  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】美官員對加息存在分歧，比特幣跌穿26500美元

25/05/2023

　　加密貨幣市場持續低迷，投資者對英國通脹感到恐慌，以及美國財政部長耶倫對債務上限僵局的最新警告，另外早前聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要顯示，美國央行官員在繼續加息問題上存在分歧，令整體投資市場都看法保守。


　　金融科技平台YouHodler的市場主管Ruslan Lienkha表示，金融市場緊張局勢加劇對股票和數字資產造成了衝擊，由於對美國可能違約的擔憂加劇，美國股指面臨拋售壓力，當局距離達成協議僅剩大約10天，但目前尚未看到這些談判取得任何進展。所有這些不確定性迫使金融機構重組資產並為可能的違約做準備，這給金融市場的參與者帶來了額外的壓力。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報26240.99元，跌0.33%(24小時比較．下同)；以太幣現報1793.83元，跌0.33%；艾達幣報0.3612元，跌0.74%；瑞波幣報0.4498元，跌0.71%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

78.650

異動股

03690

美團－Ｗ

126.000

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

31.350

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 32,764.65
    -35.27 (-0.108%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,151.28
    +36.04 (+0.876%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 12,698.09
    +213.93 (+1.714%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌101.843
變動率︰-1.590%
較港股︰+0.04%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.082
變動率︰-1.748%
較港股︰-0.90%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌289.352
變動率︰-2.751%
較港股︰-1.58%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌316.654
變動率︰-3.046%
較港股︰-1.78%
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌227.730
變動率︰-3.708%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌32.440
變動率︰-4.250%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌16.550
變動率︰-4.280%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌5.520
變動率︰-5.317%
精選美股 More
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升379.800
變動率︰+24.370%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰升100.950
變動率︰+12.005%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰升120.350
變動率︰+11.157%
M
Macy's
按盤價(USD)︰跌14.040
變動率︰-7.510%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/05/2023 02:22 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：25/05/2023 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/05/2023 02:22 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 78.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 126.000
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 31.350
  • 00700 騰訊控股
  • 322.400
  • 03968 招商銀行
  • 36.000
股份推介
  • 00968 信義光能
  • 8.340
  • 目標︰$8.37
  • 01177 中國生物製藥
  • 3.880
  • 目標︰$4.40
  • 00836 華潤電力
  • 17.600
  • 目標︰$19.00
  • 00123 越秀地產
  • 8.720
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 7.140
  • 目標︰$9.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 78.650
  • 00700 騰訊控股
  • 322.400
  • 00005 滙豐控股
  • 58.350
  • 00066 港鐵公司
  • 38.150
  • 03948 伊泰煤炭
  • 16.680
報章貼士
  • 01799 新特能源
  • 17.240
  • 目標︰$19.50
  • 00302 中手游
  • 1.970
  • 目標︰$2.50
  • 06865 福萊特玻璃
  • 24.700
  • 目標︰$26.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/05/2023 16:46  《盤後部署》恒指佛誕假日前挫369點，比亞迪失守百天線宜離場

25/05/2023 16:40  美團首季虧轉盈賺33.6億人幣，經調整溢利55億人幣遠勝預期

25/05/2023 16:58  網易(09999)首季經調整淨利潤按年升48%，息9.3美仙

25/05/2023 17:41  微博(09898)首季虧轉盈賺1億美元，派特息0.85美元

25/05/2023 16:14  傳瀋陽市政府擬收購華晨汽車集團，將間接持有華晨中國30%股權

25/05/2023 17:42  【北水炒Ｄ乜】淨流入７２﹒０５億元，買盈富沽建行

25/05/2023 08:20  【大行炒Ｄ乜】中銀國際降小米至１５﹒５，滙證降東方海外至減持

19/05/2023 17:40  《嚟緊炒Ｄ乜》小米下周派季度成績單，長線目標價２７銀

25/05/2023 16:36  《財資快訊》美電升報７﹒８３３２，隔夜拆息回落至３﹒０％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》中美商務部長將會面　人幣持續貶值　長汽比亞迪開戰
人氣文章

新聞>財經熱話

小鵬首季虧損擴大遭大行唱淡急插近一成可博反彈　新能源車點部署？
人氣文章

新聞>財經熱話

【美債危機】美國債務上限「死線」臨近　部署黃金、美債避險？
品味生活
生活
人氣文章

欣欣食乜嘢．曾欣欣

抗炎飲食｜抹茶都能抗炎！邊種香料每日一茶匙可助減低炎症指標？即睇營養師食用建議
人氣文章

健康解「迷」

新手媽媽注意！哺乳期患乳腺炎點算？乳汁留滯4大原因！中醫︰中藥+火針助消炎
人氣文章

時事要聞

消息：建造運輸業擬輸入逾兩萬外勞 包括旅巴小巴司機 工會指8成建築工反對
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

YSL、Goyard、Balenciaga大容量手袋之選，既Fashion 又 Function！
人氣文章

Art & Living

佳士得香港春季拍賣 草間彌生極罕美術館級別佳作及千禧後新作
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：作為當代藝術投資新手，是一擲千金，還是分散投資？為何日韓藝術家作品更容易在未來轉售？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
長假期唔願瞓其實係報復式熬夜？5大問題check「睡眠拖延症」！必學自救4招，白天「偷懶」都有幫助？
人氣文章
「藝人」投資餐館多失敗
人氣文章
私院引入新一代微笑矯視！9成人可重拾完美1.0視力！手術時間僅10秒！精準度更高
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/05/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2023 14:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/05/2023 18:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事25/05/2023
《神州經脈》中美商務部長將會面　人幣持續貶值　長汽比亞迪開戰
人氣文章財經熱話25/05/2023
小鵬首季虧損擴大遭大行唱淡急插近一成可博反彈　新能源車點部署？
人氣文章財經熱話25/05/2023
【美債危機】美國債務上限「死線」臨近　部署黃金、美債避險？
人氣文章香港要聞25/05/2023
港鐵東涌線延線動工，東涌西站將成新終點站
人氣文章中國故事25/05/2023
【債務風險】昆明財政疑雲敲警鐘　城投債風暴揭幕
人氣文章FOCUS25/05/2023
【FOCUS】債限談判牽扯黨爭　聯儲陳年紀要藏玄機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金