩定供應，但現時最大問題在於需求，供應再多賣不出也沒用，問題更大。至於其首季資本支出只得182億元人民幣，相較全年計劃1643億元佔比很低，可能因公司覺得經濟前景不明朗，故壓低資本支出，若需求不大仍用那麼多資本開支去增加產能，可能對業績不利。

 

　　中石化半日跌1.78%收報3.87元，成交3.1億元。中海油亦跌1.53%報16.74元，中石油無升跌報5.83元。

 

中石化首季盈利收入雙倒退股價下挫，三桶油獲券商力撐仍可吼？

 

中石化首季盈利收入雙倒退股價下挫，三桶油獲券商力撐仍可吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

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