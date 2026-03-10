騰訊 | 「小龍蝦」WorkBuddy爆紅花旗唱好，股價飆7%可以點部署？

由奧地利軟件工程師Peter Steinberger開發並開源的AI Agent（AI智能體）OpenClaw近日在內地爆紅，AI「養龍蝦」（部署、訓練、使用OpenClaw）成為全國熱話。「股王」騰訊(00700)快速跟進熱潮，近日正式上線類OpenClaw AI工具WorkBuddy，並表示因用戶訪問量遠超預期，致出現服務不穩定問題。花旗認為騰訊推出WorkBuddy標誌AI代理轉變重要里程碑，予目標價783元，騰訊今日（10日）借勢由低位反彈逾7%，不過，工信部提示OpenClaw可能越權操作，造成信息泄露等網絡安全風險，騰訊還有多少上升空間？應如何部署？

（截自騰訊官網媒體資料庫）

騰訊版「小龍蝦」WorkBuddy正式上線 訪問量遠超預期

騰訊昨日（9日）正式上線類OpenClaw AI工具WorkBuddy，毋須複雜部署即可使用。該工具被稱為騰訊版「小龍蝦」，旨在提升用戶辦公效率。據官方介紹，WorkBuddy集成多種實用功能，支持文檔管理、協作溝通和任務跟蹤等，幫助用戶應對多樣化工作場景。騰訊表示，WorkBuddy的推出是為了滿足現代辦公對便捷性和高效性的需求，助力企業提升整體工作效能。用戶僅需下載應用即可立即體驗其便利功能。不過，團隊昨日發布致歉信，稱CodeBuddy此前因流量激增出現登錄及服務不穩定問題，故障是由於WorkBuddy國內公開測試上線後，用戶訪問量遠超預期，導致核心服務瞬時壓力過大。故障發生後，技術團隊已第一時間緊急擴容了10倍，目前服務已完全恢復穩定。

其他科技企業也開始布局相關應用，其中小米(01810)技術官方微博日前宣布，基於小米MiMo大模型打造的AI互動測試產品Xiaomi miclaw已啟動小範圍封閉測試。官方介紹，Xiaomi miclaw可在理解用戶意圖並取得授權後，自動調用應用程式與系統工具完成任務，並可接入米家生態設備進行控制。另阿里巴巴(09988)企業級智能移動辦公平台釘釘(Ding Talk)宣布，今日起接入OpenClaw，即日起至2026年3月31日，企業和個人開發者在使用OpenClaw時，調用釘釘相關APl、Webhook或Stream服務，可獲得不限量的免費調用額度。

（截自騰訊官網）

花旗：騰訊推WorkBuddy為AI代理轉變里程碑 予目標價783元

花旗發表研究報告指，騰訊推出AI智能代理WorkBuddy，對中國AI格局具有重要意義。WorkBuddy的特點是完全兼容「小龍蝦」(OpenClaw)技能，可能代表中國從當前的「聊天AI」模式向「執行AI」轉變的關鍵轉折點。

花旗指，WorkBuddy可供所有用戶廣泛使用，意味著個人可以利用WorkBuddy生成自己的AI助手，這可能為日常生活和工作帶來深遠的轉變。這一發展標誌著騰訊的重要里程碑，為評估AI代理在其微信小程序生態系統中的未來整合和角色提供了寶貴的實際場景。該行維持騰訊「買入」評級，目標價783元。

瑞銀看好騰訊AI智能體潛力續列行業首選 予目標價780元

另瑞銀上周發表研報指，騰訊股價年初至今累跌逾一成，跑輸同期恒生科指及恒指，相信是投資者對AI帶來的潛在行業顛覆，以及騰訊在AI競爭中可能落後等感到憂慮。但瑞銀表示，大部分下行風險已反映在股價表現上，又指騰訊近期在AI及遊戲業務方面發展正面，投資者或忽略相關因素。

AI競爭方面，市場關注農曆新年期間騰訊元寶在下載量及每周活躍用戶量方面出現落後，但瑞銀指，企業在AI領域的成功關鍵是在於能否整合高質量模型、強大的用戶基礎及廣泛數據，而微信擁有14億用戶，涵蓋社交、商業及內容等多樣化應用場景，加上活躍的小程序生態系統，相信騰訊的獨特優勢難以複製，仍看好騰訊在AI智能體領域具備強大潛力。瑞銀重申騰訊為行業首選股，給予「買入」評級，目標價780元。

工信部提示OpenClaw或越權操作 造成信息泄露等安全風險

（AP圖片）

雖然OpenClaw熱潮今年年初迅速席捲全球，近期更因騰訊等互聯網大廠紛紛支持接入，在中國火爆出圈，但《人民日報》最新提示，工信部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台監測發現OpenClaw開源AI智能體部分實例在默認或不當配置情況下存在較高安全風險，極易引發網絡攻擊、信息泄露等安全問題。文章稱，由於OpenClaw在部署時「信任邊界模糊」，且具備自身持續運行、自主決策、調用系統和外部資源等特性，在缺乏有效權限控制、審計機制和安全加固的情況下，可能因指令誘導、配置缺陷或被惡意接管，執行越權操作，造成信息泄露、系統受控等一系列安全風險。

全國人大代表、中國工程院院士、鵬城實驗室主任高文接受《央視新聞》記者採訪時也表示，當前OpenClaw等智能體工具的湧現極大降低了創業門檻，但其開源工具的屬性也懸置了安全責任。高文提醒用戶注意防範潛在的網絡安全風險，並指出提供類OpenClaw的智能助手服務的互聯網平台企業需壓實主體責任，履行安全風險評估等義務。

上海科技大學與上海人工智能實驗室的一項安全審計顯示，OpenClaw的整體安全通過率僅為58.9%。在「意圖誤解與不安全假設」這一維度上，通過率甚至為0%，面對模糊指令，它會自行腦補缺失信息並直接執行，而不是向用戶確認。此外，為了讓「龍蝦」工作，用戶必須交出郵箱、文件系統、甚至網銀信息的權限。專業人士指，在配置不當的情況下，這些資料會直接暴露在互聯網上。

黃瑋傑：人人可用缺獨特性幫助有限 惟騰訊已見底或上試564元

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，撇開網絡安全風險，OpenClaw「開源」意思是人人都可以用，人人可用即沒有獨特性，正如DeepSeek剛橫空出世，很多科技巨企都將其引入自身平台去擴大應用場景或功能。反觀OpenAI、Anthropic等雖然未上市，但市場已給予很高估值，正因有其獨特性，甚至人家要引入其模型去升級自己的AI。若純粹是開源使用者，對股價也有一定幫助，但當「人有我有」時，未必可在估值上有很大提升。

不過，黃瑋傑指，騰訊股價在技術上已見底，它於去年10月最高見過683元，其後曾跌穿594元，兩者相差約90元，而跌穿該區間底部594元，量度跌幅為90元，即跌至近500元。及至，上周三（4日）騰訊果曾低見498元，跟著沒進一步下跌，應已完成量度下跌目標，初步穩定，再加上跌至498元當日，RSI為27.2，比之前2月頭曾跌至20.7高，出現底背馳，今日RSI更重返逾50，見底訊號出現，開始嘗試反彈，現可以之前跌穿的均線作為短期反彈目標或阻力位參考，而昨日（9日）已升穿10天線，今日上試20天線527元，若企穩則可再上試250天線約564元，但因距離遠，中間可以550元作阻力位參考。

騰訊今日升7.27%收報553.5元，成交314.76億元。其他科技股亦普遍上升，阿里升3.73%報133.5元，京東(09618)升2.84%報108.5元，美團(03690)升0.51%報79.1元，快手(01024)升1.4%報61.4元，網易(09999)升2.23%報188元，百度(09888)升2.9%報120.8元，惟小米跌0.18%報33.62元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉 整理：李崇偉

