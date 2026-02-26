  • 會員
長和系逾1100億元售英國電網UKPN，長建、長實、電能齊錄重利

26/02/2026

　　長和系包括長江基建集團(01038)、電能實業(00006)及長實集團(01113)聯合公布，落實出售旗下英國最大配電網絡營運商UK Power Networks(UKPN)全數股權，買方為法國能源巨擘Engie S.A，涉資總基本代價達105.48億英鎊（約1107.5億港元）。是次交易採全現金方式支付，長和系三間上市公司將從中變現龐大收益，並回籠逾千億現金。

 

 

　　根據公告，長和(00001)及其子公司長江基建、電能實業及長實集團將按持股比例分別獲取代價及確認會計收益。

 

　　UKPN 主要於倫敦及英格蘭東南部與東部從事電力分銷業務，服務約850萬戶家庭及企業，於2024至2025財政年度利潤大幅增長，除稅後溢利達8.53億英鎊，按年上升逾1.7倍。公告指，這主要受惠於英國監管框架下的收入追溯機制，得以收回與高通脹相關的額外金額。

 

　　長和系管理層表示，集團自2010年入股以來，資產增長顯著，是次出售可按「具吸引力之估值」變現。所得款項淨額擬用作物色新投資機會，以及一般營運資金。市場消息稱，長和系於2010年收購UKPN時，其企業價值為57.75億英鎊。

 

　　由於交易規模巨大，且涉及集團內部多家上市公司，是次出售構成了主要交易及關連交易，除需獲得各公司股東大會批准外，交易仍須待英國《國家安全和投資法》及根西島金融監管部門的審批方可作實。各方預期通函將於今年4月30日或之前寄發，最後截止日期定為今年6月30日。

 

　　長江集團主席李澤鉅表示，憑藉成功往績和雄厚資本實力，長江集團將繼續尋求投資及發展機會，放眼於現有及新開發市場（包括英國及其他地區），物色受規管行業以及擁有長期穩定合同的項目，及其他具備優厚潛力之業務。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

