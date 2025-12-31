  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

回顧展望 - A股翻身 | 「科技牛」帶動，A股衝4000，全年升18%六年最大升幅

31/12/2025

　　如果說2024年是政策推動下A股止跌企穩的一年，2025年則是科技板塊助力下「長牛慢牛健康牛」的開端。

 

回顧展望 - A股翻身 | 「科技牛」帶動，A股衝4000，全年升18%六年最大升幅

 

　　A股市場今年翻身，滬綜指全年升幅見18.4%，是自2019年以來六年最佳表現，滬綜指並在10月28日暌違十年、歷史性地站上4000點大關。深成指全年漲29.87%；創業板指全年飆49.57%，三大指數均連升兩年。A股全年總成交額突破400萬億元（人民幣．下同）大關，同比增長超六成，並創下歷史新高。

 

　　個股交投活躍，多達19隻個股今年成交額逾萬億，中際旭創(深:300308)、東方財富(深:300059)、新易盛(深:300502)等年內成交額均超兩萬億元；寒武紀(滬:688256)、寧德時代(深:300750)、勝宏科技(深:300476)等個股年內成交額均超1.8萬億元。

 

　　分析指，去年9月24日以來，在充裕流動性與密集政策利好的驅動下，A股市場信心得到根本性扭轉，從結構性反彈逐步演變為由科技創新引領的上漲行情。前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，今年以來在「科技牛」帶動下，A股慢牛長牛邏輯堅實，市場未現嚴重泡沫化跡象，2026年行情可期。

 

中美貿易戰硬碰硬，滬指暴跌後快速反彈

 

　　中美貿易戰牽動全球投資市場波動。今年春季，美國宣布對多國開徵「對等關稅」，其中，針對中國進口商品加徵34%關稅，為各國中最高；疊加芬太尼關稅及3月生效的額外關稅，總關稅高達54%。中方多次表達反對立場無果後，對美展開反制，中美新一輪貿易戰爆發。

 

　　4月4日，中方宣布對美國輸華商品加徵34%關稅，其後祭出稀土出口限制「大棒」，美方旋即將對華總關稅提高至84%，並威脅取消小包裹入境關稅豁免條例。就在其他國家紛紛與美積極協商關稅之際，中方態度強硬，將對美國輸華商品關稅進一步提高至84%。幾個回合下來，中美兩國向對方互徵懲罰性關稅已經高達125%，金融市場遭受衝擊。

 

　　4月7日，滬綜指遭遇「黑色星期一」，當日收盤暴跌7.34%，創五年多來最大單日跌幅，更失守3000點大關。不過，A股在官媒發話國策支撐貿易戰後展現韌性，護盤資金漸次落場，4月7日盤中3040點水平已經是全年最低，滬綜指意外地在硝煙中開啟上行姿態。

 

半導體成博弈焦點，國產替代全面提速

 

回顧展望 - A股翻身 | 「科技牛」帶動，A股衝4000，全年升18%六年最大升幅

 

　　半導體是中美博弈場上的重要籌碼。數年前美國已經拉黑華為、全面限制先進半導體產品及技術出口，今年以來，更是屢屢就英偉達AI芯片銷華設限，令英偉達幾乎完全退出中國市場。由此應運而生的是北京全力推進國產半導體替代方案。

 

　　在國策支持下，半導體股強勢反彈，板塊指數全年升49.5%，龍頭寒武紀股價歷史性突破1500元，多次超越貴州茅台(滬:600519)問鼎A股股王寶座，全年飆1倍；至於中芯國際(滬:688981)在行業淡季依然訂單飽滿、供不應求，預計全年收入將首次突破90億美元，創歷史新高，A股股價今年升幅近三成。

 

　　有「中國版英偉達」之稱的芯片新貴摩爾線程(滬:688795)年尾「閃亮登場」，作為今年上海科創板最大新股，首掛即高收逾4.25倍，股價逼近千元。中證監今年6月在科創板設置科創成長層，重點服務技術有較大突破、商業前景廣闊、持續研發投入大，但目前仍處於未盈利階段的科技型企業。摩爾線程正是通過上述標準實現上市，從IPO受理到過會僅用了88天，堪稱閃電速度，成為政策落地後的標誌性案例。

 

　　摩爾線程首秀驚艷，惟長江後浪推前浪，科創板時隔一周又迎來另一國產GPU龍頭沐曦股份(滬:688802)。受芯片國產替代的樂觀情緒推動，沐曦股份首日飆近7倍，收於829.9元，躋身A股股價排行榜第三名，僅次於貴州茅台及寒武紀兩隻千元股。按單籤500股計算，打新投資者最大盈利達39.52萬元，登頂A股史上「最賺錢新股」。

 

　　另值得留意的是，即使中美貿易戰進入休戰期，美國開始轉變對華芯片政策，中國依然堅持國產芯片自主道路。

 

　　美國芯片龍頭英偉達(Nvidia)(US.NVDA)今夏終獲准向華銷售降級版H20芯片。惟中國當局敦促國內企業棄用H20，並警告該產品或涉及安全風險，導致英偉達後續叫停H20生產，更將中國市場從營運預測數據中剔除。12月，特朗普宣布有條件放寬性能僅次於Blackwell系列的H200芯片出口中國，這是美國對華科技和出口管制政策迄今為止幅度最大的一次轉向，有評論稱可能會重塑中國的人工智能發展軌跡。

 

　　不過，據傳中國再次研究限制該芯片的進口及使用，以促進半導體自給自足，消息指不排除要買家經過審批程序，解釋為何內地供應商無法滿足需求。另有未獲官方證實的消息，中央決策層正策劃一項總規模高達2000億至5000億元的國產芯片行業資金支持項目。這將是有史以來單一國家最大規模的政府芯片支持項目。

 

新興科技主線成型，大模型、機器人升溫

 

回顧展望 - A股翻身 | 「科技牛」帶動，A股衝4000，全年升18%六年最大升幅

 

　　半導體硬件發展奠定AI大模型迭代的基石，今年國產AI大模型迎來關鍵時刻。1月20日，杭州深度求索（DeepSeek）發布並開源新一代模型DeepSeek-R1，憑藉有限算力展現出的頭部模型性能，DeepSeek應用隨後登頂中國及美國蘋果應用商店免費App下載榜。

 

　　技術突破備受政策層關注。新模型發布的同日，中國總理李強主持召開專家和企業家代表的座談會，DeepSeek創始人、40歲的梁文鋒受邀在會上發言；2月17日，國家主席習近平在北京召開民營企業座談會，梁文鋒再次獲得發言機會。

 

　　AI大模型的突破帶動相關概念股熱度升溫，DeepSeek概念股全年升幅達63.6%。國產AI大模型公司智譜與MiniMax相繼向港交所遞交招股書，爭奪「中國大模型第一股」的稱號。

 

　　與此同時，2025年被業界稱作「具身智能元年」，在資本、政策、產業鏈等要素的協同推動下，人形機器人加速落地工商業。宇樹科技的人形機器人登台央視春晚表演秧歌，一舉成名，2月份的民營企業座談會上，宇樹科技創始人王興興成為座談會的唯一「90後」代表。

 

　　企業頻獲高層接見，被視為產業風向標。IDC最新報告預測，2025年中國具身智能機器人用戶支出規模預計超過14億美元，到2030年將飆升至770億美元，年均複合增長率（CAGR）高達94%。

 

政策持續加碼，概念股全面上漲

 

回顧展望 - A股翻身 | 「科技牛」帶動，A股衝4000，全年升18%六年最大升幅

 

　　政策層面持續釋放利好，國務院及中共中央年內相繼發文，明確實施「人工智能+」行動，從科學技術、產業發展、消費提質、民生福祉及治理能力等多個層面，推動人工智能與經濟社會各行業各領域廣泛深度融合，強調以AI引領科研範式變革，搶佔產業應用制高點。

 

　　政策與產業雙向奔赴，資本市場反應熱烈。截至11月中旬，2025年中國人形機器人領域融資事件達162起，披露金額超400億元。企業上市節奏也明顯提速。宇樹科技從7月7日簽署輔導至11月15日完成輔導，歷時僅132天，創下年內具身智能類企業輔導時間的最快紀錄。

 

　　二級市場方面，產業鏈公司股價普遍走強。勝宏科技作為精密電路板供應商，直接受益於人形機器人本體廠商的擴產需求，年內漲幅超580%。立訊精密(深:002475)在機構調研中披露，已具備人形機器人領域全產業鏈核心能力，可自主完成諧波齒輪等關鍵部件的精加工。立訊精密今年股價漲逾39%。

 

　　此外，斯菱股份(深:301550)為國內軸承第一梯隊企業，聚焦諧波減速器的研發和量產，適用於多種類機器人應用場景，其年內股價亦飆升九成。長盈精密(深:300115)因進入特斯拉Optimus供應鏈，年內錄得超186%漲幅。

 

摩根大通：明年A股有望上漲近20%

 

　　展望2026年，機構普遍預期利好因素將延續，中國股市有望再迎「豐年」，外資有望持續流入。此外，AI、科技、出海、反內捲等成為外資普遍看好的板塊。

 

　　摩根大通預計，受惠於全球經濟增長穩健、中國企業盈利提升以及國內電商巨頭間競爭緩解，A股2026年有望實現近20%的漲幅，2026年底MSCI中國指數料升約18%，滬深300指數將漲約12%。高盛首席中國股票策略分析師劉勁津的看法更為樂觀，他預測，MSCI中國指數未來兩年還有30%的上漲空間，主要由12%的盈利趨勢增長和5%-10%的進一步重估潛力推動。

 

　　摩根士丹利則預計明年MSCI中國指數盈利增速為6%，2027年將加速至10%，12個月的遠期市盈率應能維持在12-13倍區間，中美關係進入新階段以及美聯儲降息將提供估值支撐。

 

　　針對AI領域或存在泡沫的擔憂，瑞銀證券認為可能性較低，理由包括AI模型開發商主要依靠內部現金流而非第三方融資，中國企業投資態度務實、注重投資回報率，以及數據中心上架率穩定，需求由真實工作負載驅動。

 

　　11月27日，國家發改委回應人形機器人「泡沫」，強調要著力防範重複度高的具身智能產品「扎堆」上市、研發空間被壓縮等風險。發改委已會同有關部門進行深入研究，開展系統謀劃，下一步，將結合「十五五」相關專項規劃的編制工作，推動具身智能產業健康規範發展。

 

撰文：經濟通市場組記者楊雨、王寧慧

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01475

日清食品

7.350

異動股

02422

潤歌互動

1.150

異動股

08198

加幂科技

2.620

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,191.92
    -175.14 (-0.362%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,871.39
    -24.85 (-0.360%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,335.38
    -83.70 (-0.357%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.779
變動率︰+8.704%
較港股︰-3.30%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.443
變動率︰-0.882%
較港股︰-0.38%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌65.148
變動率︰-1.933%
較港股︰0.00%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌79.645
變動率︰-2.986%
較港股︰-0.32%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌20.860
變動率︰-1.184%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.925
變動率︰-1.282%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌137.745
變動率︰-1.926%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌129.430
變動率︰-2.228%
精選美股 More
NKE
耐克
按盤價(USD)︰升62.715
變動率︰+2.492%
TSM
台積電
按盤價(USD)︰升305.289
變動率︰+1.906%
GME
遊戲驛站
按盤價(USD)︰跌20.170
變動率︰-1.610%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌29.820
變動率︰-1.940%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/12/2025 11:27 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：31/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/12/2025 11:27 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01475 日清食品
  • 7.350
  • 02422 潤歌互動
  • 1.150
  • 08198 加幂科技
  • 2.620
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 24.300
  • 06616 環球新材國際
  • 10.340
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 35.660
  • 目標︰$36.92
  • 02172 微創腦科學
  • 10.880
  • 目標︰--
  • 02888 渣打集團
  • 188.800
  • 目標︰$210.00
  • 01093 石藥集團
  • 8.430
  • 目標︰$9.70
  • 02097 蜜雪集團
  • 409.800
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 142.800
  • 00388 香港交易所
  • 407.600
  • 00700 騰訊控股
  • 599.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 39.300
  • 09992 泡泡瑪特
  • 187.700
報章貼士
  • 00857 中國石油股份
  • 8.380
  • 目標︰$9.50
  • 02318 中國平安
  • 65.150
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.320
  • 目標︰$43.00
熱炒概念股
即時重點新聞

31/12/2025 13:17  《盤後部署》憂慮削派息電訊股撈底仍需吼位，車股轉弱惟比亞迪未至於跌穿90元

31/12/2025 17:45  【回顧展望久旱逢霖】港股2025創下八年來最佳表現，專家料明年仍有得升挑戰三萬關

31/12/2025 16:59  【回顧展望－Ａ股翻身】「科技牛」帶動，A股衝4000，全年升18%六年最大升幅

31/12/2025 17:09  【２０２５大事紀】浮金沫影

31/12/2025 17:10  【２０２５大事紀】水窮雲起

31/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４９億元，買招行沽紫金

31/12/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】大行維持紫金系目標，中信建投首予京東工業買入

31/12/2025 16:43  《財資快訊》美電升報７﹒７８３７，一周拆息較上日微軟至４﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

回顧展望 - A股翻身 | 「科技牛」帶動，A股衝4000，全年升18%六年最大升幅新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

回顧展望 - 久旱逢霖 | 港股2025創下八年來最佳表現，專家料明年仍有得升挑戰三萬關新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指連升兩年，人幣止跌全年升幅五年高，PMI重返擴張新文章
品味生活
生活
人氣文章

經濟不停學．伍禮賢

年底持倉檢閱不能少新文章
人氣文章

騙局大拆解

網上求職騙案｜31歲女子於小紅書被誘騙刷銷售量賺取佣金，損失超過$190萬
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王︱辦公室生存必讀︰拒絕「我以為」溝通誤區＋遠離是非＋學識讚美＋心態調整全攻略新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

稻浪與海風：台東池上秋收與香港鹽田梓的藝術對話
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《人之怒》：看佳烈治在類型片中的成熟演繹
人氣文章

Fitness & Wellness Feature

2026年星座運程預測（三）：人馬座、魔羯座、水瓶座、雙魚座！一看誰宜儲蓄？誰的伴侶最寵你？誰要外勤？塔羅師美子剖析！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
胃癌警示｜29歲男年食300次外賣，腹痛黑便確診！5大致癌習慣曝光新文章
人氣文章
女星整容 │ 23歲女團前成員自爆花30萬，公開整容前照片震驚網民新文章
人氣文章
害蟲出沒｜打死曱甴沖馬桶後患無窮？專家教你3步驟安全處理
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/12/2025 17:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話31/12/2025
回顧展望 - A股翻身 | 「科技牛」帶動，A股衝4000，全年升18%六年最大升幅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

戰爭陰霾籠罩下的新一年

31/12/2025 16:47

大國博弈

hot talk 1點鐘 | 港股年初至今累升近三成 明年繼...

31/12/2025 14:05

回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區