聯想熱炒自動駕駛AI概念兼獲大行大升目標價 股價連日急升仲追得過？

聯想集團(00992)昨日(23日)宣布與英偉達(Nvidia)合作，聯想將成為Nvidia新一代支援自動駕駛的系統級芯片首批用家，用來研發新一代車載域控制器平台，估計2025年開始量產；另邊廂，Nvidia受惠人工智能(AI)風潮於美股爆升，按市值計已躍升美國第五大上市公司。此外，多間大行料個人電腦市場快將復甦，紛紛大幅上調聯想目標價。聯想股價連續第二天急升，今早(24日)曾升破去年4月初所創52周高位，高見9.06元，收市仍升近9%，為最佳表現藍籌，無視遭大股東減持，以及被爆裁撤「拯救者」手機業務等消息，不知現價可否追入呢？

(Shutterstock)

採用Nvidia芯片自研車載控制器 積極探索自動駕駛等技術



聯想集團昨日宣布，將基於新一代Nvidia DRIVE Thor系統級芯片(SoC)，自主研發最新一代車載域控制器平台。聯想是第一家採用Nvidia DRIVE Thor平台的Tier 1公司。未來基於DRIVE Thor的域控平台架構將成為聯想車計算的高端核心產品線，相關產品預計將於2025年初量產。



聯想集團首席技術官、高級副總裁芮勇表示，是次合作將推動集團打造面向高級駕駛輔助、智能駕駛和艙駕一體的、安全的車計算產品和解決方案。聯想去年底已公開招聘自動駕駛、車載娛樂和汽車軟硬體等研發職位，並明確指聯想正在積極探索智能駕艙、自動駕駛、中央計算平台等領域的核心技術。

Nvidia九連升市值超6700億美元 躍升美第五大上市公司

值得一提，在近期刮起的AI風潮中，Nvidia作為晶片主要供應商，成為最大受惠者。Nvidia創始人兼首席執行官黃仁勛指，在過去12個月生成式人工智能只佔公司收入個位數，但預計12個月後其收入將相當大。Nvidia於美股連升9日，昨日升2.7%至271.91美元，為去年4月4日以來新高，市值亦跨越6700億美元，超過股神巴菲特投資旗艦巴郡，躍升為美國市值第五大上市公司，今年以來股價累升86%。

被爆全面裁撤「拯救者」手機業務 遭聯想控股減持



聯想近日另有一些消息，包括一名認證為「聯想員工」的人土在社交平台發文表示，聯想周一(20日)正式通知全面裁撤自有手機品牌「拯救者」手機業務，未來僅保留2014年以29億美元收購的摩托羅拉業務。事實上，聯想手機業務一落千丈，京東銷量數據顯示，目前「拯救者」Y70、Y90以及電競手機Pro等多款手機，多家店舖銷量普遍約200件；在天貓商城，聯想官方旗艦店Y70手機銷量僅54件。IDC數據顯示，早在2016年首 季，聯想手機便被OPPO、vivo等國產手機品牌超越，跌出全球手機市場前五強，隔年在中國市場市佔率降至僅0.4%。

另根據聯交所資料顯示，聯想控股(03396)於上周五(17日)減持聯想集團1000萬股，每股平均價7.2768元，涉資7276.8萬元，持股量由34.02%降至33.94%。

摩通：個人電腦市場需求有趨穩定跡象 升聯想目標價至10元

摩通發表最新報告指，目前已看到個人電腦(PC)市場需求趨向穩定的初步跡象，加上服務器業務盈利持續改善，以及由於浪潮集團最近被列入美國實體名單，或為聯想帶來潛在市場份額增長空間。雖然現時PC終端需求仍然疲軟，但渠道庫存已趨向正常化，意味著定價能力將改善，憧憬今年第二季起出貨量將好轉，同時物料清單價格下降也預示著PC利潤率趨勢向好，故將聯想評級由「中性」升至「增持」，並將2024至2025財年盈利預測上調12%及20%，目標價由6.6元升至10元，對應未來一年每股盈利預測約7.3倍，現時主要下行風險是美國對中國公司出口的進一步監管。

中信證券則預計，隨著個人電腦去庫存進入尾聲，聯想下半年銷量可回升，個人電腦出貨有望重回增長，維持「買入」評級。參考全球可比硬體公司戴爾當前股價對應2023財年6倍市盈率的估值水平，以及對公司中期更高的業績增速預測，對其2024財年市盈率預測為9倍，目標價由8元升至11元。





美銀料個人電腦市場次季觸底反彈 升聯想目標價至9.8元



美銀證券亦將聯想評級由「中性」上調至「買入」，目標價由6.95元升至9.8元，因料全球個人電腦市場可能會從第二季觸底反彈，一旦需求穩定，將會提振聯想的盈利表現，對其2024及2025財年盈利預測各上調5%及3%。雖然最近股價出現反彈，但估值不高，相當於2024財年市盈率預測8倍，對比同業約為12至13倍。

另里昂上周發表報告，將聯想評級由「跑輸大市」升至「買入」，預計個人電腦行業的下滑趨勢將見底反彈，出貨量將由今年末季開始恢復同比增長；在混合工作模式的推動下，長期的個人電腦需求可能會高於疫前水平。集團伺服器業務收入和利潤率應繼續增長，穩定的利潤趨勢將導致投資者重新審視公司的盈利倍數，目標價由6.8元升至9.2元。

溫鋼城：憧憬發展AI及自動駕駛有突破 或可升至10元

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，聯想有意發展大數據相關硬件，因為自己要發展AI，AI運算要求卻已提高，另會和Nvidia合作推出自動駕駛相關設備，雖然聯想本身無車廠，暫亦未知未來會找哪間車廠合作，但起碼有種新產品，未來有機會賣到錢，所以無視有大股東減持，股價照樣炒上。不過，股價的確已升了頗多，已有些頂背馳，有貨的話，股價回吐到某個比例可先食胡，如8.8元回至8.4元便可先沽出。值得一提，聯想很久才炒一轉，今轉炒上已挨近去年高位，少貨可先沽出，貨多可沽出一部分，觀望其未來發展AI和自動駕駛會否有更多突破。記得兩三年前疫情期間炒作在家工作要用手提電腦，聯想最高可升至10.9元，沽剩的貨可看看可否升至10元再沽出，惟要留意今次和上次不同，現時全球央行正「收水」。

聯想收市升8.25%報8.79元，連升3日，累升21.24%，成交21.11億元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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