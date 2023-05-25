小鵬首季虧損擴大遭大行唱淡急插近一成可博反彈 新能源車點部署？

內地「造車新勢力」之一的小鵬汽車(09868)昨（24日）收市後公布業績，今年首季經調整虧損擴大至22億人民幣，期內營收近乎減半，毛利率按年勁跌10.5個百分點至1.7%，集團料次季交付量最多跌39%，收入最多減少近四成，雖然同時指G6將於6月上市，7月交付，將帶動第三季交付量大增，但績後大行大多看淡，其中花旗只予目標價24.48元，中金降目標價逾兩成。今日（25日）小鵬股價插近一成。

（小鵬汽車網頁截圖）

首季經調整虧損擴至22億人幣 料次季交付量最多跌39%



小鵬汽車首季淨虧損為23.4億元人民幣，較去年同期虧損17億元人民幣擴大。按非公認會計原則計，經調整虧損為22.12億元人民幣，去年同期虧損為15.3億元人民幣。兩者均差過市場預期。期內收入40.3億人民幣，按年跌45.9%，按季跌21.5%，亦低於市場預期中值的42.2億元人民幣。其中汽車銷售收入跌49.8%至35.1億元人民幣，主因汽車交付量減少及新能源車補貼終止。汽車利潤率由去年第四季5.7%跌至負2.5%，去年同期則為10.4%。

另首季毛利6703萬元人民幣，按年跌92.6%；毛利率按年大跌10.5個百分點至1.7%，並低於去年第四季的8.7%，且遠遜市場預期的6.14%。首季汽車總交付量為18230輛，按年跌47.3%，按季跌17.9%。截至3月底止現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及定期存款為341.2億元人民幣，按季減少逾41億元人民幣。集團預料，第二季汽車交付量將介乎2.1萬至2.2萬輛，按年減少約36.1%至39%；總收入將介乎45億至47億人民幣，按年減少約36.8%至39.5%。

小鵬：G6將於6月上市7月交付 將帶動第三季交付量大增

小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬表示，今年首季對公司的戰略、組織和管理團隊進行了果斷的調整，已完成渠道的扁平化管理，未來將對現有銷售網絡進行優勝劣汰。在提高一二線城市銷售網絡效率的同時，集團將在三四線城市引入更多經銷商，支撐小鵬未來幾年在15至35萬人民幣主銷價位的產品布局及銷量目標。此外，G6將於6月正式上市，7月開始大規模交付並且迅速爬坡，G6將帶動小鵬的總交付量在第三季按年及按季都取得遠高於行業的高速增長，另將在第四季推出一款7座純電MPV（多用途汽車）。

小鵬汽車名譽副董事長兼聯席總裁顧宏地指，展望未來，將會以迅速擴大銷量和市場份額作為公司的首要戰略目標。隨G6和其他新品帶動銷量的快速增長，集團預期運營現金流大幅改善。

花旗：次季銷售指引或未能達標 中金：仍處經營調整期

花旗發表研究報告指，小鵬首季燒錢41億元人民幣。市場普遍預期5至7月電動車行業的銷售將按月復甦，但小鵬5及6月的表現或按月持平，因此公司第二季的2.1萬至2.2萬輛的銷售指引或未能達標。預期第三季的行業競爭較第二季更激烈，因為比亞迪(01211)最近已下調「漢」及「海豹」價格超過一成，意味售價與小鵬P7i相近，另預期Tesla為維持內地的銷售額，將進一步減價。此外，小鵬首季一般和管理費用雖有所下降，但不會改變大局，因公司第二季展望遜色。展望未來，隨著公司現金消耗壓力的擴張，料其營運資金狀況可能惡化，維持其美股「沽售」評級，目標價6.28美元，H股目標價24.48港元。



中金指，小鵬首季營收按季跌21.5%，非通用會計準則淨虧損按季持平，綜合來看，公司仍處於經營調整期，舊車型終端促銷及國補退坡致業績略低於市場預期。展望次季，公司計劃交付2.1萬至2.2萬輛，仍處於調整期，部分P7舊款車型庫存仍銷售中，惟電池降本有望在報表端得到體現，預計有望增厚毛利率約3至4個百分點，經營性現金流在銷量增長帶動下有望按季持續改善，將目標價由52.5港元下調21.9%至41港元，維持「跑贏行業」評級。

美銀：收入遜預期 交銀國際：次季毛利率或續受壓



美銀證券指，小鵬首季業績符預期，但收入遜預期，抵銷了毛利率優於預期的影響。公司管理層提及新訂單數字過去4個月按月改善，但P7i初步產能因公司向供應商給予保守指引而跟不上需求。公司預計P7i部件產能6月起增加，G6亦將於6月推出，並在7月量產。在G6、P7i及G9低價版貢獻下，公司預期第三季交付量顯著增加，第四季達每月2萬輛，令經營現金流轉正。小鵬管理層指引第二季交付2.1萬至2.2萬輛，收入介乎45億至47億元人民幣，意味每車平圴售價將按季下跌，下調小鵬今明兩年收入預測9%及6%，反映銷量及每車平均售價低於預期，目標價由41港元降至38港元，維持「中性」評級。

交銀國際稱，小鵬首季盈利低於預期，次季指引疲軟，預計銷量會在第三及第四季有所改善，但由於同行同時也發布不少新車型，對小鵬G6和P7i的新增訂單有一定影響，也影響銷量恢復步伐。料大型整車廠具有供應鏈優勢和定價權的自主品牌跑出，大多新勢力品牌面臨銷量和利潤壓力。此外，小鵬毛利率在次季或將持續受壓，雖然電池價格在首兩季大幅下跌，但由於次季仍有一些老款車庫存需要清理，而新車型如G6和P7i需要在第三季才可明顯上量。另小鵬今年目標是搶佔市場，因此預計定價將會十分進取，並影響毛利率的改善幅度，維持「中性」評級，目標價33.6港元。

招銀國際：低毛利率今年難扭轉 大摩：料下半年銷售復甦



招銀國際指，小鵬的產品定位及毛利率低企問題不能在今年內解決，並相信G6及新多功能乘用車銷售或遜管理層預期，基於競爭性環境及定位不清晰。高端車G9失敗對公司長期帶來更嚴重打擊。此外，同業自動駕駛方面正追上小鵬。而小鵬截至首季淨現金已跌至約247億元人民幣，於6個季度前為440億元人民幣，給予小鵬扭轉疲弱業績的時間已不多，評級由「買入」降至「持有」，美股目標價由14美元降至9美元。

大摩指，小鵬預計第二季運營將繼續受壓，但隨著零部件供應的改善和新車型的推出，預計下半年銷售將出現有意義的復甦，惟利潤率或受壓。另管理層預計第四季產生正面的經營現金流，屆時月銷售額將達2萬輛水平，而現金流可能會在2024年的某個時候達到盈虧平衡，予美股目標價12.5美元，評級為「增持」。

林家亨：不斷燒錢未來定要配股 溫傑：新能源車只選比亞迪理想



今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指小鵬業績差正常，其產品本就質素差，去年6月推出的新車系列性價比已很低。而今年很多新能源車企都面臨困境，有幾間已宣布破產。值得一提，蔚來(09866)單車虧損11.8萬人幣，而據今次業績，小鵬單車虧損約12.8萬人幣，已超越蔚來。小鵬雖然短期銀行存款仍有130多億人幣，加上其餘現金儲備也有300億人幣，但5年內已蝕了200多億人幣，首季平均每日蝕2800萬人幣，以短期銀行現金儲備來看，最多只可蝕多500日，加上其他現金也只可蝕多800日，未來定要趁股價反彈配股抽水；而小鵬今年剩餘每個月交付量都要多於首季交付量總和，才有些微機會達全年45萬輛交付目標。

另凱基亞洲投資策略部主管溫傑於《hot talk 1點鐘》節目指，小鵬業績很差，賣車愈賣愈少，由2021年第四季交付41000輛，至今年首季只交付18200輛。而毛利率僅1.7%，按年跌10.5個百分點，按季跌7個百分點，即100元中只賺1.7元，還未扣除其他成本支出。更令人驚嚇的是，汽車利潤率負2.5%，即賣一架蝕一架。總之，新能源車股只可吼比亞迪及理想(02015)，其中理想已遠遠跑贏小鵬及蔚來，後兩者都只宜在股價跌到很殘時短線博反彈。

小鵬今日收市跌9.26%報31.35元，連跌3日，累跌14.46%，成交8.98億元。蔚來亦跌9.34%報61.15元，理想跌1.15%報111.3元，比亞迪跌5.4%報234.6元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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