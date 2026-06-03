港股 | 午市前瞻 | 資金奉行「美股優先」構成利淡，港股若想企穩必守牛熊線

昨日（3日）ATM大爆發帶動港股突破兩萬六，連破多條主要平均線，惟今日（4日）恒指開市見技術調整，失守兩萬六，盤中騰訊(00700)就微信AI功能潑市場冷水，科網股顯著回吐，帶動恒指半日跌幅擴大至438點或1.7%，半日收報25599，連續下穿20天線（約25849）、50天線（約25725）及250天線（約25685）。恒生中國企業指數報8579，跌183點或2.1%。恒生科技指數報5076，跌122點或2.4%。主板成交近1698億元。

近期美股消息不斷，英偉達(US.NVDA)CEO黃仁勛在GTC台北大會上帶來多項重磅消息，包括推出AI晶片RTX Spark進軍PC市場，帶動英偉達再次成為資金焦點；加上SpaceX IPO即將登場，昨日美股三大指數繼續刷新收盤新高。港股昨日雖然收市反彈約2.5%，但今日半日已回吐約1.6%。香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，目前資金流向仍維持「美股優先、日韓股市跟隨」的格局，資金主要聚焦美國科技硬件股，而香港晶片股規模仍相對不足以吸引資金流入，拖累大市資金流入。曾永堅估計，如果恒指不能守穩牛熊線收市，恒指將持續保持反覆下試的趨勢。

此外，下游股份如智譜(02513)和MiniMax(00100)，早前股價已累積較大升幅，市場普遍抱持「不追高」心態。曾永堅又提到，近期多隻半新股的基石投資者禁售期陸續屆滿，市場戒心加重，導致資金對大市態度趨於謹慎。

昨日，傳統科網股出現低位反彈，如騰訊(00700)昨日升逾一成，美團(03690)升逾9%，惟今日半日已回吐。曾永堅表示雖然昨日多個科網巨頭迎來反彈，但市場仍然擔心其前景，他提及騰訊雖然有微信AI助手的消息帶動推升股價，但目前其AI發展仍然落後同業，擔心其資本投入不足以支撐AI業務發展，使得市場卻步。

撰文：經濟通通訊社市場組

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