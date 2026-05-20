嗶哩嗶哩 | 首季經調整多賺63%仍遭高盛降目標，股價曾插逾半成可否博反彈？

俗稱「B站」的內地彈幕視頻分享平台嗶哩嗶哩(09626)公布業績，首季經調整純利按年升逾63%至5.93億元人民幣，收入增近7%至74.72億元人民幣，略勝市場平均預期，期內廣告收入增長30%，但移動遊戲收入下滑12%。管理層提到，今年計劃將人工智能(AI)相關資本開支增加約10億元人民幣。高盛指嗶哩嗶哩廣告業務繼續跑贏行業增長，惟下調其2026至2028年調整後淨利潤預測，以反映AI相關投資，將目標價降至226元。嗶哩嗶哩今早（20日）最多跌逾半成低見146.5元，可否博反彈？

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首季經調整純利升63%收入增7% 廣告收入增30%遊戲收入減12%

嗶哩嗶哩公布，截至2026年3月31日止首季純利2.1億元人民幣，而對上一年同期淨虧損910.2萬元人民幣；每股基本盈利0.5元人民幣。經調整純利5.93億元人民幣，按年升63.4%。期內淨營業額總額74.72億元人民幣，按年升6.7%，當中增值服務營業額為29.12億元人民幣，增加3.7%，主要由於大會員及其他增值服務的收入增加；廣告營業額為25.89億元人民幣，增29.6%，受惠廣告產品供應改善及廣告效益提升；移動遊戲營業額為15.23億元人民幣，減少12%，主要由於高基數效應，反映《三國：謀定天下》過渡至穩定成熟的生命周期；IP衍生品及其他營業額為4.48億元人民幣，減少4%。日均活躍用戶約1.2億名，按年增加8%。日均使用時長達119分鐘，按年增加11分鐘。

嗶哩嗶哩首席財務官樊欣表示，第一季度集團延續積極的財務表現，實現穩健的收入增長、利潤率的持續提升以及盈利能力的進一步增強。淨營業總額按年增長7%，其中廣告收入同比增速提升至30%。毛利率提升至37.1%，連續第15個季度持續提升。受益於穩健的收入增長和經營槓桿效應提升，集團經調整淨利潤按年增長62%。展望未來，集團將繼續在保持盈利的同時，以審慎的方式進行AI相關投入。這些投入帶來的積極效果，已經開始在社區指標和財務表現上逐步體現，相信這些投入將在未來幾年持續貢獻長期價值。

擬增AI資本開支10億人幣 集中投資視頻理解、分發及創作

樊欣披露，集團今年計劃將AI相關的資本開支增加約10億元人民幣。這筆投資將集中於三大領域：視頻理解、視頻分發及視頻創作。他預計，這些投入將顯著優化B站的內容生態與社區氛圍，最終推動商業化進程。他又透露，集團首季資本開支按年急升80%，主要用於伺服器及算力資源的擴充。

就B站首季廣告收入加速增長30%，首席運營官李旎表示，廣告收入已連續13個季度實現雙位數增長。上季前五大廣告行業依次為遊戲、網絡服務、數碼家電、電商及汽車。李旎認為，短期內AI在廣告系統中的應用將持續提升整體廣告效率，尤其在分發效率及算法提效方面效果顯著。基於對用戶興趣、消費意圖等深度理解，配合推薦模型，能夠更精準地將用戶與廣告進行匹配，從而提升轉化效果。

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高盛：廣告業務續跑贏行業增長 惟下調盈測降目標價至226元

高盛發表研究報告指，嗶哩嗶哩第一季業績強化了其早前論點，即該公司擁有非常健康的用戶社群和持續改善的變現潛力，推動營運槓桿和利潤增長。該平台憑藉差異化的高質量中長視頻內容推動流量加速增長。AI顯著提升內容數量和質量，使個人創作者能夠以更少資源製作更高質量內容。嗶哩嗶哩的創作者生態系統強勁擴張，日活躍創作者和日上傳量分別按年增長6%和19%，每位創作者平均收入按年增長超過20%。高質量內容的繁榮也促進了穩健的用戶參與度增長，總時長按年激增19%，日活躍用戶和月活躍用戶分別按年增長7.5%和2.2%，達到1.15億和3.76億。

高盛指，公司廣告業務在AI驅動的效率改善、更多變現場景開放和垂直解決方案的承諾努力下，繼續跑贏行業增長。在AI驅動的效率改善方面，管理層看到改進的廣告定向提升匹配效率，第一季每次點擊成本增長趨勢超出預期，並指出AI生成內容廣告材料相比傳統格式將點擊率提升雙位數百分比。同時，智能託管和自動化廣告的滲透率在第一季達到85%，公司預期將繼續擴大規模。高盛微調其2026至2028年收入預測，下調1%至0%，考慮到較低的增值服務和其他收入大部分被較高的廣告增長緩衝，但將2026至2028年調整後淨利潤預測下調6%至4%，以反映AI相關投資，維持「買入」評級，目標價由252港元下調至226港元。

熊麗萍：要看往後AI能否實際帶來收入 股價仍處調整不值博

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，嗶哩嗶哩首季經調整純利升逾六成，明顯是因減省成本見效，往後AI對其也有幫助。而暫從今次業績所見，其盈利增長大於收入增長，部分受惠廣告，另最主要受惠成本減省，往後成本方面應仍有些幫助。不過，現時連一線科技股都沒太大上升動力，二線科技股尤其之前已升了很多包括嗶哩嗶哩，看走勢都仍在調整中，值博率更低；若是指數成分股，還有些基金必定要買，嗶哩嗶哩此類則未必，除非出現很多新主題，即使二線科技股也可吸引資金，否則此時既然有其他AI相關股可直接選擇，變相也攤薄了資金。

至於管理層提到擬增加AI資本開支10億元，以將AI融入其本身生態圈，熊麗萍表示，計劃提出來很容易，現在科企若指自己沒發展AI也根本沒可能，事實上公司亦可應用到AI，問題是應用程度有多大，而嗶哩嗶哩既然已有很多場景，最重要看其可實際帶來多少收入。就算一般商業機構也可用AI減省成本及人手，但嗶哩嗶哩此類公司則要看AI是否實際幫到手做生意令收入增加。

嗶哩嗶哩半日跌4.48%收報149.1元，成交6.3億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)跌0.57%報457.4元，阿里巴巴(09888)升0.3%報133.7元，美團(03690)升0.06%報83.1元，京東(09618)升1.51%報127.8元，快手(01024)跌1.88%報47.96元，百度(09888)跌1.24%報135元，網易(09999)跌0.06%報178.1元，小米(01810)跌1.89%報30.06元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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