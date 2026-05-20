  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

嗶哩嗶哩 | 首季經調整多賺63%仍遭高盛降目標，股價曾插逾半成可否博反彈？

20/05/2026

　　俗稱「B站」的內地彈幕視頻分享平台嗶哩嗶哩(09626)公布業績，首季經調整純利按年升逾63%至5.93億元人民幣，收入增近7%至74.72億元人民幣，略勝市場平均預期，期內廣告收入增長30%，但移動遊戲收入下滑12%。管理層提到，今年計劃將人工智能(AI)相關資本開支增加約10億元人民幣。高盛指嗶哩嗶哩廣告業務繼續跑贏行業增長，惟下調其2026至2028年調整後淨利潤預測，以反映AI相關投資，將目標價降至226元。嗶哩嗶哩今早（20日）最多跌逾半成低見146.5元，可否博反彈？

 

嗶哩嗶哩 | 首季經調整多賺63%仍遭高盛降目標，股價曾插逾半成可否博反彈？

（Shutterstock圖片）

  

首季經調整純利升63%收入增7%　廣告收入增30%遊戲收入減12%

 

　　嗶哩嗶哩公布，截至2026年3月31日止首季純利2.1億元人民幣，而對上一年同期淨虧損910.2萬元人民幣；每股基本盈利0.5元人民幣。經調整純利5.93億元人民幣，按年升63.4%。期內淨營業額總額74.72億元人民幣，按年升6.7%，當中增值服務營業額為29.12億元人民幣，增加3.7%，主要由於大會員及其他增值服務的收入增加；廣告營業額為25.89億元人民幣，增29.6%，受惠廣告產品供應改善及廣告效益提升；移動遊戲營業額為15.23億元人民幣，減少12%，主要由於高基數效應，反映《三國：謀定天下》過渡至穩定成熟的生命周期；IP衍生品及其他營業額為4.48億元人民幣，減少4%。日均活躍用戶約1.2億名，按年增加8%。日均使用時長達119分鐘，按年增加11分鐘。

 

　　嗶哩嗶哩首席財務官樊欣表示，第一季度集團延續積極的財務表現，實現穩健的收入增長、利潤率的持續提升以及盈利能力的進一步增強。淨營業總額按年增長7%，其中廣告收入同比增速提升至30%。毛利率提升至37.1%，連續第15個季度持續提升。受益於穩健的收入增長和經營槓桿效應提升，集團經調整淨利潤按年增長62%。展望未來，集團將繼續在保持盈利的同時，以審慎的方式進行AI相關投入。這些投入帶來的積極效果，已經開始在社區指標和財務表現上逐步體現，相信這些投入將在未來幾年持續貢獻長期價值。

 

擬增AI資本開支10億人幣　集中投資視頻理解、分發及創作

 

　　樊欣披露，集團今年計劃將AI相關的資本開支增加約10億元人民幣。這筆投資將集中於三大領域：視頻理解、視頻分發及視頻創作。他預計，這些投入將顯著優化B站的內容生態與社區氛圍，最終推動商業化進程。他又透露，集團首季資本開支按年急升80%，主要用於伺服器及算力資源的擴充。

 

　　就B站首季廣告收入加速增長30%，首席運營官李旎表示，廣告收入已連續13個季度實現雙位數增長。上季前五大廣告行業依次為遊戲、網絡服務、數碼家電、電商及汽車。李旎認為，短期內AI在廣告系統中的應用將持續提升整體廣告效率，尤其在分發效率及算法提效方面效果顯著。基於對用戶興趣、消費意圖等深度理解，配合推薦模型，能夠更精準地將用戶與廣告進行匹配，從而提升轉化效果。

 

嗶哩嗶哩 | 首季經調整多賺63%仍遭高盛降目標，股價曾插逾半成可否博反彈？

（AP圖片）

 

高盛：廣告業務續跑贏行業增長　惟下調盈測降目標價至226元

 

　　高盛發表研究報告指，嗶哩嗶哩第一季業績強化了其早前論點，即該公司擁有非常健康的用戶社群和持續改善的變現潛力，推動營運槓桿和利潤增長。該平台憑藉差異化的高質量中長視頻內容推動流量加速增長。AI顯著提升內容數量和質量，使個人創作者能夠以更少資源製作更高質量內容。嗶哩嗶哩的創作者生態系統強勁擴張，日活躍創作者和日上傳量分別按年增長6%和19%，每位創作者平均收入按年增長超過20%。高質量內容的繁榮也促進了穩健的用戶參與度增長，總時長按年激增19%，日活躍用戶和月活躍用戶分別按年增長7.5%和2.2%，達到1.15億和3.76億。

 

　　高盛指，公司廣告業務在AI驅動的效率改善、更多變現場景開放和垂直解決方案的承諾努力下，繼續跑贏行業增長。在AI驅動的效率改善方面，管理層看到改進的廣告定向提升匹配效率，第一季每次點擊成本增長趨勢超出預期，並指出AI生成內容廣告材料相比傳統格式將點擊率提升雙位數百分比。同時，智能託管和自動化廣告的滲透率在第一季達到85%，公司預期將繼續擴大規模。高盛微調其2026至2028年收入預測，下調1%至0%，考慮到較低的增值服務和其他收入大部分被較高的廣告增長緩衝，但將2026至2028年調整後淨利潤預測下調6%至4%，以反映AI相關投資，維持「買入」評級，目標價由252港元下調至226港元。

 

熊麗萍：要看往後AI能否實際帶來收入　股價仍處調整不值博

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，嗶哩嗶哩首季經調整純利升逾六成，明顯是因減省成本見效，往後AI對其也有幫助。而暫從今次業績所見，其盈利增長大於收入增長，部分受惠廣告，另最主要受惠成本減省，往後成本方面應仍有些幫助。不過，現時連一線科技股都沒太大上升動力，二線科技股尤其之前已升了很多包括嗶哩嗶哩，看走勢都仍在調整中，值博率更低；若是指數成分股，還有些基金必定要買，嗶哩嗶哩此類則未必，除非出現很多新主題，即使二線科技股也可吸引資金，否則此時既然有其他AI相關股可直接選擇，變相也攤薄了資金。

 

　　至於管理層提到擬增加AI資本開支10億元，以將AI融入其本身生態圈，熊麗萍表示，計劃提出來很容易，現在科企若指自己沒發展AI也根本沒可能，事實上公司亦可應用到AI，問題是應用程度有多大，而嗶哩嗶哩既然已有很多場景，最重要看其可實際帶來多少收入。就算一般商業機構也可用AI減省成本及人手，但嗶哩嗶哩此類公司則要看AI是否實際幫到手做生意令收入增加。

 

　　嗶哩嗶哩半日跌4.48%收報149.1元，成交6.3億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)跌0.57%報457.4元，阿里巴巴(09888)升0.3%報133.7元，美團(03690)升0.06%報83.1元，京東(09618)升1.51%報127.8元，快手(01024)跌1.88%報47.96元，百度(09888)跌1.24%報135元，網易(09999)跌0.06%報178.1元，小米(01810)跌1.89%報30.06元。

 

嗶哩嗶哩 |

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

 

【你點睇？】牛頭角的士奪命車禍釀1死4傷，涉事70歲司機被捕，你認為當局應否收緊高齡職業司機發牌要求？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03313

雅高控股

0.085

異動股

02631

天岳先進

111.400

異動股

00316

東方海外國際

143.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02631 天岳先進
  • 113.600
  • 00316 東方海外國際
  • 143.200
  • 00308 香港中旅
  • 1.270
  • 02255 海昌海洋公園
  • 0.510
  • 02315 百奧賽圖－Ｂ
  • 51.800
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 455.000
  • 目標︰$560.00
  • 00762 中國聯通
  • 7.840
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 133.000
  • 目標︰$180.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 1.080
  • 目標︰$1.50
  • 01177 中國生物製藥
  • 5.170
  • 目標︰$6.58
人氣股
  • 09868 小鵬集團－Ｗ
  • 58.350
  • 00700 騰訊控股
  • 455.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 133.000
  • 00981 中芯國際
  • 77.250
  • 00005 滙豐控股
  • 138.600
報章貼士
  • 09903 天數智芯
  • 462.800
  • 目標︰$600.00
  • 01816 中廣核電力
  • 3.300
  • 目標︰$3.80
  • 02556 邁富時
  • 42.040
  • 目標︰$51.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/05/2026 12:45  《午市前瞻》大市走弱本周勢穿牛熊線，禾賽基本面佳惟下游拖累

20/05/2026 12:10  恒指半日跌141點再守牛熊線，存儲雙雄IPO晶片股表現搶眼，中通績後挫

20/05/2026 11:46  【習普會】《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期，習近平：堅定推進「背靠背」戰略協作

20/05/2026 12:00  《中美關係》中國商務部解讀中美經貿磋商成果：對等降稅框架規模各300億美元或更多

20/05/2026 11:46  淘寶香港618明開賣，天貓超市月底登陸，淘寶天貓丁鎮財稱暫未有併購線下超市計劃

20/05/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入12.66億元，買阿里沽長飛光纖光纜

20/05/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】高盛普升地產股目標獨降新世界，貝殼績後獲多行唱高

20/05/2026 11:35  《財資快訊》美電軟報7.8335，隔夜拆息較上日微升至2.24%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 大市走弱本周勢穿牛熊線，禾賽基本面佳惟下游拖累新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

嗶哩嗶哩 | 首季經調整多賺63%仍遭高盛降目標，股價曾插逾半成可否博反彈？新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 高盛點評地產股牛看新地$170恒地$41信置$16新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜費半跌逾2%晶片炒完未？ | 恒指中斷三連陰！新文章
人氣文章

熱話 Feature

伊波拉病毒｜可透過汗液、口水等體液傳播，死亡率平均50%！一文看清傳染途徑、病徵及預防方法
人氣文章

風水蔣知識

佛誕DIY大悲水可驅邪淨宅？講解浴佛習俗源起＋道教拜觀音菩薩原因＋掌心神秘十字線玄機解密新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

夏日炎炎必備！YSL定妝冰氣墊、Bobbi Brown粉餅、SHISEIDO精華蜜粉，最新定妝好物推介
人氣文章

Art & Living Feature

《寒戰1994》：最極致的犯罪鬥智片？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀現代中式風味料理：紅鮋酸菜、熟成鴨、花蟹擔擔，以粵菜與世界進行溫暖對話 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜38歲鄭欣宜西貢小店被捕獲　皮膚白滑緊緻狀態大勇
人氣文章
肝臟健康｜43歲男不吃肥肉炸物，竟患重度脂肪肝，醫生揭2大危險食物
人氣文章
中醫案例｜斑禿與壓力有關？中醫針灸3組穴位+保健3招兩周長出新髮 
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/05/2026 14:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/05/2026 14:00
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/05/2026 14:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/05/2026 13:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/05/2026
港股 | 午市前瞻 | 大市走弱本周勢穿牛熊線，禾賽基本面佳惟下游拖累
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 特朗普稱若未達成協議或需再向伊朗發動沉重打擊

20/05/2026 09:19

中東戰火

中美峰會後，輪到中歐關係重新定位

19/05/2026 15:56

大國博弈

說說心理話

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區