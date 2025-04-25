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華盛証券引領金融科技革新 打造投資新時代

25/04/2025

 

華盛証券引領金融科技革新 打造投資新時代

 

全球金融市場瞬息萬變，加上數位化轉型的加速，投資者對便捷、透明的交易平台需求日益增加。扎根於香港的華盛証券成立以來，秉持「讓投資更清晰」的理念，一直緊貼市場、專注客戶需求。為了應對快速變化的股市，華盛採取多項策略並推出創新多元服務，如自家構建的交易手機應用程式華盛通（Vbrokers App）、聯結投資達人進行直播及投資社群，以及剛推出「夜盤服務」等，致力為客戶提供指尖之間可操控的金融服務。

 

華盛証券引領金融科技革新 打造投資新時代

 

Vbrokers App早前獲得由經濟通（ET Net）舉辦的「2024金融科技大獎」金融科技類別的「傑出一站式股票交易應用程式」，展現了Vbrokers App在市場上的領先地位和創新能力。華盛証券行政總裁李子建（Keith）表示：「我們榮幸獲得此殊榮，團隊將持續努力提供更優質的服務。」

 

教育及賦能 助客戶駕馭財務未來

 

華盛注重用戶體驗，優化Vbrokers App的介面和工具，簡化操作流程，降低資訊過載，讓投資更便捷。Keith說：「我們於2019年推出一站式股票交易應用程式Vbrokers App，旨在解決傳統交易App功能單一及資訊孤島的問題。為緊貼市場需要，開發過程分為幾個關鍵階段—在初建階段著重功能整合，推出基礎交易功能和即時行情等；於2021年擴展生態系統，冀為投資者帶來多角度預測及分析，因此引入KOL直播及投資社群，從而提升用戶黏性。自2022年以來，華盛進行智慧化升級，利用大數據和人工智能技術，為投資者提供更好的資產增值支持。」

 

華盛証券引領金融科技革新 打造投資新時代

Vbroker App於2020年躋身香港最多人使用的交易手機應用程式第2位。

 

新推5 x 24夜盤服務 抓住最佳交易時機

 

華盛証券成立以來，一直提供多元化，支持港股、美股及A股通等多市場交易，並且透過透明的佣金費率，讓投資者可享以低門檻輕鬆地進入全球市場。此外，華盛証券積極打造社交化投資生態，整合投資達人KOL觀點與激發社群討論，幫助用戶獲得多角度投資訊息，以提升決策的質量。Keith回應：「科技驅動是華盛的核心，我們利用大數據即時分析市場趨勢，提供動態風險評估和智能投顧服務，幫助用戶迅速做出聰明決策；同時又設有客製化工具如『統一購買力』及『條件單』等，讓用戶能根據個人需求作出靈活交易，特別是在市場波動時，條件單能有效把握機會並降低風險。」除服務多維度外，華盛証券更拓展服務深度，如剛於4月份正式上線的「夜盤服務」，將美股交易時段延長至凌晨，實現了「5 x 24」的交易環境，涵蓋全球市場波動窗口。「『夜盤服務』不僅提升了交易的靈活性，也讓投資者能在任何時段進行交易，抓住最佳交易時機。」Keith說。

 

華盛証券引領金融科技革新 打造投資新時代

更多關於夜盤功能詳情介紹，詳盡嘅細節可以瀏覽佢地官網

 

華盛証券引領金融科技革新 打造投資新時代

華盛証券剛推出「夜盤服務」，Keith表示能為5 x 24為投資者抓緊交易的重要時刻。

 

人工智能助力掌握最精準市場資訊

 

投資涉及風險，為穩住回報，投資者往往花大量時間做資料搜集及閱讀財務報表，華盛証卷重視風險控制，期望透過結合量化模型與人工智能對比審核，為不同風險偏好的投資者推薦合適的產品。此外，「華盛提供線上課程和模擬交易功能，幫助用戶提升自主分析能力，更理解市場動態；並定期更新教育視頻及YouTube頻道視頻，務求幫助投資者深入了解各類理財產品，希望通過教育及不同內容，讓投資者能夠駕馭自己的財務未來。」Keith強調華盛証券將推出更多創新服務，並將核心於在『智能化＋場景化』，前者是是人工智能的深度應用，能自動化生成摘要技術解讀財報，幫助用戶輕鬆掌握重要資訊；其次，華盛計劃在今年推出加密貨幣交易，擴大用戶的投資選擇；此外，華誠有意在不久將來將社交投資功能將進一步擴展，允許用戶跟隨投資達人KOL的交易組合，並分階段揭露其績效，從而提升用戶的投資決策能力。

 

跨資產跨區域配置資產

 

在當前不斷變化的市場環境中，Keith建議投資者應採取多項策略來調整其投資策略，以應對風險。「投資者應該跨資產（如股票、債券、商品）和跨區域配置資產，以降低單一市場帶來的風險。此外，動態再平衡也是重要的策略，投資者應根據市場變化每季調整持倉比例，以保持風險和回報的最佳平衡，再加上善用各種工具，例如停損單、條件單和選擇對沖等自動化風控手段，有效管理潛在損失。」總括而言，投資者應保持長期觀點，避免因短期波動而過度反應，應更加關注企業的基本面，從而做出更加明智的投資決策。

 

善用人工智能 簡化及精準解讀財報

 

最後，Keith提及近年金融科技對傳統証券行業帶來不少新氣象。「通過將人工智能（AI）深層應用，可以提供標準化或定制化的金融產品解決方案，逐步取代傳統投顧服務。」

 

華盛未來將結合AI與大模型技術，提供高質量的金融增值服務，以滿足多元化的投資需求，並提高市場分析的精準度，定必會顯著提升行業的盈利能力。

 

華盛証券引領金融科技革新 打造投資新時代

華盛証券引領金融科技革新 打造投資新時代

華盛証券緊貼投資者所需，連結不同投資達人KOL，製作不同內容視頻，教育他們在投資、落盤及市場趨勢，從多角度了解市場。

 

點撃收睇華盛証券Youtube Channel 

 

華盛為拉近與投資者距離，更不時舉辦除投資講座以外的有趣活動，譬如説5月將與富豪雪糕合作，走到鬧市旺區，免費派發特製雪糕，與一衆市民同樂。

 

華盛証券引領金融科技革新 打造投資新時代

 

關於華盛証券
華盛証券是香港持牌券商（中央編號：AUL711），持有由香港證券及期貨事務監察委員會授予的第一、二、四、五、九類受規管活動的牌照，致力為用户提供全程線上化的港股、美股、A股等投資服務。通過華盛証券投資者可以交易包括股票、基金、債券、衍生品等多種類型的金融產品，並可免費使用數倉分析、形態選股、條件單等專業級的輔助交易工具，同時可享受極速線上開户、統一購買力等服務。

 

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