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美股 | 美伊和談未能舒緩科技股壓力，SpaceX大挫16%

23/06/2026

　　雖然美伊高層代表在瑞士達成和談路線圖，但未能舒緩科技股壓力。受SpaceX(US.SPCX)、Alphabet(US.GOOGL)等科技股重挫拖累，納指與標指周一（22日）收跌。

 

　　道指收市升148.01點，或0.29%，報51712.71點；標指跌27.79點，或0.37%，報7472.79點；納指跌351.33點，或1.32%，報26166.6點。

 

　　SpaceX正迅速轉向債務市場以支撐其龐大的基礎設施擴張計劃，正籌備發行公司首筆投資級別美元債券，預計規模不少於200億美元。受資本開支激增的預期影響，SpaceX股價大幅下挫16%。

 

　　Alphabet下跌約5%，因DeepMind副總裁賈普爾宣布離職，並轉投勁敵Anthropic。美光科技(US.MU)上漲6.8%，多家投行大幅上調其目標價至1300美元以上。Getty Images(US.GETY)上漲90%，公司宣布與OpenAI達成戰略合作協議，市場大幅提升其數據變現預期。

 

　　國際原油市場出現顯著回吐，紐約期油下跌2.2%，報每桶74.12美元；而布蘭特期油跌幅達2.9%，報每桶77.71美元。


　　
　　國際金價呈現反覆上落格局。現貨金價升0.8%，報每盎司4188美元水平。紐約期金表現較為波動，跌約0.8%，報每盎司4210美元，反映市場在消化地緣消息後觀望氣氛漸濃。

 

英揆辭職英鎊觸底

 

　　英國首相施紀賢因受工黨內部壓力，而於周一正式辭職。面臨領導權更迭的不確定性，英鎊兌美元匯率短暫觸底，跌至1.3181美元的近今年低位後回穩，報1.32美元。

 

　　美匯指數窄幅上落，交投區間大致徘徊在100.76至101附近，日內升約0.3%。美元兌日圓延續強勢，一度升至161.9附近，逼近162重要關口，日內升0.2%，日圓則徘徊在1986年以來最弱水平附近。歐元兌美元於錄得顯著跌幅，匯價一度下探至1.142水平，下跌約0.3%。

撰文：經濟通國金組

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