《午市前瞻》恒指本周料試16500 藥明生物不利消息遭放大

恒生指數半日報16729，跌101點或0.6%，主板成交超過617億元。恒生中國企業指數報5726，跌35點或0.6%。恒生科技指數報3779，跌51點或1.3%。



恒指三大成交股份依次為藥明生物(02269)、阿里(09988)及理想汽車(02015)；藥明生物報33.15元，跌10.35元或23.8%，成交33.7億元；阿里報71.15元，跌0.7元或1%，成交33.51億元；理想汽車收報141.3元，跌5.3元或3.6%，成交27.35億元。國指三大成交股份依次為阿里、理想汽車及美團(03690)；美團報86.5元，跌1.4元或1.6%，成交26.41億元。科指三大成交股份依次為阿里、理想汽車及美團。

(藥明生物網頁截圖)

聶振邦：恒指16800後市關鍵

港股弱勢，半日窄幅上落但走勢先升後跌，續創年內新低見16740。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指今早走勢顯示港股沽壓未止，近期美股表現強勁，資金傾向流向美股，港股進一步受壓。他指，目前恒指已跌入去年11月的上升裂口，暫時失守該裂口頂部16829，如恒指今日收市未能企穩在16800水平，短期有回落至裂口底部16138壓力，而本周初步目標先望整數關口16500。

藥明生物或下試30元



藥明生物(02269)今日召開會議，公司提早公布會議簡報，提到2023全年及2024上半年的增長將會受壓，2023年度的毛利率和增長率只能達到預期下限，預計到2024年下半年才有改善空間。消息拖累股價今早低開逾13%，開市後跌幅一度擴大至近25%，創逾三年半新低，隨後股份中途停牌，停牌前跌23.8%，報33.15元。

聶振邦指近期市場傾向放大負面消息，早前阿里(09988)及美團(03690)亦因此而受累，往日不會造成大跌的消息，如今亦會因消息而急跌超過一成以上。尤其今次藥明生物消息與業績相關，造成股價大跌。美團早前公布業績欠佳，股價持續下跌，聶振邦預期藥明生物即使復牌後仍有下跌空間，預計將要下試30元水平。

藥明合聯企穩30元才部署



藥明生物急挫拖累整個藥明系，半新股藥明合聯(02268)一度受跌近18%，低見26.45元，但股份承接力強勁，半日已收窄跌幅至約4.5%。聶振邦指藥明合聯盈利基礎穩定，上市以來股價持續上揚，反映股份備受市場關注。但須留意股份現時仍未過上市穩價期，不排除因此而「托價」，故有意入手投資者宜觀望一至兩日，如股份能維持收高於30元以上，才好部署入手。

藥明生物股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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