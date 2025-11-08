  • 會員
美股收盤 | 美股三大指數升跌不一，道指收市微升74點

08/11/2025

　　美股周五市況反覆，開市後一度急挫，道指曾跌416點，其後參議院民主黨就結束政府停擺提出建議，帶動道指及標指轉穩向上，三大指數收市各有升跌，但全周累計均錄得跌幅。

 

　　市場整周對人工智能相關科技股的估值泡沫憂慮加劇，引發板塊出現恐慌性拋售，拖累大市表現。此外，美國聯邦政府持續停擺，導致備受關注的非農就業報告連續第二個月未能公布，亦增添市場不確定性。

 

　　本輪跌市主要由AI龍頭股引發，投資者擔心這些股票的估值已嚴重偏高。特斯拉(US.TSLA)跌3.7%，英偉達(US.NVDA)日內一度瀉逾4%，收市微升0.04%，Meta(US.META)升0.5%，蘋果(US.AAPL)跌0.5%，微軟(US.MSFT)跌0.1%，谷歌(US.GOOGL)跌約2%，亞馬遜(US.AMZN)升0.6%。

 

　　道指收市升74.80點，或0.16%，報46987.10點；標普500指數升8.48點，或0.13%，報6728.8點；納指跌49.46點，或0.21%，報23004.54點。

 

美股收盤 | 美股三大指數升跌不一，道指收市微升74點

美股三大指數全周計均錄得跌幅 (AP)

 

　　本周美股表現疲弱，三大指數均錄得顯著跌幅。道指全周累計下跌1.21%，標普500指數下跌1.63%，而納指跌幅最大，達3.04%，為4月以來表現最差的一周。

 

　　美元市場走勢反覆，美匯指數早段一度回落，其後輕微回升至99.8附近水平，日內報99.56，下跌0.1%。美元兌日圓匯率呈現波動走勢，但整體略為攀升，日內升幅約0.2%，報153.46。​歐元兌美元反彈，重上1.15水平，報約1.1564，升約0.16%。

 

金價於4000美元徘徊

 

　　金價在每盎司4000美元心理關口附近徘徊，現貨金價早段曾一度升至4035美元，但隨後有所回軟，日內報3996美元，升0.4%。紐約期金價格則報4002美元，上升約0.2%。

 

　　國際原油市場呈窄幅上落格局，紐約期油價格報每桶59.67美元，日內升0.4%。布蘭特期油價格則上漲至每桶63.56美元，升幅約0.3%。

 

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法？立即投票分享您的觀點！► 立即投票

