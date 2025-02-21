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保誠積極擁抱AI新科技　應對市場變化　引領行業創新

21/02/2025

隨着數碼科技已成為港人日常生活的一部份，金融科技已不再是新鮮事。真正的挑戰在於如何在日益發展成熟的數碼金融技術上持續創新，超越客戶的期望，提升客戶的體驗，並推動銷售。保誠保險（下稱保誠）憑藉提供嶄新的數碼服務體驗，多次榮獲經濟通「金融科技大獎」，並將AI科技融入業務規劃。這樣不僅能持續提升客戶服務體驗，應對市場變化，還能引領行業革新，推動香港保險業的長遠發展。

 

科技創新融入戰略業務規劃

 

成功的數碼保險服務固然依賴先進的技術應用，但要真正體現品牌價值，就必須將技術充份融入業務運作中。保誠擁有一個成熟而穩固的分銷平台，主要集中在理財顧問和銀行保險渠道。我們的目標是利用現有的優勢，結合頂尖科技，讓我們能夠接觸到更多客戶，並加強與現有客戶的關係。

 

保誠首席資訊科技總監林德軒指出，團隊其中一大目標是實現技術推動分銷，務求將新技術與分銷需求緊密結合，確保帶來實際效益。保誠致力培訓並發展我們銷售團隊，確保培育出新一代高效率的理財顧問；同時透過技術和數碼工具，讓我們的理財顧問能更有效率地與客戶溝通，亦努力提升客戶體驗和忠誠度。

 

保誠積極擁抱AI新科技　應對市場變化　引領行業創新

林德軒相信AI將顛覆整個保險行業，能有效提升效率及生產力，並最大程度地優化客戶體驗。

 

林德軒非常重視其IT團隊在戰略業務規劃的參與。這種積極投入使他們能與各業務部門緊密合作，共同參與決策過程，並提供有價值的見解，確保科技創新與業務目標之間無縫接軌。特別是在客戶需求瞬息萬變的時代，IT團隊與業務部門之間的合作有助形成一致的行動方向，攜手實現公司目標。

 

不過，科技的發展在為保險行業帶來機遇的同時，亦提出了不少挑戰。以人工智能技術為例，它能推動創新、提高效率及加強客戶體驗，但在與傳統系統整合時，過程卻十分複雜，且費用高昂。林德軒分享，保誠現時採取分階段整合的方式，透過試點項目以識別潛在問題，然後逐步優化並擴大應用規模。「我們運用應用程式介面 (API) 來促進AI方案與現有存系統之間的『溝通』，簡化技術融入過程，從而優化資源配置，並加強成本監控。」  

 

保誠積極擁抱AI新科技　應對市場變化　引領行業創新

保誠「醫護+」電子平台讓用戶獲得一站式的健康資訊及個人化支援

 

積極採用AI技術　確保站於行業前沿

 

保誠正積極將AI技術融入員工和客戶的日常生活，為保險業的革新步伐注入新動力。「我們利用數據和AI提升員工的工作效率與創造力，同時採用基於AI的索賠欺詐檢測及客戶行為模型，從而提高決策效率。在客戶層面，我們將AI應用於理財顧問的諮詢過程，幫助客戶更清晰地表達需求，優化保險流程，確保客戶獲得更適切的支援。」

 

林德軒補充，AI不僅能協助保誠進行預測分析，還能協助制定產品方向和更高效的資源管理。例如，人工智能可以分析大數據以預測客戶行為，並根據客戶的需求制定保險產品的方向，從而提高客戶滿意度。「AI正在改變保險行業的營運模式，從『檢測和修復』(Detect and Repair) 變成『預測和預防』(Predict and Prevent)。這一轉變涵蓋索賠處理、銷售、承保及定價等各個方面，為團隊和客戶帶來雙贏的局面。」

 

至於透過AI產生的市場分析，林德軒指這些見解將應用於未來的運營和戰略，保誠亦會繼續投放更多資源於AI應用。「我們將專注於預測分析，從中了解客戶需求，並相應地調整產品。大數據將用於精簡運營和提升客戶服務，確保我們站在行業轉型的前沿。」林德軒期望保誠未來繼續透過科技優化運營，並希望透過簡化設計、策略合作與開放API、以及以客戶為中心的三大重點，迎合行業變革，助力業務的長遠發展。

 

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