新世界 | 據報考慮支付退出費，終止11 SKIES租金義務

據《彭博》引述知情人士透露，新世界發展(00017)就付錢終止其有關11 SKIES商場項目的義務展開磋商。

（11 SKIES IG截圖）

知情人士稱，這筆實質上是退出費的款項，將覆蓋新世界對香港機管局的部分長期租賃義務，而且不太可能以現金，而可能是以土地或其他資產的形式來支付。

知情人士還稱，雙方尚未就這筆潛在款項的金額達成一致。而新世界現在的租金承諾非常高。據瑞銀集團預計，從2028年至2066年該公司每年料將至少支付18億港元，最終總額將達到約90億美元。

這項談判是11 SKIES項目漫長、曲折故事的最新篇章。新世界去年一度因為資金緊張而瀕臨絕境，而該項目已成其緩解流動性困境的障礙之一。該公司計劃通過與戰略投資者合作或公開出售股票來引入投資，成功退出這個項目被視為關鍵一步。

報道引述機場管理局的代表稱，該機構與新世界一直就11 SKIES項目保持密切溝通，並計劃在這個項目中更加側重娛樂和餐飲服務。新世界發言人則未回應置評請求。

撰文：經濟通採訪組

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