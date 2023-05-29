華虹發盈喜股價先飆升後回順 受制中美角力行業低迷芯片股買唔過？

華虹半導體(01347)發盈喜，料中期盈利升最多45%，今日(29日)與另一芯片股中芯國際(00981)曾齊飆逾半成，惟其後升幅均收窄，可能仍受中美角力影響，早前美國芯片製造商美光未能通過內地網路安全審查遭禁售，美方近日揚言不會容忍，將與盟國合作應對，加上行業低迷，芯片股要博反彈看來風險不小。

(截自華虹半導體網頁)

華虹料中期盈利升最多45% 收入增最多一成

華虹半導體公布，A股招股說明書載有截至6月30日止中期估計經營業績，純利介乎約12.5億至17.5億元(人民幣．下同)，同比增加約3.91%至45.47%；扣除非經常性損益後的利潤將介乎約11.5億至16.5億元，同比增加約2.93%至47.69%。另估計中期營業收入將介乎約85億至87.2億元，同比增加約7.19%至9.96%。



值得一提，華虹早前公布首季純利1.52億美元，按年升47.9%，按季跌4.3%；銷售收入6.31億美元，按年升6.1%；毛利率32.1%，按年升5.2個百分點，按季跌6.1個百分點。公司預計，第二季銷售收入約6.3億美元，毛利率續降至介乎25%至27%。

華虹毛利率恐持續下降 大摩野村瑞信紛降目標



華虹公布首季業績後，摩根士丹利發表報告指，華虹因較高的折舊率和較低的平均售價導致毛利率下降，管理層料第二季收入按季持平，毛利率按季下跌6個百分點至25至27%，料集團毛利率會於年內呈下降趨勢，將目標價由38元降至36元，仍予「增持」評級。野村指，華虹首季業績大致符合預期，惟根據公司指引次季毛利率介乎25%至27%，遠遜該行及市場預期，將目標價由38元降至32元，評級由「買入」降至「中性」。瑞信稱，華虹首季銷售符合預期，次季銷售指引持平於6.3億美元，主要因交付量上升但價格下滑，而次季毛利率料跌5至7個百分點，目標價由43元降至33元，維持「跑贏大市」評級。



中芯首季少賺48%料次季收入回升 富瑞花旗升目標



中芯國際早前亦已公布首季業績，純利2.31億美元，按年下降48.3%，按季下降40.1%；銷售收入約14.62億美元，按年下降20.6%，按季下降9.8%；毛利率20.8%，按年下降19.9個百分點。不過，集團預計第二季收入觸底回升，預計按季增長5至7%，毛利率預計在19至21%之間，但下半年復甦幅度還不甚明朗，對全年指引維持不變，銷售收入按年降幅為低十位數，毛利率在20%左右。

績後富瑞上調中芯目標價28%，由17.04元升至21.83元，評級為「持有」。富瑞稱，由於中芯首季業績勝預期，以及次季指引正面，分別上調公司2023至24年收入及純利預測5%、13%，但行業需求復甦時間仍高度不確定，股價潛在上升空間有限。花旗指，中芯首季收入及毛利率符合指引，預計第二季銷售額按季增長5%至7%，而平均售價應略有下降，毛利率將持平於約20%，而公司見底反彈的勢頭主要由國內客戶新產品增加推動，將目標價由16元升至21元，並將評級由「沽售」升至「中性」。





美商務部長：不會容忍中國封殺美光 與盟國合作應對



雖然大行對中芯未致看得太差，但要留意，中國網信網早前宣布，美國芯片製造商美光未通過其網路安全審查，要求中國關鍵通訊基礎設施運營商停止採購美光產品。官媒《上海證券報》引述多位市場人士表示，美光產品被禁售，本土存儲公司將獲得更多發展機會和市場份額。多家券商發布研報稱，下游客戶或轉而採購國外三星、SK海力士，國內長江存儲、長鑫存儲等公司的產品，本土的中低端存儲公司或有望受益於替代。另邊廂，美國商務部長雷蒙多上周六(27日)表示，美國不會容忍中國封殺美光的晶片，正與盟國密切合作，以應對中國的「經濟脅迫」。

而在美國游說下，日本政府上周正式出台針對23種半導體製造設備的出口管制措施，尼康、東京電子等日本半導體設備製造商今後向海外出口晶片設備或技術前，必須獲得日本政府的許可證，以防止技術被用於軍事用途。儘管日方稱不針對任何國家，但外界均認為政策實施後中國將難以取得日本的半導體製造設備。外媒於今年1月已報道，美國與荷蘭及日本已達協議，同意就向中國出口部分先進晶片生產設備實施限制。

何啟俊：行業未見改善歐美或反制裁 兩股均不宜買入

千里碩證券研究部經理何啟俊指，華虹料中期盈利最多升45%至17.5億人民幣，只得益於去年上半年低基數，且集團早前公布首季盈利已達10億，即第二季最多只賺7億，盈利反見倒退。事實上，現時環球經濟不振，手機及電子消費產品需求疲弱，行業供過於求，下游廠商正忙於去庫存，芯片價格下跌，產能及訂單均見下滑，料無論中芯及華虹第二及第三季業績都不會有改善，其中華虹亦已預告第二季毛利率繼續下降，再者歐美或就中國封殺美光進行反制裁，料中芯股價受影響更大，未必可再藉「國產替代」概念炒高，華虹亦已跌穿250天線，在現時市況欠佳下也不宜買入。



華虹收市升1.99%報25.65元，最多升5.37%至26.5元，成交2.09億元；中芯升2.78%報20元，最多升6.12%至20.65元，成交7.81億元。其餘芯片股升跌不一，ASMPT(00522)升5.09%報67.05元，上海復旦(01385)跌0.25%報20.3元，晶門半導體(02878)升3.3%報0.47元。













(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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