  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】分析指短線比特幣持有者將獲利賣出

30/05/2023

　　根據區塊鏈分析公司Glassnode的數據，比特幣短期持有者(STH)花費成本利潤比(SOPR)的7日移動平均線最近回升至1以上。Blockware Solutions分析師表示，在短暫的比特幣虧損走勢之後，STH-SOPR現在回到了1以上，這對近期價格走勢有利，因為它表明短期持有者投降，即賣出獲利。


　　加密基金管理公司BitBull Capital的首席執行官Joe DiPasquale相信，比特幣在25000美元左右獲得支撐，並在今天反彈前盤整了大約兩週，這一走勢是否會持續到3萬美元還有待觀察，但預計市場領導者將在短期內再次測試該關鍵阻力位。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報27712.75元，跌0.08%(24小時比較．下同)；以太幣現報1892.29元，跌0.02%；艾達幣報0.3793元，升0.19%；瑞波幣報0.4937元，跌0.18%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

115.000

異動股

00981

中芯國際

20.100

異動股

02333

長城汽車

8.180

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 115.000
  • 00981 中芯國際
  • 20.050
  • 02333 長城汽車
  • 8.130
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.140
  • 02162 康諾亞－Ｂ
  • 42.000
股份推介
  • 01448 福壽園
  • 5.840
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.560
  • 目標︰$14.00
  • 00968 信義光能
  • 8.110
  • 目標︰$8.37
  • 01177 中國生物製藥
  • 3.780
  • 目標︰$4.40
  • 00836 華潤電力
  • 18.500
  • 目標︰$19.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.000
  • 00700 騰訊控股
  • 316.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 115.000
  • 02331 李寧
  • 43.150
  • 00388 香港交易所
  • 288.600
報章貼士
  • 00552 中國通信服務
  • 3.760
  • 目標︰--
  • 01876 百威亞太
  • 19.980
  • 目標︰$24.40
  • 01448 福壽園
  • 5.840
  • 目標︰$8.60
熱炒概念股
即時重點新聞

30/05/2023 09:23  【聚焦人幣】人幣中間價大跌243點報7.0818，刷半年新低

30/05/2023 09:22  恒指高開23點報18574，恒隆地產升3%，中芯漲1.5%

30/05/2023 07:50  《國金頭條》陣亡將士紀念日美股休市，眾院周二討論債限協議

30/05/2023 08:05  《神州頭條》財經報章頭版摘要:人行精準滴灌，資金面穩跨月無虞

30/05/2023 07:53  美團(3690)大股東兼執董王興持股升逾2%，不觸發全面要約

30/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１８﹒３１億元，買美團沽騰訊

30/05/2023 08:24  【大行炒Ｄ乜】大摩、富瑞跟進本地地產股，中信里昂降小鵬至３９

29/05/2023 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒８３１３，隔夜拆息一度飆升至４﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】分析指短線比特幣持有者將獲利賣出
人氣文章

新聞>數碼新動力

社聯X數碼港合力推動社福界數碼轉型　共創雙嬴
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】華僑永亨上調一年期定存息至高達4.18厘
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】C919大飛機商用　劍指航空供應鏈
人氣文章

小薯茶水間

CV製作網站調查：7成經理認為Z世代難共事，揭7大原因！你有無同感？Z世代員工真係咁差？有咩優點？
人氣文章

智城物語．方展策

AI發展太快惹恐慌！歐盟、加拿大搶先全球立法規管！OpenAI建議華府成立專責監管機構
DIVA CHANNEL
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

爵士樂聖地：被美酒加音樂淹沒的城市，於新奧爾良回歸放鬆和真實！
人氣文章

隨性辦公室．飛天爺爺

洗澡、更衣、上廁所……在另一半面前，完全釋放做自己是親密度的認證？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

「即使我們的感情變了，但我會繼續照顧她」出軌者口中的「責任」，是感情還是同情？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
夏天出汗可養陽！常吃生冷，傷心傷脾胃！消暑「淮山節瓜瑤柱雞腳湯」，健脾袪濕兼生津
人氣文章
新手媽媽注意！哺乳期患乳腺炎點算？乳汁留滯4大原因！中醫︰中藥+火針助消炎
人氣文章
長假期唔願瞓其實係報復式熬夜？5大問題check「睡眠拖延症」！必學自救4招，白天「偷懶」都有幫助？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2023 09:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2023 09:58
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2023 09:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/05/2023 09:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/05/2023
【虛幣世界】分析指短線比特幣持有者將獲利賣出
人氣文章數碼新動力29/05/2023
社聯X數碼港合力推動社福界數碼轉型　共創雙嬴
人氣文章生財有道29/05/2023
【高息定存】華僑永亨上調一年期定存息至高達4.18厘
人氣文章中國故事29/05/2023
《神州經脈》神舟十六明日升空　人幣續創半年低　A股滬強深弱
人氣文章財經熱話29/05/2023
華虹發盈喜股價先飆升後回順　受制中美角力行業低迷芯片股買唔過？
人氣文章香港要聞29/05/2023
陳茂波:第二期消費券7月16日發放，料注入130億元消費力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金