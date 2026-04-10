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大市成交2463億觀望美伊談判進展，恒指收升141點報25893全周累漲3%

10/04/2026

大市成交2463億觀望美伊談判進展，恒指收升141點報25893全周累漲3%

 

 

　　美伊談判在即，雙方口水戰不斷，焦點主要在黎巴嫩是否應包括在停火協議內，以及伊朗能否擁有濃縮鈾，但美國總統特朗普總結稱，對達成伊朗和平協議持樂觀態度。美股隔晚止跌回升，亞太股市普遍上揚，港股跟升甚至一度突破兩萬六，但在未見明確利好前，資金未敢向上攻關，升幅快速收窄，恒指全日仍升141點或0.5%，收報25893，主板成交逾2463億元，北水淨流出28億元。恒生中國企業指數收報8655，升43點或0.5%。恒生科技指數收報4860，升38點或0.8%。

 

　　總結本周三個交易日，隨著美國伊朗暫時停火，令港股復市第一日即錄得奇蹟行情，大升776點或3.1%，創下自去年2月21日以來最大單日指數升幅，不過市場冷靜過來後，意識到美伊雙方在很多領域上未達共識，加上預期以色列不會漠視伊朗威脅，對美伊停戰結果未宜過分樂觀，港股兩萬六見阻力，總結全周恒指上升777點或3%，連續第二周上漲，並創下去年10月以來最大單周升幅。

 

　　內地工信部等四部門9日聯合召開動力及儲能電池行業企業座談會，要求規範價格競爭、壓縮供應商帳期、治理「內捲外化」等工作，寧德時代(03750)全日大升9.02%領漲藍籌，報681.5元，至於位處行業更上游的贛鋒鋰業(01772)升2.07%，報79.05元，天齊鋰業(09696)升1.88%，報50.35元。

 

　　國家統計局公布，3月全國居民消費價格同比上漲1.0%，增幅低於預期的1.2%，亦較2月回落0.3個百分點，內需板塊捱沽，康師傅控股(00322)跌3.28%，報12.99元，蒙牛乳業(02319)跌1.85%，報16.96元，泡泡瑪特(09992)跌1.18%，報150.9元，農夫山泉(09633)跌1.17%，報47.3元。惟海底撈(06862)中午宣布主席張勇自掏腰包增持，股價轉升2.86%，報15.09元。

 

　　阿里(09988)據報確認為神秘AI影片模型Happy Horse背後營運商，股價漲2.12%，報125.5元；其他科技股方面，小米(01810)跌1.47%，報30.9元，美團(03690)跌0.45%，報87.6元；騰訊(00700)上季再遭南非大股東減持，股價軟0.79%，報504.5元。

 

　　中芯(00981)收升4.58%，報58.25元；萬洲國際(00288)升3.74%，報10.83元；中國宏橋(01378)回吐2.39%，報38.36元。

 

　　比亞迪(01211)股價反彈3.24%，報105.1元，蔚來(09866)在新車推出後出現套現潮，股價全日跌5.96%，報48.76元。

 

　　金管局今日盤後舉行穩定幣發行人技術簡報會，穩定幣概念久違落鑊炒起，國泰君安國際(01788)飆升27.69%，報3.09元，HASHKEY(03887)升8.5%，報4.98元，雲鋒金融(00376)漲8.39%，報3.1元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯。

撰文：經濟通市場組

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