理財秘笈
美股 | 經濟疲弱打擊市場信心，道指瀉近600點，比特幣失守63000美元

06/02/2026

美股 | 經濟疲弱打擊市場信心，道指瀉近600點，比特幣失守63000美元

 

 

　　美股周四（5日）延續跌勢，受科技股拋售潮及勞動力市場數據疲弱拖累，三大指數全線向下。虛擬貨幣與貴金屬市場亦現恐慌性拋售，比特幣與白銀價格雙雙插水。

 

　　道指收市跌592.58點，或1.2%，報48908.72點；標普500指數跌84.32點，或1.23%，報6798.4點；納指跌363.99點，或1.59%，報22540.59點。

 

　　納指與標指數連跌三個交易日。科技權重股成為跌市重災區，Alphabet(US.GOOGL)開市一度跌近8%，其後逐步收復失地，微軟(US.MSFT)錄得5%跌幅，亞馬遜(US.AMZN)在公布業績前下挫4.4%。

 

　　晶片板塊方面，手機晶片龍頭高通(US.QCOM)因全球記憶體晶片短缺問題嚴峻，發布遜於預期的業績指引，股價單日急瀉8.5%。

 

　　虛擬貨幣市場拋售潮持續，比特幣失守63000美元關口，一度低見62300美元，跌幅逾15%。



　　貴金屬市場亦未能倖免，現貨白銀價格再度重挫，報每盎司71.12美元，單日跌幅高達19%。現貨金單日跌幅一度擴大至逾3%，低見4789美元，日內報4810美元，急挫逾3%。紐約期金報每盎司4828美元，大跌2.4%。

 

美企1月裁員人數達108435人

 

　　宏觀經濟數據進一步打擊市場信心。就業諮詢機構Challenger, Gray & Christmas最新報告顯示，美國企業於1月裁員人數達108435人，創下自2008年金融海嘯以來同月新高。

 

　　與此同時，美國勞工部公布的上周新領失業救濟人數大幅回升，觸及自去年12月初以來的最高水平，扭轉近期下跌趨勢。加上12月職位空缺(JOLTS)意外降至2020年以來低位，多項數據均印證勞動力需求正步入疲軟周期，加劇投資者對經濟前景的憂慮。

 

　　美匯指數持續反彈，報97.86，升幅約0.23%。美元兌日圓持續在高位整固，日內報156.93，微升0.08%。歐元兌美元走勢呈現拉鋸，報1.1787，日內微跌0.15%。

 

　　紐約期油與布蘭特期油雙雙下挫，紐約期油一度低見每桶62.65美元，日內報63.15美元，跌幅逾3%。布蘭特期油同樣疲軟，失守70美元心理關口後進一步下試67至68美元區間，報約67.44美元，跌幅達3%。

撰文：經濟通國金組

撰文：經濟通國金組

