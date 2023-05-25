【虛幣世界】美官員對加息存在分歧，比特幣跌穿26500美元

加密貨幣市場持續低迷，投資者對英國通脹感到恐慌，以及美國財政部長耶倫對債務上限僵局的最新警告，另外早前聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要顯示，美國央行官員在繼續加息問題上存在分歧，令整體投資市場都看法保守。



金融科技平台YouHodler的市場主管Ruslan Lienkha表示，金融市場緊張局勢加劇對股票和數字資產造成了衝擊，由於對美國可能違約的擔憂加劇，美國股指面臨拋售壓力，當局距離達成協議僅剩大約10天，但目前尚未看到這些談判取得任何進展。所有這些不確定性迫使金融機構重組資產並為可能的違約做準備，這給金融市場的參與者帶來了額外的壓力。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報26240.99元，跌0.33%(24小時比較．下同)；以太幣現報1793.83元，跌0.33%；艾達幣報0.3612元，跌0.74%；瑞波幣報0.4498元，跌0.71%。



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