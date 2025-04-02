  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

FGA信託榮膺ETNet殊榮 獲頒「傑出一站式信託平台」大獎

02/04/2025

 

 

在日前舉行的ETNet頒獎典禮上，FGA信託憑藉其卓越的服務品質與創新實力，榮獲「傑出一站式信託平台」獎項殊榮。此項殊榮不僅彰顯FGA信託在業界的領先地位，更是對其專業服務與創新能力的高度肯定。

 

FGA信託榮膺ETNet殊榮 獲頒「傑出一站式信託平台」大獎

 

FGA信託近期全面升級一站式信託平台，開拓「全資產跨域管理」模式，整合逾20類財管功能模組，涵蓋傳統信託、環球證券、藝術品託管、長生健康規劃等多元領域，透過數位化創新技術，實現全天候無間斷服務，讓客戶得以隨時隨地輕鬆管理信託資產，實現「指尖掌控、分秒決策」的無邊界財管體驗，成為實現個人財富目標的最佳助力。

 

作為信託行業的重要參與者，FGA信託始終秉持「以客為本」的服務理念，透過持續創新與服務優化，引領行業發展。FGA信託首席策略官Helen Chen表示：「獲頒此項殊榮，是對我們團隊專業能力與服務品質的莫大肯定。未來我們將持續精進，致力為客戶提供更優質的信託服務，協助客戶實現財富永續傳承的目標。」

 

該獎項不僅體現了公司的成就，也彰顯了其提升客戶體驗的承諾。FGA Trust以誠信和透明的方式來建立與客戶的信任關係，專業的團隊致力於確保客戶的每個環節；從諮詢到服務交付；都是無縫且令人滿意的。這種對卓越服務的專注，贏得了FGA Trust的忠實客戶群，進一步確立了其在財富管理方面的可靠夥伴形象。

 

展望未來，FGA信託將持續秉持專業誠信的核心價值，透過創新科技與專業服務的完美結合，為客戶創造最大價值。在全新平台的助力下，FGA信託將持續拓展服務版圖，致力成為客戶最值得信賴的財富管理夥伴，協助客戶在瞬息萬變的金融環境中穩健前行，實現財富增值與傳承的長遠目標。

 

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回2024金融科技獎

相關資料 - 

異動股

異動股

02382

舜宇光學科技

63.900

異動股

00700

騰訊控股

453.200

異動股

08357

REPUBLIC HC

0.098

更多2024金融科技獎

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08357 REPUBLIC HC
  • 0.098
  • 01312 華控康泰
  • 0.024
  • 06618 京東健康
  • 34.950
  • 08179 百利達集團控股
  • 0.032
  • 00981 中芯國際
  • 45.000
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 17.200
  • 目標︰$19.26
  • 01797 東方甄選
  • 12.340
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 16.360
  • 目標︰$21.00
  • 06936 順豐控股
  • 35.950
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 47.800
  • 目標︰$50.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 109.600
  • 00001 長和
  • 41.700
  • 00700 騰訊控股
  • 454.200
  • 00388 香港交易所
  • 329.000
  • 00005 滙豐控股
  • 78.650
報章貼士
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.450
  • 目標︰$1.70
  • 01672 歌禮製藥－Ｂ
  • 6.400
  • 目標︰$7.30
  • 02318 中國平安
  • 43.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

15/04/2025 12:45  《午市前瞻》恒指後市走向看21500點，美晶片調查對華影響小

15/04/2025 12:07  恒指半日升40點報21457，安踏升3%，銀娛跌近4%

15/04/2025 11:34  【關稅戰】關稅又來了！特朗普政府啟動對晶片及藥品進口調查

15/04/2025 11:28  《新股上市》遇見小麵申香港上市，碧桂園及九毛九為股東

15/04/2025 09:46  【關稅戰】貝森特：不認為主權國家拋售美債，必要時提高回購規模

15/04/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５７﹒８億元，買藥明生物沽快手

15/04/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】高盛降港交所目標逾一成，摩通削濠賭股目標

15/04/2025 11:48  《財資快訊》美電升報７﹒７５９１，一周拆息較上日微軟至３厘

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

關稅戰 | 關稅又來了！特朗普政府啟動對晶片及藥品進口調查新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

傳美擬推動中概股退市，港交所卻遭高盛降目標，可趁回吐部署吸納？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指後市走向看21500點 美晶片調查對華影響小新文章
品味生活
生活
人氣文章

財識兼收．止凡

特朗普屢改投石車設定
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

智慧生活融合現代科技與生活態度 別忘記人與人之間最重要的溫度！
人氣文章

FOCUS

出口 | FOCUS | 電子關稅「假豁免真緩兵」，中國出口第二季見真章
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

丹青舍早春寫生遊學團：跟隨水墨畫家廖永雄走訪雲南麗江和香格里拉，拓展水墨藝思精神訓練
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

丈夫出軌過後，想和第三者見上一面？見了就會甘心嗎？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

健康地老去！最新研究分析8種飲食法則：AHEI另類健康飲食指數或可減低長期病患風險？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
60歲張曼玉現身Coldplay香港站演唱會，分享養生之道：每日飲1物助清腸排毒
人氣文章
點解便秘、肚瀉都要多食纖維？營養師拆解：只有1款纖維才有效解決兩極腸胃問題
人氣文章
藥劑師設計「腸胃急救包」 優惠價60元，家居旅行保平安  同場加映長者腸道健康貼士    新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/04/2025 14:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/04/2025 14:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/04/2025 14:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/04/2025 13:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態15/04/2025
關稅戰 | 關稅又來了！特朗普政府啟動對晶片及藥品進口調查
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 夏寶龍：美國蠻橫霸道，不是要我們的稅而是要我們的...

15/04/2025 12:08

關稅戰

逾半台灣年輕男性聞戰即降

15/04/2025 08:00

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處