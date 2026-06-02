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異動股｜美團升4％，首季盈轉虧錄經調整虧損近50億元人民幣仍好過預期

02/06/2026

　　美團(03690)現價升4.2％，報81.55元，該股成交約390萬股，涉資3.12億元，最高見81.6元，最低見79元。

 

異動股｜美團升4％，首季盈轉虧錄經調整虧損近50億元人民幣仍好過預期

（Shutterstock圖片）

 

　　集團公布，截至2026年3月31日止首季淨虧損68.27億元人民幣，而對上一年同期純利100.57億元人民幣。期內經調整虧損錄得約49.7億元人民幣，好過市場預估的68.3億元人民幣虧損，去年同期錄經調整盈利109.49億元人民幣。

 

　　期內收入910.39億元人民幣，按年升5.6％；毛利259.7億元人民幣，跌19％。經調整EBITDA虧損錄30.49億元人民幣，去年同期經調整EBITDA錄123.02億元人民幣。

 

*核心本地商業業務錄經營虧損20億人幣*

 

　　首季核心本地商業業務分部收入按年增長0.1％至641億元人民幣。經營虧損為20億元人民幣，而於2025年同期的經營溢利為135億元人民幣，該分部的經營虧損率為3.2％，而2025年同期的經營利潤率為21.1％。經營溢利及經營利潤率轉為負數，主要由於毛利率下降，以及由於為在激烈的競爭中提升用戶交易活躍度與黏性以及加強品牌影響力而不斷調整業務策略導致與用戶激勵、推廣及廣告相關的開支增加。

 

*新業務分部經營虧損收窄至21億人幣*

 

　　新業務分部的收入按年增長21.3％至270億元人民幣。新業務分部的經營虧損由2025年第一季度的23億元人民幣收窄至2026年同期的21億元人民幣，經營虧損收窄，主要歸因於經營虧損率改善，部分被海外業務的投資增加所抵銷。該分部的經營虧損率由10.2％同比改善2.4個百分點至7.8％。

 

*加速推進AI布局，「智能掌櫃」已服務逾70萬家餐飲商戶*

 

　　美團指，第一季度加速推進AI布局，全面提升面向消費者和商家的服務能力。集團的「智能掌櫃」已服務超過70萬家餐飲商戶，服務對象包括全國及區域連鎖品牌。集團的「數字員工」已為全行業超過30萬家服務零售商戶提供支持。對於酒店商戶，推出專門的AI解決方案「既白」，並已在低星及高星酒店得到充分驗證。

 

　　現時，恒生指數報25487，升89點或升0.4％，主板成交逾83億元。國企指數報8554，升46點或升0.5％。恒生科技指數報5027，升62點或升1.3％。

 

撰文：經濟通市場組

 

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