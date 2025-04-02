FGA信託榮膺ETNet殊榮 獲頒「傑出一站式信託平台」大獎

在日前舉行的ETNet頒獎典禮上，FGA信託憑藉其卓越的服務品質與創新實力，榮獲「傑出一站式信託平台」獎項殊榮。此項殊榮不僅彰顯FGA信託在業界的領先地位，更是對其專業服務與創新能力的高度肯定。

FGA信託近期全面升級一站式信託平台，開拓「全資產跨域管理」模式，整合逾20類財管功能模組，涵蓋傳統信託、環球證券、藝術品託管、長生健康規劃等多元領域，透過數位化創新技術，實現全天候無間斷服務，讓客戶得以隨時隨地輕鬆管理信託資產，實現「指尖掌控、分秒決策」的無邊界財管體驗，成為實現個人財富目標的最佳助力。

作為信託行業的重要參與者，FGA信託始終秉持「以客為本」的服務理念，透過持續創新與服務優化，引領行業發展。FGA信託首席策略官Helen Chen表示：「獲頒此項殊榮，是對我們團隊專業能力與服務品質的莫大肯定。未來我們將持續精進，致力為客戶提供更優質的信託服務，協助客戶實現財富永續傳承的目標。」

該獎項不僅體現了公司的成就，也彰顯了其提升客戶體驗的承諾。FGA Trust以誠信和透明的方式來建立與客戶的信任關係，專業的團隊致力於確保客戶的每個環節；從諮詢到服務交付；都是無縫且令人滿意的。這種對卓越服務的專注，贏得了FGA Trust的忠實客戶群，進一步確立了其在財富管理方面的可靠夥伴形象。

展望未來，FGA信託將持續秉持專業誠信的核心價值，透過創新科技與專業服務的完美結合，為客戶創造最大價值。在全新平台的助力下，FGA信託將持續拓展服務版圖，致力成為客戶最值得信賴的財富管理夥伴，協助客戶在瞬息萬變的金融環境中穩健前行，實現財富增值與傳承的長遠目標。

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