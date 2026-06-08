港股 | 午市前瞻 | 外圍股市跌或吸引外資回流，晶片股跟回調難獨善其身

受5月非農就業數據遠超預期影響，市場對美聯儲局年底前加息的押注急升，終結華爾街歷史性的九周連漲，外圍科技及晶片板塊遭血洗，納指單日重挫過千點。亞太股市今早（8日）集體亦告重創，韓股觸發熔斷現跌4.7%，日股跌3.6%，台股同挫近3.4%，恒生指數半日報24668，跌293點或1.2%，但已經跑贏區內主要股市。恒生中國企業指數報8351，跌85點或1%。恒生科技指數報4771，跌117點或2.4%。港股半日主板成交逾1962億元，北水淨流入接近50億元。

聶振邦：外圍下跌港股不會跟足，料24200有支持

美股三大指數上周五齊挫，其中科企主導的納指跌逾4%，費城半導體指數更急瀉一成。亞太股市今早全線跌，其中韓股曾最多急挫近9%，日台股盤中亦曾跌半成，惟現時收窄。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指今天跟隨外圍下跌，惟跌幅相對溫和，主要是4月及5月份外圍股市急升時，港股升幅沒有跟足；加上恒指上周已連跌三天，累跌過千點。即使外圍仍持續下跌，只要跌幅不太大，預料對港股的影響較小。

聶振邦表示，即使外圍晶片股持續回調，並拖累環球股市，但港股的權重股如騰訊(00700)及阿里(09988)受晶片股影響較小，加上近期股價沒有起色，抗跌力相對較強。只要外圍股市跌幅不太大，預料恒指在3月底低位約24200點有支持。聶振邦認為，恒指今年表現不及外圍主要股市，現時權重股的PE亦停留在較低水平，一旦外圍股市持續走軟，不排除吸引部分外資回流港股，對恒指相對有利。他續指，恒指今天雖跟隨外圍下跌，惟現時跌幅收窄，並出現陽燭。如果恒指今天收市維持陽燭，而未來兩天能夠重上25000點，在6月剩下的日子恒指可以看好。

百度崑崙芯未上市晶片股先崩，股價低位難定

華爾街晶片股上周五（5日）遭拋售，單日市值合共損失1萬億美元。英偉達挫6.2%，英特爾跌11.3%，ARM瀉12.9%，美光急挫13.2%。拖累港股晶片股亦下跌，中芯(00981)盤中最多挫半成，華虹(01347)曾跌7%。兆易創新(03986)最多跌8%；瀾起科技(06809)最多跌6%。聶振邦表示，雖然港股晶片股有國策因素支撐，但畢竟同屬晶片市場，外圍晶片股受衝擊，國產晶片股難獨善其身。就以中芯為例，該股3月30日低位49元，在外圍晶片股帶動下，上月高位曾見93元，期間累升約九成。不過，港晶片股早前升幅跟不足外圍，現時跌幅亦同樣不會跟足。

聶振邦認為，外圍晶片股由於早前累積升幅驚人，現時回吐亦見合理，預料未來該板塊走勢仍偏弱。但只要有序回調，預料衝擊較小。不過，今天兩隻GPU新貴逆市升，天數智芯(09903)曾逆市飆最多27%，壁仞科技(06082)盤中亦曾升最多近14%。聶振邦指，兩股主要炒作入通概念，由於外圍晶片股處於高位回吐趨勢，預料逆市上升的趨勢難以維持，高追風險大。

除了上述股份，旗下擁有崑崙芯的百度(09888)今天跌幅亦較大，該股今早曾跌最多近8%，跌幅明顯大於兩大龍頭科企騰訊及阿里。聶振邦指，百度股價4月至5月中，股價曾累升逾四成，遠遠跑贏阿里的兩成多，騰訊期間甚至不升反跌，當中一部分是炒作崑崙芯上市的概念。市場早前憧憬崑崙芯將於6月上市，惟現時已踏入6月，上市日程仍未有眉目，加上晶片股弱勢，雙重打擊下，該股今天跌幅亦較大。不過，聶振邦認為，百度股價現時仍高於4月初低位，建議投資者先看看該股是否持續在115元有支持再考慮買入。

撰文：經濟通通訊社市場組

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