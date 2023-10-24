恒指剛開市即跌200點穿17000關，金融股、科技股皆受挫

美國十年期國債孳息率一度升破5厘，拖累環球股市受壓，亞洲區股市早市普遍捱沽，港股低開118點後持續向下，失守17000，跌超過200點，暫低見16913，創11個月新低。



藍籌內重磅金融股及科技股普遍受挫；滙控(00005)跌2.2%，報58.5元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅6%；友邦(01299)跌1.9%，報65.7元；港交所(00388)跌1%，報282.4元；美團(03690)跌2%，報105.6元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅7.8%；阿里(09988)跌1.5%，報77.3元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅5.7%；騰訊(00700)跌1.4%，報285元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅5.7%。



恒大(03333)再有利淡消息，內房普遍受挫；中國恒大(03333)跌11.2%，報0.231元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅14.4%；龍湖(00960)跌2.7%，報11.32元；碧桂園(02007)跌2.7%，報0.73元。



現時，恒生指數報16927，跌244點或跌1.4%，主板成交超過97億元。國企指數報5792，跌79點或跌1.4%。恒生科技指數報3616，跌46點或跌1.3%。



即月期指新報16928，跌245點，高水1點。即月國指期貨報5796，跌80點，高水4點。即月科指期貨新報3620，跌52點，高水17點。



上證綜合指數報2935，跌4點或跌0.1%，成交453.68億元人民幣。



深證成份指數報9401，跌24點或跌0.3%，成交692.57億元人民幣。

撰文：經濟通市場國金組

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