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異動股｜名創優品跌6％，首季收入升逾28％惟盈利跌6％

27/05/2026

　　名創優品(09896)現價跌5.8％，報24.46元，該股成交約75萬股，涉資1859萬元。

 

異動股｜名創優品跌6％，首季收入升逾28％惟盈利跌6％

（Shutterstock圖片）

 

　　集團公布，截至2026年3月31日止首季純利12.5億元人民幣，按年升2倍。每股基本盈利1.03元人民幣。期內收入56.88億元人民幣，升28.5％；剔除匯兌損益的經調整淨利潤6.33億元人民幣，升8.1％。股東應佔經調整淨利潤5.52億元人民幣，按年跌5.9％。

 

　　截至今年3月31日，公司的門店總數達到8565家，按年淨增797家。當中，MINISO品牌總計8210家門店，按年增加722家；TOP TOY品牌總計355家門店，按年增加75家。


　
　　現時，恒生指數報25578，跌20點或跌不足0.1％，主板成交近281億元。國企指數報8565，跌11點或跌0.1％。恒生科技指數報4987，升40點或升0.8％。

 

撰文：經濟通市場組

 

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