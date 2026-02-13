  • 會員
港交所 | 據報研擴大以保密形式申請IPO適用範圍，以提升競爭力

13/02/2026

　　據《彭博》引述知情人士稱，香港在考慮一項計劃，允許更多類型的公司以保密形式申請首次公開募股（IPO），尋求鞏固香港在全球上市場所中的領先地位。

 

港交所 | 據報研擴大以保密形式申請IPO適用範圍，以提升競爭力

（資料圖片）

 

　　知情人士透露，這項計劃將擴大非公開申請的適用範圍，從科技和生物技術領域擴展到傳統行業，預計這項變化將包含在港交所(00388)最快在2月底發布的一份內容廣泛的市場諮詢文件中。

 

　　知情人士補充說，在春節假期期間以及港府即將公布的預算案之前，該文件的內容和發布時間仍可能有變。

 

　　報道指，目前只有市值至少達到100億港元且業績良好的海外上市公司、以及生物技術或先進科技公司可以以保密形式提交申請。

 

　　現有框架旨在保護研發密集型企業免受過早披露導致的「較高且不成比例的風險」。然而，其他發行人通常需要在上市前數月公布詳細的業務概覽、經審核的財務報表和股權結構，這讓一些對上市窗口期不確定性感到擔憂的公司望而卻步。

 

　　港交所指不對具體計劃發表評論，並補充說交易所致力於評估上市業務體系，並尋求更多方法來進一步增強競爭力。

 

　　證監會拒絕就相關問題置評，但在一份聲明中表示，將繼續與港交所密切合作，探討進一步提升香港上市市場競爭力的舉措，以確保香港繼續成為優質公司首選的上市目的地。

 

撰文：經濟通採訪組

 

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

