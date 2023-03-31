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【FOCUS】復甦勢頭續強勁　PMI一指標藏暗湧

31/03/2023

　　繼2月跳升至逾10年高位後，中國官方製造業PMI 3月再錄「擴張三連」；同報佳音的還有非製造業PMI，連升三月至近12年高位。兩大先行指標齊顯示，防疫政策優化及地產調控鬆綁極大提振採購經理人情緒。國務院總理李強於博鰲論壇即預告，3月經濟可能比首兩月更好。


　　不過，出廠價格指數重回榮枯線以下，連同5個月通縮的PPI、疲軟的出口集裝箱運價、急挫的規模以上工業企業利潤等，齊閃現需求疲軟警號。



汽車業值憧憬，商旅出行井噴



　　國家統計局周五(31日)公布，3月製造業PMI錄51.9(預期：51.8，2月：52.6)，連續三個月高於榮枯線。分行業看，裝備製造、高技術製造、消費品行業PMI分別為53%、51.2%、51.9%。　

 

 

 中國官方製造業PMI 3月再錄「擴張三連」。(shutterstock)

　　　　


　　分項指數中，生產指數、新訂單指數持續較高景氣；最引人注目的是汽車業，生產、新訂單兩大指數均高於57，顯示行業產需加快釋放，或預示近期車企減價戰有助改善「持幣待購」心態，汽車銷售重新升溫值憧憬。

 


　　非製造業PMI表現更標青，3月錄58.2(預期：54.9，2月：56.3)，為2011年5月以來最高水平，其中，零售、運輸(鐵路、道路、航空)商務活動指數高於60，折射居民消費和商旅出行意願增強；建築業商務活動指數衝高至65.6，顯示隨著天氣轉暖，各地加快推進工程施工。



出廠價格萎縮，顯需求仍不足



　　經濟企穩回升勢頭持續，但暗湧如影隨形，反映市場需求不足的企業比重仍高於50%。最明顯的例子是出廠價格指數重回榮枯線以下，錄48.6的4個月最低，連同首2月按年急挫近23%的規模以上工業企業利潤、5個月通縮的PPI，反映企業毛利率下降。

 

 中國出口集裝箱運價指數（CCFI）正逼近2020年大流行初期低點。

 


　　相比大米、食油、牛奶、啤酒等結構性食品價格漲價，新能源車、運動服飾、高檔餐飲等非必需類消費卻爭相降價促銷。國內需求乍暖還寒，海外同不容樂觀，以美歐等12條航綫為樣本的中國出口集裝箱運價指數（CCFI）正逼近2020年大流行初期低點；美國四季度GDP終值並顯示，個人消費對GDP的貢獻僅錄0.7%，為大流行封鎖以來最低水平。

 


　　隨著一季度經濟成績單將於下月中揭盅，緊隨其後召開的中央政治局會議，將如何評估首季經濟表現及對上一年中央經濟工作會議的政策定調適時微調(例如去年4月提及「增量政策工具」)，將是此輪重開復甦能否持續的關鍵。

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