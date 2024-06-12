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滙豐-金融科技先驅 創新體驗助客戶Chill住理財

12/06/2024

滙豐-金融科技的先行者 創新體驗助客戶Chill住理財

 

當代金融科技迅速發展，競爭已經不僅限於傳統金融機構之間，新興的科技公司以不同的解決方案挑戰著銀行業的既有格局。若是繼續單單提供客戶基本的銀行服務，「人有我有」的服務體驗並不足以領先同儕，滙豐通過其獨特的金融科技方案，在金融科技大獎中得到了極高的評價和認可，榮獲「傑出全方位銀行理財服務」獎項。這不僅證明了滙豐在數碼銀行方面的創新，更是通過為客戶提供全方位247貼身個人化的理財服務，令客戶擁有更舒適的理財體驗。線上線下的互相配合，確保滙豐所有客戶能夠享受最佳的理財體驗，難怪全港有超過200萬人都成為滙豐流動理財應用程式(HSBC HK App)的活躍用戶。

 

滙豐用心持續改進：提升客戶保障及瀏覽體驗

滙豐在提升客戶體驗方面取得了顯著進展，特別是在使用者體驗及安全性上。HSBC HK App的「轉賬及繳費」分頁推出全新外觀，更加人性化和貼心的設計，讓客戶獲得更簡單快捷的瀏覽體驗。與此同時，在確保客戶安全的基礎上我們推出了全新的服務，讓客戶可以在HSBC HK App安全便捷地認證滙豐信用卡 / 扣賬卡的網上交易。之前的驗證流程是通過短信服務（即 SMS）傳送一個驗證碼(OTP)至客戶的流動電話，現時客戶只需要打開HSBC HK App便可認證網上交易，令客戶進行網上交易的過程更便利，同時更提升了網上交易的安全性，降低客戶誤墜網絡詐騙的風險。

 

分行服務貫穿滙豐流動理財應用程式：分行手機認證身份功能

滙豐引入的分行手機認證身份功能，通過減少等待和身份認證時間，不僅提升了分行服務的效率，也提高了客戶體驗的質量。這一策略的實施進一步鞏固了滙豐在提升服務效率方面的領先地位，更是大大提升了客戶身份安全的保障，展現了滙豐對提高客戶滿意度不懈的努力和承諾。

 

滙豐為你行多一步，流動理財以外與客戶的互動

滙豐明白到除了在數碼化上便利客戶，大眾對於理財、金融服務上仍有不同的需要。因此滙豐也會籌辦不同具創意的企劃來連繫客戶，包括進行防騙宣傳、理財投資教育等。

 

滙豐首個「呃Fair」：以藝術與遊戲揭露網絡詐騙

隨著社會提高關注網絡安全意識，滙豐舉辦的「呃Fair」活動透過不同藝術品和互動遊戲，生動展示了多種常見的網絡詐騙，從而提高客戶對網絡詐騙的警覺性，加強公眾的防範意識。這項活動不僅加深公眾對網絡安全的認識，更進一步增強客戶對使用數位金融服務的信心。

 

e-HKD Pilot：領航數碼貨幣新篇章

滙豐早前更與香港科技大學工商管理學院（科大商學院）合作，推進全新假設性數碼港元（e-HKD Pilot）的測試，展現了在數碼貨幣領域的創新和領導能力，並展示央行數碼貨幣在零售層面的實際應用。為準備是次測試，滙豐設計並構建一個平台，利用分布式分類帳技術（DLT），模擬在不同零售場境的設定下，處理可編程貨幣的支付和即時結算。與此同時，原型數碼代幣亦具備智能合約和可編程功能，讓客戶於完成符合條件的交易時，可自動獲取預設的獎賞。這項試驗計劃為有關數字貨幣的進一步研究奠定了基礎，讓行業持份者更好地理解其吸引力及在現有支付服務生態系統中的地位。

 

透過這些獨特策略，滙豐不僅提升了服務的效率和安全性，也強化了客戶的滿意度和忠誠度。作為金融科技領域的引領者，滙豐的努力將鼓舞整個行業持續尋求創新途徑，以因應客戶日益變化的需求，引領金融業邁向新的發展階段。滙豐的成功案例證明，結合科技創新和對客戶需求的深刻理解，將持續推動銀行業帶來深遠變革。

 

資料由客戶提供

 

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