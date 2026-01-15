盤前攻略 | 地緣政局趨緊美股走軟納指領跌 恒指爭持兩萬七好友心態分化

美國11月份生產物價指數(PPI)按年升3%，幅度高於市場預期的2.7%。而11月份零售銷售按月升0.6%，亦好過預期升幅0.5%。不過，市場關注伊朗局勢，據報美國位於卡塔爾軍事基地要求部分人員撤離，德黑蘭亦警告，若華盛頓發動襲擊，伊朗將打擊區內美軍基地。地緣政局緊張，美股周三續跌，科技股拖累下納指領跌，收市跌238點或1%至23471點；標指跌37點或0.5%至6926點，道指跌42點或0.1%至49149點。

（Shutterstock圖片）

反映中概股表現的金龍指數跌0.23%。阿里巴巴升1.73%，報169.90美元；京東跌0.17%，報29.83美元；百度升0.77%，報150.50美元；理想跌2.58%，報16.21美元；小鵬跌2.23%，報20.58美元；蔚來跌2.56%，報4.56美元。

嗶哩嗶哩ADS大升6.18%，報33.34美元，高層透露廣告收入連續11個季度增長超20%；攜程集團ADS大跌超17%，此前確認遭市監總局反壟斷調查。

夜期低水近百點，港股ADR普遍低走

恒指夜期跌73點，報26901，低水99點。隔夜ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.52%，折合101.0港元；長和(00001)ADR較港股低1.04%，折合58.6港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.07%，折合632.6港元；小米(01810)ADR較港股低0.40%，折合37.6港元；港交所(00388)ADR較港股低0.21%，折合433.9港元；滙控(00005)ADR較港股高0.39%，折合127.5港元。





牛證適度減倉貼價區間反加倉

昨日恒指盤中曾漲逾200點，惟未對熊證帶來太大衝擊。熊證街貨最新增逾200張至總數7430張。不過，重貨區上移至27400至27499區間，該區亦是最多新增區，總數1021張之中有117張新增，該區距離恒指現價有401點，相對安全。牛證方面，多個百點區間均見減持，牛證街貨總數最新減少數百張至12713張。不過，部分好友乘勝追擊，牛證重貨區上移至26400至26499區間，該區同樣是最多新增區，總數1000張之中有332張屬新增。不過，該區距離恒指現價最少有500點，相對仍安全。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌75點，報26886點，預料恒指低開數十點。恒指連升四日，但上升動力漸弱。昨日盤中雖曾上漲逾200點，主要是大戶挾高重磅股阿里（09988），預料此情況或持續。不過要留意，阿里隔夜ADS雖升1.73%，但折合H股165.5港元，比阿里H股昨日（14日）收市價169元低2.07%，因此高追有風險。

此外，滬深北交易所昨日宣布將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例從80%提高至100%。滬指昨日由升轉跌，深成指收市升幅亦收窄，預料A股後市上升空間進一步收窄，多少影響港股氣氛。預料恒指走勢反覆偏軟，指數繼續在27000點附近上落。

