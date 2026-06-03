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恒指強升一日即現原形，收挫405點報25633失牛熊線，科網生科齊散水

03/06/2026

恒指強升一日即現原形，收挫405點報25633失牛熊線，科網生科齊散水

 

 

　　昨日ATM大爆發帶動港股突破兩萬六，連破多條主要平均線，惟今日一開市即打回原形，面對技術調整，失守兩萬六，盤中騰訊(00700)就微信AI功能潑市場冷水，科網股顯著回吐，加上生科股同步插水，帶動恒指全日跌幅擴大至405點或1.6%，報25633，連續下穿20天線（約25851）、50天線（約25726）及250天線（約25685）。恒生中國企業指數收報8596，跌166點或1.9%。恒生科技指數收報5056，跌142點或2.7%。全日主板成交逾3229億元，值得留意的是北水全日淨流入額高達186.8億元。

 

　　據內地《財經》雜誌引述騰訊(00700)人士表示，目前無法確定微信AI智能體何時推出，其上線時間很大程度上取決於監管方對智能體的審批進度，微信14億的用戶體量，合規流程可能比其他產品更加嚴格。由於騰訊措辭嚴厲，嚴重打消微信AI助手於近期推出的預期，全日回吐3.16%，報466.4元，阿里(09988)跌3.28%，報126.6元，百度(09888)跌1.34%，報132.9元，京東集團(09618)挫4.16%，報115.1元，美團(03690)更插水5.96%，報80.4元，至於快手(01024)傳出可靈首度融資消息，股價仍跌4.57%，報46.74元。

 

　　聯想集團(00992)結束連續七日爆升之旅，股價高位回吐1.66%，報26.14元。

 

　　美國臨床腫瘤醫學會（ASCO）年度大會昨晚在美國芝加哥結束，生物科技概念捱沽，藥明生物(02269)跌7%，報32.68元，石藥集團(01093)跌4.23%，報7.25元，雲頂新耀(01952)跌3.7%，報28.62元，藥明康德(02359)跌2.93%，報125.9元，康方生物(09926)跌3.57%，報102.7元，再鼎醫藥(09688)跌3.24%，報13.16元，三生製藥(01530)跌3.02%，報16.36元。

 

　　全球資金繼續關注AI硬件概念，黃仁勳表演點石成金功力，預測網絡晶片公司Marvell Technology將成為下一間市值達到1萬億美元的企業，是其當前市值的逾五倍，該股隔晚應聲創下26年來最大漲幅。中資晶片概念跟升，中芯(00981)升1.22%，報82.95元，華虹(01347)升2.57%，報151.7元，兆易創新(03986)升3.45%，報735.5元，瀾起科技(06809)漲6%，報403元。

 

　　資源股中信股份(00267)升2.33%逆市領升藍籌，報13.63元，洛鉬(03993)升1.69%，報19.84元；美國職位空缺數據造好，創科實業(00669)復升1.81%，報118.4元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中芯。

撰文：經濟通市場組

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