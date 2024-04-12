擁抱「人人用手機」時代，以科技全方位實踐「可持續性」業務發展

線上活動技術，助企業爭取「推廣業務 + 減廢減碳」的雙贏局面

斯博（WiseSpot）提供的UC.NOW® Digital Expo方案獲經濟通舉辦的「2023年金融科技大獎」頒贈「ESG解決方案—傑出環保友善活動促成方案」殊榮，足證其在推動環保友善活動方面的卓越成就。斯博商業營運副總裁林濤指出，各行各業近年對發展ESG（環境、社會和企業管治）日益重視。尤其是支持可持續性發展方面，除投資者會視「永續性」對公司長遠發展與盈利目標有不可分割的關係外，消費主流之一的Z世代族群，亦會將品牌是否負責任地生產及推廣產品納為重要購買考慮（purchase decision）之一。運用創新科技不但可協助企業實踐「減廢減碳」的社會責任，加入與活動目標（KPI）相對應的AI、大數據、自動化工作流程等功能，更可強化人力資源運用效益、減低成本及達到，甚至超越，既定KPI，勢必成為企業可持續性發展策略中不可或缺的一環。

UC.NOW® Digital Expo獲頒經濟通「2023年金融科技大獎 ESG解決方案」之「傑出環保友善活動促成方案」

「人人用手機」是全球性現象，digital natives已不局限於年輕族群。作為專注於開發移動（mobile）及整合通訊協作（unified communications & collaborations，UC&C）應用的WiseSpot，遂致力結合各種通訊技術，推出整合實體與線上模式的環保活動技術方案，讓企業既可節省成本又可充分利用顧客人手一部的智能手機，提供不被實體會場限制、不耗電、不額外製造廢棄物的推廣體驗。再進一步，更可線上活動連結網上交易渠道，直接帶來銷售效益。林濤表示，為推廣活動提供O2O延伸，不僅能減廢減碳以惠及環境，更重要是可透過整合如AI、大數據、UC&C及工作流程自動化等創新技術來進一步降低營運成本及提升人力資源效益。

Show多啲 + 揼少啲 = 提升成本效益

想增加實體活動及展覽攤位上的內容來吸引客戶目光，是否一定要「spend 多啲」來添置更多發泡膠展板、印刷品、電子展示屏等？即使採用價格較高昂的環保物料，若「用完即棄」亦違反了減廢目標，為環境帶來不必要負擔。企業何不在安排上換個思維角度，如實體展板也儘量「循環再用」，內容主攻較固定、可於其他場合重複展示的資訊來「揼少啲」，減省不必要的反覆製作。

Show多啲：人手一部智能電話，用手機掃描QR Code立刻睇

想「show多啲」也不一定要在現場放置耗電的電子屏幕，改為展示 QR碼提供「Scan-To」手機掃描方式，帶領參與者輕鬆進入比實體更多元化的虛擬展示，享受耳目一新的WOW活動體驗。相比展板，網上內容可按需要隨時輕鬆修改，沈悶的文字內容亦可輕易加入動態內容增加趣味。林濤補充，「以Digital Expo平台上的360° stereoscopic 虛擬實境（VR）影院為例，將一般產品推廣影片在此以VR播放自是另一番震撼體驗。若是實體銷售活動，現場提供手機掃碼「Scan-To」支付網關（payment）或 網店以刺激銷售，更可達更高KPI效果，亦減少貨物運輸到展場的支出。」

一般影片放在360° stereoscopic 虛擬實境（VR）影院播放，輕鬆為顧客帶來WOW震撼體驗

年輕一代愈來愈傾向線上消費模式，WiseSpot亦一直銳意優化線上體驗，結合電子禮券、個人化選擇等元素，迎合新世代需求。林濤說，「WiseSpot即將以實體展商身分參加由HKTDC舉辦的年度創新科技盛事，模式就正正是利用Digital Expo以O2O互動來實現「Show多啲 + 揼少啲」的環保友善活動。減省實體展板的數量並以環保物料製做；只以手機掃描QR code方式引領客戶到我們的網上展場來獲取更多產品資訊及預約Zoom會議等。展覽結束後所有展板將帶回公司重用，避免浪費。」林濤更指出，「科技日新月異，透過創新科技應用，助企業踐行ESG理念是必然之路。既節省營運開支、達至環保減碳、再配合創新技術如AI及大數據等應用，不斷為客戶優化服務體驗，更實踐創新環保的理念，實現可持續發展目標及對社會的承諾。」

行動最實際！睇完產品資訊後，立刻邀請客戶預約Zoom會議來詳細介紹及示範

按企業目標提供針對性自動化及AI功能,提升活動效益

因場地所限，一般實體活動只可短期舉行，難以延續業務效益。WiseSpot平台設計由手機及移動技術出發，結合多元功能的線上展示及活動體驗，再配合預約即時通訊（如Zoom會議）及網上商店等，不花大錢就可將數天的實體活動延續更長的時間，促進活動目標的達成。林濤表示，「對比其他活動及平台公司，WiseSpot的獨特之處在於我們除提供雲軟件平台外，更一站式地提供專業技術服務。我們會先了解企業舉辦活動的目標，評估哪些環節若改為線上形式可為客戶取得更佳的成本效益，再協助企業運用活動科技（event tech）來做到環境友善的「Show多啲 + 揼少啲」。若有需要，更可建議添加高度自動化及具備AI元素的工作流程功能，突破不同企業活動對人手的依賴。有需要時，WiseSpot更可於活動期間提供24小時技術支援，確保活動完美進行。」

UC.NOW Digital Expo是一站式「雲軟件平台+專業IT技術支援」， 甚至可按企業需求提供7X24支援

以大學招聘會為例，Digital Expo自2021年起已被本港5所大學採用來舉辦不同網上及混合式（hybrid) 招聘活動，殺手鐧就在平台提供的JobCentre™核心自動化流程，將學生求職及僱主面試等招聘步驟集中於活動平台上一氣呵成地進行。

UC.NOW Job Board將過往需依賴協調零散軟件及大量人手操作的學生招聘、生職涯規劃及在職體驗等的配對安排工作，集中以自動化處理及AI元素取代，從而提升效益

面對「人才荒」，以技術代替過往繁瑣、零碎的人手操作是大勢所趨，亦因此，由JobCentre延伸的進楷系統JobBoard™已被兩所大學採用，進一步整合招聘會以外的其他學生職涯規劃及在職體驗的配對安排。林濤說，「這些過往需依賴協調零散軟件及大量人手操作的工作，透過集中自動化處理而提升效益。JobBoard™更將加入人工智能（AI）技術，透過分析大數據，更迅速、精準地為學生配對更合適的工作及實習職位。過去這類流程需大量人手操作，線上平台自動化流程不僅減省人力成本，大數據及AI分析亦可進一步優化招聘成效。」

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