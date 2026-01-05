港鐵與中國中車附屬組聯營公司，奪悉尼地鐵西線主要合約

港鐵(00066)公布，與中國中車(01766)(滬:601766)附屬公司組成的聯營公司Metro Trains West，成功奪得澳洲新南威爾斯省悉尼地鐵西線項目的主要合約。根據合約，聯營公司將會負責提供新一代地鐵列車及相關系統，並負責該線的系統調試及營運，連接悉尼西部主要商業及住宅重鎮Parramatta以及悉尼市中心。

悉尼地鐵西線為全新的地底鐵路線，全長24公里，設有9個車站，目標於2032年投入服務。該線的基建設施由新南威爾斯省政府負責，聯營公司Metro Trains West則負責交付階段的一系列工作，包括提供新一代無人駕駛地鐵列車、信號系統、通訊及控制系統，以及系統整合、測試和調試，並需負責通車後的營運和維修。

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝表示，港鐵積極參與悉尼地鐵M1地鐵西北及班克斯敦線的鐵路系統工程項目，以及當中西北線及城市段的營運及維修。這次與中國中車聯手，結合其作為全球知名軌道車輛供應商的技術優勢，將為該線提供世界級的系統及營運方案，以鐵路連接新社區，推動城市前行。

中國中車副總裁王鋒表示，中國中車一直致力澳洲鐵路發展，曾參與墨爾本地鐵及悉尼雙層客車等標誌性項目，非常高興參與的聯營公司能夠獲批悉尼這個標誌性的項目。集團將憑藉在內地及海外打造世界領先無人駕駛地鐵系統的技術與經驗，為悉尼打造先進的鐵路系統，加上與港鐵的緊密合作，有信心能夠成功交付本項目，並超越各方期望。

撰文：經濟通採訪組

