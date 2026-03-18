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騰訊業績 | 騰訊上季經調整盈利升17%，今年AI產品及模型投入倍增至360億人幣

18/03/2026

　　騰訊(00700)公布截至去年12月底止第四季業績，純利582.6億元（人民幣．下同），按年升13.5%、按季跌8%；每股基本盈利6.433元。至於非國際財務報告準則純利646.94億元，按年增長17%、按季跌8%；非國際財務報告準則每股基本盈利為7.144元。

 

騰訊業績 | 騰訊上季經調整盈利升17%，今年AI產品及模型投入倍增至360億人幣

（騰訊官網圖片）

 

　　期內收入1943.71億元，按年增13%，亦好於市場預期。按業務劃分，增值服務業務按年增長14%至899億元，當中本土市場遊戲收入382億元，按年增長15%，得益於《三角洲行動》與《無畏契約》系列（個人電腦端及移動端）的收入增長，以及《鳴潮》的增量收入貢獻，以及國際市場遊戲收入211億元，按年增長32%，主要得益於Supercell旗下遊戲及《PUBG MOBILE》的收入增長，以及《鳴潮》的增量收入貢獻。社交網絡收入按年增長3%至306億元，反映視頻號直播服務收入及音樂付費會員收入的增長。

 

　　期內，營銷服務業務收入411億元，按年增長17%。金融科技及企業服務業務收入按年增長8%至608億元，其中，企業服務收入按年增速提升至22%，得益於國內及海外市場雲服務的收入增加（包括AI相關服務的收入），以及主要由於微信小店交易額擴大而帶動的商家技術服務費收入增長。

 

全年純利升15.9%至2248.4億人幣

 

　　截至2025年12月31日止全年純利2248.42億元，按年升15.9%；每股基本盈利24.749元，派末期息5.3港元，按年增加17.78%。

 

　　期內非國際財務報告準則純利2596.26億元，升16.6%。收入7517.66億元，按年升14%。

 

料今年AI產品及模型投入至少按年翻倍，另不排除雲端產品加價

 

　　騰訊主席兼首席執行官主席馬化騰在網上全年會議中指出，「龍蝦」類產品，即OpenClaw類產品更有「活人感」，新模式可將AI落地到不同場景，令公司有更多戰線發力，對自身發展良好，並對公司開發中AI產品有新啟發，如每個小程序龍蝦化。

 

　　馬化騰續稱，未來研發方向為結合去中心化與中心化，亦冀市場對其研發新產品抱有耐心，形容「慢功出細貨」。他亦形容AI界變得很快，在2B（企業）、2C（客戶）端出現去中心化入口需求，可以將公司各種雲智能產品重新整合。

 

　　騰訊總裁劉熾平則指出，公司擁有正確方法、人員開展Claw產品增長領域，相信假以時日，會有實際收入及回報貢獻，以及額外協同效應。

 

馬化騰：「龍蝦」類模式令公司有更多戰線發力

 

　　劉熾平指出，目標今年AI產品及模型投入會較去年180億元至少翻倍。他續稱，形容公司現有很大空間投入資本支出及保證一定程度股東回報，而今年將持續分紅及回購，但會維持機動性預算，如撥款增購或租用GPU供應。

 

支出與股東回報之間維持機動性預算

 

　　他亦預期，今年資本開支將有更大程度提升，靈活選擇租用GPU以獲取算力，而當公司有足夠算力支持推理訓練，希望再繼續出售額外算力。

 

　　對於競爭對手雲端產品加價，劉熾平指出，若供應持續緊張，仍是會有加價行動。

 

研提升元寶用戶留存率及活躍率

 

　　劉熾平續指出，大模型團隊在過去數月密集升級屬於正確事情，有信心未來打造較高智能水平模型。在符合預期的農曆新年推廣活動後，會研究如何提升元寶用戶留存率及活躍率，包括核心場景應用能力提升，以及加入新版本混元模型測試。


撰文：經濟通採訪組

 

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