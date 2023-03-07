【FOCUS】中國出口續縮水 亮點與暗湧同在



上海港、鹽田港堆積如山的集裝空箱；PMI新出口訂單指數連續12個月低於榮枯線；「全球經濟金絲雀」韓國出口錄連續4個月衰退；香港1月出口錄近70年最大跌幅；歐元區零售銷售錄連續8個月負增長……全球需求疲態逆風勁吹，中國出口同未能幸免。繼去年10月、11月、12月分別錄按年縮水0.3%、8.7%、9.9%後，首2月再錄五連跌。挑戰當前，一亮點、一暗湧猶值留意。





歐美弱東盟旺，勞密型產品縮水





「進入2023年，我國外貿領域主要矛盾，從去年的供應鏈受阻、履約能力不足，已經轉變為當前的外需走弱、訂單下降」，商務部對外貿易司司長李興乾示警話音剛落，海關總署周二(7日)揭盅，以美元計首2月出口按年跌6.8%（預期：-9.4%），進口按年跌10.2%（預期：-5.5%），貿易順差1168.8億美元（預期：818億）。



分地區看，對歐盟、美國出口分別跌5%、15.2%，對東盟、日本出口分別升17.9%、6.7%。分產品看，包括平板電腦、大中小型計算機在內的自動數據處理設備及其零部件，出口值大跌逾四分一（26.7%)，除了需求走弱，亦折射包括電視、計算機、智能手機等在內的電子產品，全球價格普遍下降。



此外，勞動密集型產品如服裝鞋襪、塑料製品等出口萎縮，同跟中國近三年在全球服裝、鞋履、家具、旅行箱包等消費品的出口佔比下降趨勢一致。跟2016年相比，上述四大項去年佔比分別跌4個、7個、13個、11個百分點，至37%、65%、53%、70%。





汽車出口強勢，Altasia競爭起





所謂「每道烏雲都鑲有銀邊」，服裝鞋襪、玩具、手機等傳統出口走弱，汽車出口卻閃閃發光。最新數據顯示，中國首2月汽車出口量68.2萬輛，按年升43%。



事實上，中國汽車總出口量去年已超越美國、韓國、德國，晉身全球第二大汽車出口國；按出口目的地看，從墨西哥、智利到比利時、英國，乃至東南亞的菲律賓、泰國、馬來西亞，中國製造汽車的價格優勢、交付速度都極具競爭力，層出不窮的新能源車車型，更被顧問公司麥肯錫稱作「超越最瘋狂的夢想」。



不過，相比中國完整、成熟的汽車產業鏈，印度、越南、孟加拉、墨西哥等新興經濟體，正躍躍欲試取代中國成為新的製造業中心。繼特斯拉在墨西哥的全球第五間工廠(佔地為上海工廠的20倍)擬最快本月動工後，蘋果的主要代工商富士康亦據報將在印度大舉擴張，擬新增10萬職 位。



《經濟學人》最新就將日本、韓國、印度、菲律賓、印尼、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、老撾、柬埔寨、孟加拉、文萊及中國台灣地區，命名為「Altasia」，形容其總出口規模與中國相當，為中國供應鏈的替代(alternate)選擇。

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