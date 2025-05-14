取消強積金「對沖」安排後 僱員要留意什麼?

取消強積金「對沖」的討論自強積金成立以來經已存在。到了2012年特首選舉時才正式出現在候選人的競選政綱。隨著對沖安排於今年5 月1日（下稱：轉制日）取消後，遣散費和長期服務金的安排，亦會有重大改變。BCT希望透過此文提醒僱員新制內容及影響。

僱主在甚麼情況下要支付遣散費／長期服務金？

按照勞工處資料，在特定條件下，僱員按連續性合約受僱不少於24個月／受僱滿5年，可享有遣散費或長期服務金。僱員只可享有遣散費或長期服務金其中一項。而遣散費／長期服務金的款額上限是 HK$390,000。

遣散費 / 長期服務金適用情況 ：

- 遣散費（連續性合約受僱不少於 24 個月）: 僱員因裁員而遭解僱、固定合約期滿不獲續約、遭停工等。

- 長期服務金（連續性合約受僱不少於 5 年）: 僱員因嚴重過失而遭解僱、固定合約期滿不獲續約、在職期間死亡、健康理由辭職、65歲以上辭職等。

什麼是強積金「對沖」安排?

「對沖」安排允許由僱主為僱員作出強制性及自願性供款所累積的強積金，抵銷根據《僱傭條例》須向僱員支付的遣散費 / 長期服務金。換言之，僱員在「對沖」安排取消前拿到的「賠償」，其實是自己的強積金，這一直被視為強積金制度需要解決的問題。

取消「對沖」後對僱員有什麼影響？

僱主不能再用為僱員作出強制性及自願性供款所累積的強積金「對沖」僱員轉制日（2025年5月1日）起服務年資的長期服務金／遣散費。僱員的強積金累算權益變相可完全保留。換言之，「對沖」安排取消後，僱員拿到的賠償將較「對沖」未取消前多。

取消「對沖」安排並非一刀切？

根據勞工處資料，取消「對沖」安排後：

- 僱主強積金強制性供款累算權益不可「對沖」僱員轉制日（2025年5月1日）起服務年資的遣散費／長期服務金，但仍可繼續「對沖」僱員轉制日前服務年資的遣散費／長期服務金。

- 僱主強積金自願性供款累算權益及按僱員服務年資支付的酬金，仍可繼續「對沖」僱員的遣散費／長期服務金（不論轉制日前或後的服務年資）。

取消「對沖」對僱員有什麼好處？

好處一 : 取消「對沖」後，絕大部分僱員，尤其在職場打滾多年的僱員，獲得的權益總和（即遣散費／長期服務金連同其強積金戶口內的僱主強制性供款累算權益）會較「對沖」制度實行時所得為多。因僱主不可再使用其強積金強制性供款累算權益「對沖」僱員的遣散費／長期服務金轉制後部分，僱員可保留更多強積金累算權益作退休保障之用。

好處二 : 這改動將提高職業的穩定性，因僱主再不能利用對沖機制來減少裁員成本，某程度上能降低企業隨意裁員的可能性。

取消「對沖」後，僱員要留意什麼？

1. 檢視現有強積金結餘，要知道自己一旦離職的潛在長期服務金／遣散費權益。

2. 保留完整僱傭記錄，例如糧單、合約、工資證明及工作紀錄等。

3. 留意政府和積金局發布的相關信息。

僱員對新制度有疑問，歡迎聯絡 BCT 了解

取消強積金對沖機制後，僱員的權益將得到更全面保護，以更高的退休儲備保障退休生活。BCT建議僱員評估取消對沖後對自己退休儲備的潛在影響，並相應調整退休計劃。僱員若對取消強積金對沖機制的運作或自己的權益有任何疑問，歡迎聯絡諮詢 BCT 的專業團隊，亦請繼續留意「多源顧問服務」的最新消息。

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