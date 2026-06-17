陳美寶︰11 SKIES商場部分料2028年起投入營運，機管局正與發展商緊密商討商場定位及營運模式

立法會議員李梓敬在立法會大會上，對機場「11 SKIES」項目的租戶進駐情況表示關注。運輸及物流局局長陳美寶在書面回覆中指出，目前「11 SKIES」已啟用辦公大樓及停車場，機管局正與發展商緊密商討，規劃商場部分的未來定位、主題、行業組合及營運模式，但有關財務及風險評估涉及商業敏感資料，不宜公開。

（11 SKIES IG截圖）

11 SKIES商場部分料2028年起投入營運

陳美寶表示，鑑於機場城市「SKYTOPIA」大部分項目，包括遊艇港灣、亞洲國際博覽館第二期及「機場東涌專道」等，將於2028年起陸續落成，「11 SKIES」商場部分亦預計在2028年起投入營運。

政府通過機管局董事會監察機場城市發展進度

對於議員關注政府如何監察「11 SKIES」項目及機場城市最新財務情況和發展，以及是否曾作出財務及風險評估，陳美寶指出，機管局受《機場管理局條例》（第483章）規管。運輸及物流局局長及財庫局局長作為機場管理局董事會成員，會透過董事會密切監察機場管理局的整體策略發展方向、「機場城市」發展藍圖，包括「11 SKIES」的推展進度、日常運作、財務狀況及風險管理等事宜。

撰文：經濟通採訪組

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