  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

大灣區 | 鄧浩然：如何抓緊大灣區的發展機遇？

18/12/2025

　　《然之有物》聖誕新年將至，又是港人離港外遊的高峰期。但隨著近年港人消費模式變化，不少港人外遊的目的地已從歐洲、日本變為中國內地。以2024年的聖誕新年長假期為例，就有超過七成外遊港人是選擇北上。其實，「香港賺錢，深圳消費」近年已成為趨勢。北上消費固然划算，但除了消費，筆者認為港人應借此機會親身感受深圳以至大灣區的人和事，從中發掘適合自身的發展機遇。

 

　　在探討如何抓緊大灣區的發展機遇之前，相信不少讀者可能會問：大灣區究竟有哪些發展機遇？不要小覷大灣區的發展潛力。作為國家戰略重點之一，大灣區預計將受惠於國家政策，當中筆者尤其看好人工智能、半導體、綠色金融等行業的發展。這些行業有一個共通點，就是講求創造力，因此人才可說是大灣區發展的核心競爭力。其實區內各城市均深明此理，而細心的讀者亦不難發現大灣區各城市近年均求才若渴，紛紛推出獎勵政策吸引和挽留人才，這間接令區內人才有更廣闊的發展空間。

 

大灣區 | 鄧浩然：如何抓緊大灣區的發展機遇？

大灣區正在高速發展，各行業都求才若渴。(Shutterstock)

 

　　雖然大灣區不乏機會，但要抓緊發展機遇亦非易事，很多時更需要配合天時地利人和。要抓緊機遇，筆者認為先決條件是要擁抱大灣區，即親身感受大灣區各城市的人和事。作為北上內地發展的過來人，筆者曾常駐深圳全職工作多年，除見證了深圳以至大灣區高速發展的崢嶸歲月，亦深刻體會到香港和內地雖然只有一河之隔，但香港人無論文化、處事方式以至對不同事情的看法，都與內地同胞存在不少差異。此外，內地發展一日千里，緊貼市場步伐非常重要，而要了解各行各業的最新發展趨勢，最好莫過於通過親身經歷。

 

　　筆者建議港人擁抱大灣區，並不代表一定要長駐內地工作，也可以選擇用另一種形式擁抱大灣區，完全視乎工作性質和需要。以筆者比較熟悉的資本市場為例，現在很多投資銀行家都經常往返香港和內地，畢竟現在赴港上市的客戶普遍業務在內地，作為中介機構必須跟著客戶走、跟著業務走。另一方面，投資銀行家也要在香港維持與交易所和其他中介機構的關係，因此遊走於大灣區各城市逐漸成為趨勢。當然，隨著基建配套日趨完善，大灣區已慢慢形成一個一小時生活圈，某程度上加速了這股趨勢的蔓延。

 

　　總體來說，筆者認為大灣區充滿機遇，同時亦寄語有志在大灣區發展的港人應把握眼前機遇。如果希望有更好的發展，就必須好好擁抱大灣區。以甚麼形式擁抱大灣區不重要，最重要是「有的放矢」：先思考自己的定位和競爭優勢，以及這些競爭優勢如何配合大灣區的發展方向，繼而選擇適合自己的路並堅定走下去。這是筆者的經驗之談，希望對各位讀者有所裨益。

 

畢馬威會計師事務所合夥人　鄧浩然

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01880

中國中免

67.600

異動股

09992

泡泡瑪特

189.300

異動股

03639

億達中國

0.064

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01880 中國中免
  • 67.650
  • 09992 泡泡瑪特
  • 189.100
  • 03639 億達中國
  • 0.064
  • 00853 微創醫療
  • 11.030
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 556.500
股份推介
  • 00270 粵海投資
  • 6.740
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 556.500
  • 目標︰$613.00
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,102.000
  • 目標︰$3200.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.450
  • 目標︰$10.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 143.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 39.960
  • 09992 泡泡瑪特
  • 189.100
  • 02628 中國人壽
  • 28.500
  • 00763 中興通訊
  • 26.900
報章貼士
  • 00969 華聯國際
  • 0.109
  • 目標︰$13.00
  • 03899 中集安瑞科
  • 8.190
  • 目標︰$11.00
  • 02020 安踏體育
  • 82.150
  • 目標︰$89.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/12/2025 10:50  【新世界】高盛據報有意折讓價收購新世界部分貸款

18/12/2025 10:25  【聚焦數據】內地11月青年失業率降至16.9%，創五個月最低水平

18/12/2025 10:15  【特朗普當政】特朗普講話突出民生政績，稱美國勞工薪資漲幅遠超通脹

18/12/2025 09:33  《異動股》商湯挫近半成，折讓8.6%配股抽水31億元

18/12/2025 09:23  《異動股》中金公司復牌高開7%，就合併東興證券與信達證券達成協議

18/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７９﹒０９億元，買小米沽中移動

18/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】富瑞降小米評級至持有，高盛削內房目標降級龍湖至中性

18/12/2025 09:34  《財資快訊》美電升報７﹒７７８８，一年拆息上日報３﹒１３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

有指滙豐CEO艾橋智明年初暫坐鎮香港，親自督師恒生私有化新文章
人氣文章

新聞>國際動態

特朗普當政 | 特朗普講話突出民生政績，稱美國勞工薪資漲幅遠超通脹新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨：港股約25100點可買貨，明年看好油、金、銅價新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜點用周線、月線圖分析恒指走勢？｜科指跌穿牛熊線 騰訊、阿里巴巴支持位再往下尋？
人氣文章

政政經經．石鏡泉

殺到埋身新文章
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

孤寒面相特徵︱鼻孔不露、眉心不闊、眉耷眼耷，配合眼神尖銳或陰濕最吝嗇新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

月經貧窮：香港多達23萬女性受影響！只可買日用衛生巾？用紙巾代替？國際培幼會（香港）總幹事：必須正視現況！
人氣文章

Travel & Dining Feature

浪漫精緻聖誕大餐2025：正宗意大利托斯卡尼體驗／維港高空醉人夜色／經典高級扒房，踏上奢華感官饗宴！
人氣文章

Art & Living Feature

展覽「不斷不捨不離」｜歐陽應霽 x 陳朗晴對談：物件是記憶、關係、生命的延續  
健康好人生 Health Channel
人氣文章
專業失德｜加拿大名醫被揭擅用病人做實驗，50歲女割痔瘡後難忍劇痛18個月後輕生
人氣文章
中風警號 │ 耳朵出現1變化恐是中風心臟病先兆，醫生揭7成人患心血管病新文章
人氣文章
食物中毒｜已故男星喬任梁父親食8隻壞死大閘蟹中毒入院，專家警告：食死蟹極度危險 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2025 11:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2025 11:53
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2025 11:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/12/2025 11:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/12/2025
有指滙豐CEO艾橋智明年初暫坐鎮香港，親自督師恒生私有化
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？

17/12/2025 13:19

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區