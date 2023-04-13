  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】加息減息「一線天」　全球經濟關係重構

13/04/2023

　　連續9個月下降的CPI，似改變不了美聯儲「最後倔強」－－5月再加息25基點；另一邊廂，衰退預期、信貸收緊、職位急凍，亦令「掉頭反轉」預期升溫－－最快7月開啟迅速減息。「鋼絲」上的鮑公如何左右平衡，都牽扯更大的市場動盪和全球經濟關係重構。



核心通脹粘性揮之不去



　　當拜登吹噓美國「年度通脹處於2021年5月以來最低水平(5%)」，扣除能源和食品的「核心通脹」、再扣除住房的「超級核心通脹」仍勁頭不減，按月續分別攀升0.4%、0.2%。通脹粘性揮之不去甚至頑固過預期，恐預示通脹從去年中的9.1%回落至現時5%之後，愈想接近2%政策目標，難度將愈大。

 

 

 貨幣市場押注，聯儲5月加息，7月減息。(shutterstock)

 


　　一大變數即是汽油價格，儘管3月錄按月跌4.6%，但自OPEC+上周日(2日)宣布5月起額外減產每日166萬桶，全球基準的布油價格已從3月底的75美元升至87美元以上，美國戰略石油儲備續跌至1983年11月以來最低。另一例證則是跟勞動力成本密切相關的外賣食品價格，按月升0.6%，反映驟然錄1987年以來最大跌幅(按月-10.9%)的雞蛋價格僅是短期波動。

 


　　鑑於此，明年有投票權的里士滿聯儲行長巴爾金、三藩市聯儲行長戴利雙雙放鷹，稱「還有很長的路要走」、「有充分理由認為政策或須進一步收緊」；期貨市場預期5月再加息25基點的機會高企近七成。



衰退攔路倒逼幣策轉向



　　聯儲激進加息維持「通脹鬥士」形象的代價不菲，在美國貨幣市場基金規模膨脹至5.25萬億美元紀錄新高的反面，摩通、富國、美銀三巨頭的首季存款預期按年大幅縮水5210億美元。隨之而來的連鎖反應是，小型企業的信貸狀況3月急降至逾十年最低水平。融資不易，拖累製造業、建築業、零售業等周期性行業的招聘意欲，3月職位空缺數下降錄兩年來最大，而每周工時亦錄2020年4月以來最低。

 


　　聯儲最新公布的會議紀要顯示，工作人員首次預期，美國經濟今年稍晚將出現輕度衰退；而過去55年的歷史數據顯示，每當聯儲以加息來對抗高通脹(CPI>5%)時，衰退總會接踵而至。美銀近日即發布12張圖表，包括製造業活動下降、收益率曲線變陡、信貸緊縮傷害就業等，警告美國經濟即將進入全面衰退。

 


　　如何應對？相比聯儲2018年、2006年、2000年分別間隔7個月、15個月、7個月，從加息轉向減息，市場押注今次掉頭反轉將來得更快更急，首次減息或於7月開啟，終端利率將從6月的5.01%峰值迅速降至明年1月的4.16%。



重組供應鏈應對不確定



　　倘若衰退疊加減息真的發生，無疑將令2月咬定「今年不會減息」、押注「有機會軟著陸」的鮑威爾公信力破產；而高利率的肥尾效應將放大不確定性及加劇市場動盪。

 

 

 減息作為凱恩斯信徒們的經典需求端刺激手段，或加速全球經濟關係重構。(shutterstock)

 


　　更進一步的考慮是，減息作為凱恩斯信徒們的經典需求端刺激手段，恐隨時令高通脹成為常態，國際貨幣基金組織最新預計，盡管能源和食品價格逆轉，但全球通脹今明兩年仍將高企7%、4.9%。

 


　　在此背景下，關鍵原材料及產品供給（如晶片、礦產）、攸關國家競爭力的關鍵行業（若人工智能、電動車）、更多樣可靠彈性的供應鏈等，將加速全球經濟關係重構。看看3月急升的中國煤炭、原油進口，以及巴西總統盧拉周三（12日）開啟訪華之旅，耐人尋味。

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

276.200

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 02521 升輝清潔
  • 0.275
  • 00001 長和
  • 39.600
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2024 07:50  《國金頭條》市場靜待鮑威爾聽證會發言，美股三大指數下跌

05/03/2024 08:25  《盤前攻略》美股指數齊跌，恒指料低開過百點，電動車板塊或受壓

05/03/2024 07:53  【企業盈喜】中國聯通(762)料全年純利187億人幣增12%

05/03/2024 07:53  《國企紅籌》中國電信(728)全年純利305億人幣，升10%

05/03/2024 07:53  碧桂園(02007)2月歸屬股東銷售額逾37億人幣，跌85%

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

網紅訪陸有讚有彈，竟被綠營扣紅帽
人氣文章

小薯茶水間

天氣預報｜天文台預告本周氣溫再跌！有東北季候風？驚蟄咩天氣？邊日最凍、落雨？即睇未來9日天氣預測 2
人氣文章

娛樂情報

葉子楣當年拍三級片堅持三點不露：一露咗就冇神秘感！為愛情收山近30年！談舊愛猝死痛哭：始終一齊26年
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

以甜茶的名字，Timothée Chalamet做了不只甜到漏的事
人氣文章

Fashion

從Chanel、Dior、Bottega Veneta新品，看2024春夏耳環3大潮流！珍珠元素可鹽可甜、閃亮水晶展現優雅氣息！特大耳環秒變時尚達人 1
人氣文章

Beauty

MUSEA Wellness Club：瑜伽、冥想、健身、拉筋，跟lululemon與PURE Fitness教練一起調節身心靈！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
天氣忽冷忽熱易誘發心血管、呼吸系統疾病！8款暖身禦寒湯水＋產熱食物推介！熱齋啡助保暖但令血壓升高？新文章
人氣文章
AIDS ︳愛滋病患者確診血癌骨髓移植成功後奇蹟痊癒？成全球第5名愛滋康復者停止用藥
人氣文章
港女出風癩後喉嚨常異物感！連飲水都吞嚥困難！屢求醫食藥無改善，懷疑患上這一種病
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 08:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金