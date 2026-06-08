11 SKIES被嘲「死場」，林天福澄清：尚未全面開放，原定2028年才完工

位於香港國際機場、「機場城市」重點項目之一的「11 SKIES」開幕至今已四年，惟商戶進駐率偏低，人流稀疏，被網民戲稱為「死場」。機場管理局主席林天福在電台節目中反駁有關說法，強調11 SKIES「尚未開放」，空置率高的指控並不正確。

林天福：11 SKIES是SKYTOPIA一部分，原計劃2028年全面開放

林天福解釋，11 SKIES是整個SKYTOPIA發展項目的組成部分，而「原本個計劃都係2028年先至全面開」。他指出，目前11 SKIES已開放的區域大多為辦公室，公眾應「由整體SKYTOPIA發展嘅角度衡量發展潛力」。他續稱，正與新世界發展商討相關安排，雖然不便透露細節，但對11 SKIES的發展充滿信心。

林天福強調，SKYTOPIA的財政安排可行，多項設施正陸續落成，包括可容納2萬人的亞洲國際博覽館第二期表演場地，除舉辦演唱會外，亦適合各類大型活動。

「旅伴」配對反應熱烈 擬轉為恆常服務

此外，機場近年積極為轉機旅客提供更多服務。林天福透露，今年3月至5月試行了一項「旅伴」配對活動，透過應用程式為前往同一目的地的轉機旅客進行配對，讓他們在機場結識後結伴同行。他表示，活動不一定要配對異性，尤其近年不少女性獨自旅行，配對可為她們提供同行伙伴。試行期間吸引逾4000人參與，反應理想，當局計劃將活動改為恆常推行，甚至未來可在機場即場配對。

撰文：經濟通採訪組

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