送蛇迎馬 | 龍頭科技股跌幅近抹平，恒指半日市升138點收報26705，蛇年累計大升6480點

16/02/2026

龍頭科技股跌幅近抹平，恒指半日市升138點收報26705，蛇年累計大升6480點

 

 

　　美國通脹數據偏軟刺激減息預期，美股上周五（13日）仍窄幅爭持，恒生指數今日半日市，加上北水暫停交易，盡管龍頭科技股集體遇利淡仍然堅挺，港股在低成交下隨資源股走高，半日收報26705，升138點或0.5%。恒生中國企業指數收報9070，升37點或0.4%。恒生科技指數收報5367，升7點或0.1%。今日主板成交近850億元，接下來港股迎接三天長假期，周五（20日）復市。

 

　　總結蛇年，港股市場迎來強勁復甦，結束前幾年低迷態勢，全年累升6480點或32%，創下2017/18狗年以來表現最佳生肖年份，金礦股、金屬股當旺，AI大模型、機械人、GPU等概念高飛，新消費異軍突起，滙控(00005)連連破頂，唯獨個別科技股表現受壓，尤其是美團(03690)、京東(09618)受累內捲競爭股價大縮水，阿里(09988)雖亦深受其害，但因AI發展獲資金垂青，股價同樣錄得強漲。

 

　　美團(03690)發盈警，預期截至去年12月31日止年度虧損約233億至243億元人民幣，業績「見光四」，盤中低見79.25元創近兩年新低，惟股民在80元位置築起長城，令美團盤中跌幅抹平，半日收跌0.12%，報82.05元，連跌3日累計跌幅7.65%；競爭對手京東集團(09618)跌0.47%，報105.9元。

 

　　上周末美國國防部將一批中國科技企業列入涉軍名單，期間一度移除，隨後再度列出，上榜的科網龍頭阿里(09988)股價曾跌超3%至一個月新低，現價跌幅收窄至0.45%，報154.7元，暫連跌4日累計跌幅3.61%。百度(09888)先跌後倒升1.33%，報137.6元，比亞迪(01211)升0.05%，報97.8元。

 

　　據報美國軍方與情報圈高層已展開內部討論，考慮美國能向以色列提供何種協助，包括為以色列軍戰機進行空中加油，以及如何取得沿途國家的領空通行許可等敏感問題。資源股炒作，紫金(02899)飆4.67%，報43.52元，中國宏橋(01378)漲3.92%，報36.6元，中海油(00883)升3.71%，報25.14元，中石化(00386)升1.3%，報5.44元，中石油(00857)升1.44%，報9.18元。

 

　　藍籌股換馬，寧德時代(03750)成功染藍股價漲2.71%，報531.5元，洛鉬(03993)食中大熱貴金屬概念入藍籌，股價飆升6.35%，報23.1元，老鋪黃金(06181)意外入圍，股價抽高6.64%，報787.5元，至於權重最低的中升控股(00881)終被踢出，股價軟0.16%，報12.17元。

 

　　恒生綜合指數大執位，獲納入有關指數的個股意味著將進入港股通標的，個別股份大漲，國富量子(00290)飆升21.15%，報3.15元，中慧生物-B(02627)漲10.49%，報56.9元，東亞銀行(00023)升7.57%，報15.21元，康臣葯業(01681)升7.02%，報19.36元，靈寶黃金(03330)走高4.8%，報24.9元。

 

　　金沙(01928)去年少賺14%惟淨收入上升半成，加上派息50仙同比增派1倍，股價倒升2.7%，報19元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊(00700)及美團。騰訊收報533元，升0.2%。

 

表列蛇年五大升幅藍籌股表現

股份(編號) 今日收報(元) 變幅(%)
紫金(02899) 43.52元 升210.51%
中國宏橋(01378) 36.60元 升206.03%
泡泡瑪特(09992) 251.20元 升169.78%
信達生物(01801) 89.10元 升169.59%
國壽(02628) 33.72元 升147.45%

 

表列蛇年五大跌幅藍籌股表現

股份(編號) 現價(元) 變幅(%)
美團(03690) 82.05元 跌44.64%
京東集團(09618) 105.90元 跌30.79%
攜程(09961) 419.80元 跌23.07%
理想汽車(02015) 72.10元 跌21.55%
比亞迪電子(00285) 32.74元 跌21.45%

撰文：經濟通市場組

