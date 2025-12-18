大灣區 | 鄧浩然：如何抓緊大灣區的發展機遇？

《然之有物》聖誕新年將至，又是港人離港外遊的高峰期。但隨著近年港人消費模式變化，不少港人外遊的目的地已從歐洲、日本變為中國內地。以2024年的聖誕新年長假期為例，就有超過七成外遊港人是選擇北上。其實，「香港賺錢，深圳消費」近年已成為趨勢。北上消費固然划算，但除了消費，筆者認為港人應借此機會親身感受深圳以至大灣區的人和事，從中發掘適合自身的發展機遇。

在探討如何抓緊大灣區的發展機遇之前，相信不少讀者可能會問：大灣區究竟有哪些發展機遇？不要小覷大灣區的發展潛力。作為國家戰略重點之一，大灣區預計將受惠於國家政策，當中筆者尤其看好人工智能、半導體、綠色金融等行業的發展。這些行業有一個共通點，就是講求創造力，因此人才可說是大灣區發展的核心競爭力。其實區內各城市均深明此理，而細心的讀者亦不難發現大灣區各城市近年均求才若渴，紛紛推出獎勵政策吸引和挽留人才，這間接令區內人才有更廣闊的發展空間。

大灣區正在高速發展，各行業都求才若渴。(Shutterstock)

雖然大灣區不乏機會，但要抓緊發展機遇亦非易事，很多時更需要配合天時地利人和。要抓緊機遇，筆者認為先決條件是要擁抱大灣區，即親身感受大灣區各城市的人和事。作為北上內地發展的過來人，筆者曾常駐深圳全職工作多年，除見證了深圳以至大灣區高速發展的崢嶸歲月，亦深刻體會到香港和內地雖然只有一河之隔，但香港人無論文化、處事方式以至對不同事情的看法，都與內地同胞存在不少差異。此外，內地發展一日千里，緊貼市場步伐非常重要，而要了解各行各業的最新發展趨勢，最好莫過於通過親身經歷。

筆者建議港人擁抱大灣區，並不代表一定要長駐內地工作，也可以選擇用另一種形式擁抱大灣區，完全視乎工作性質和需要。以筆者比較熟悉的資本市場為例，現在很多投資銀行家都經常往返香港和內地，畢竟現在赴港上市的客戶普遍業務在內地，作為中介機構必須跟著客戶走、跟著業務走。另一方面，投資銀行家也要在香港維持與交易所和其他中介機構的關係，因此遊走於大灣區各城市逐漸成為趨勢。當然，隨著基建配套日趨完善，大灣區已慢慢形成一個一小時生活圈，某程度上加速了這股趨勢的蔓延。

總體來說，筆者認為大灣區充滿機遇，同時亦寄語有志在大灣區發展的港人應把握眼前機遇。如果希望有更好的發展，就必須好好擁抱大灣區。以甚麼形式擁抱大灣區不重要，最重要是「有的放矢」：先思考自己的定位和競爭優勢，以及這些競爭優勢如何配合大灣區的發展方向，繼而選擇適合自己的路並堅定走下去。這是筆者的經驗之談，希望對各位讀者有所裨益。

畢馬威會計師事務所合夥人 鄧浩然

