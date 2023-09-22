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《午市前瞻》外資有望回流支撐港股反彈 新秀麗有力再戰8月高位

22/09/2023

　　恒生指數半日報17868，升213點或1.2%，主板成交近472億元。恒生中國企業指數報6192，升93點或1.5%。恒生科技指數報3941，升91點或2.4%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及阿里(09988)；騰訊收報310元，升7元或2.3%，成交33.82億元；友邦收報64.65元，升0.1元或0.2%，成交14.15億元；阿里收報84.65元，升2元或2.4%，成交14.04億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報119.6元，升3.3元或2.8%，成交13.09億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(新秀麗網頁截圖)

 

李偉傑：美股受壓  外資有望回流低殘港股


　　隔晚美股急挫，但港股低位有支持，恒指今早下試8月所造的年內低位17573後，有明顯反彈動力，ATM股帶領下科技股集體回升，半日美團升超過3%，恒指跌轉升超過200點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，今日觸底回升，低位與8月低位一樣，的確令人期望能夠同時複製8月的反彈幅度。


　　他提到，近期美股向淡，港股低估值或有利外資回流，如近期大市總成交回升，恒指將有望挑戰50天線水平約18600水平。


新秀麗可吼  攜程280元硬淨值博


　　「十一」黃金周即將來臨，今年「十一」同時雙重疊加中秋節與亞運元素，有分析預期，黃金周八日期間，平均每日都會有超過一億人次出遊。李偉傑預期，「十一」將至，市場有較多資金開始部旅遊相關受惠股，其中新秀麗(01910)亦會是其中之一。他分析，早前新秀麗業績亮眼，帶動一輪爆升，隨後反覆回落，現時「十一」來臨令市場有更大期望，有望挑戰8月高位27.5元。不過近期市況大市成交低迷，要突破阻力將有較大難度，換句話說，大市成交回升，新秀麗才有望突破27.5元。


　　至於其他旅遊相關股份，李偉傑則首選攜程(09961)。他指，攜程月初公布的中期業績顯示公司盈利增速回升，近期股價於280元整固，現價值博率高，有望上試320元水平，但若失守265元就應該止蝕。 

 

新秀麗股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組



 

 

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