  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】俄烏升級一觸即發　勸和促談實質一步

27/04/2023

　　當駐法大使盧沙野的一番個人言論，引發對中國「勸和促談」努力質疑之際，中國國家主席習近平周三(26日)與烏克蘭總統澤連斯基通電話，為去年2月俄烏開戰以來首次，而華府罕有表示對通話「事先不知情」。

 

　　面對俄羅斯前總統梅德韋傑夫周二(25日)揚言，「使用核武器的可能正與日俱增」，而澤連斯基周三重申，「必須恢復到1991年邊界內的領土完整」，雙方僵局難解之下，到底如何實現和平？

 

警告「核戰爭無贏家」

 

　　俄烏戰爭「潘多拉盒子」打開近430日，隨著泥濘的春季即將過去，更大的升級隨時一觸即發。繼梅德韋傑夫前日繪聲繪色描述核戰的情景－－「爆炸中心5000開爾文的溫度、每秒350 米的衝擊波、每平方米3000公斤的壓力以及穿透輻射」後，北約最高軍事指揮官昨日稱，西方盟國承諾為基輔春季反攻而及時交付的坦克、裝甲戰車，有逾98%已抵達烏克蘭。

 

中烏兩國元首周三通電話，為俄烏去年2月開戰以來首次。(烏克蘭官方圖片)


　　為局勢降溫愈顯逼切，中國最高層在跟澤連斯基的約一小時通話中就強調，「對話談判是唯一可行的出路」；警告「核戰爭沒有贏家，有關各方都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運著眼，共同管控好危機」；明確「中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。」

 

　　北京就勸和促談邁出重大實質步伐，而現時擔任歐亞事務代表的李輝，曾於2009至2019年擔任駐俄大使長達10年，有「俄國通」之稱。

 

歐洲或成重要槓桿之一

 

　　鑑於莫斯科、基輔圍繞頓巴斯地區、克里米亞等領土爭議寸步不讓，勸和促談的切入點，或首先聚焦避免戰爭升級及長期化。此外，明確未來對烏重建支持、設定解除對俄制裁條件等，料同為重點。就在近日，被指是洩漏的美軍情報評估顯示，雙方士兵傷亡人數已達35.4萬名；另據俄羅斯財政部公布，該國一季度能源出口收入按年大降45%、聯邦赤字飆升至290億美元。

 


　　值得一提的是，歐洲或成為今次共同尋求歐洲大陸長治久安之道的重要槓桿之一。除了法國總統馬克龍，據報正聯手中方為未來俄烏談判制定框架，並預期夏季有望成事；歐盟剛連同日本，明確反對美國有關「G7國家停止全部對俄羅斯出口」的提議。

 

　　儘管「複雜問題沒有簡單解決辦法」，但看看長期敵對的伊朗、沙特3月在中國斡旋下恢復外交關係，伊朗近日更正式邀請沙特國王薩勒曼訪問德黑蘭，中國力主的全球安全倡議會否再推動和解破冰，拭目以待。

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00027

銀河娛樂

40.250

異動股

01405

達勢股份

60.250

異動股

00700

騰訊控股

276.200

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01405 達勢股份
  • 60.250
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 02521 升輝清潔
  • 0.275
  • 00001 長和
  • 39.600
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

05/03/2024 07:50  《國金頭條》市場靜待鮑威爾聽證會發言，美股三大指數下跌

05/03/2024 08:25  《盤前攻略》美股指數齊跌，恒指料低開過百點，電動車板塊或受壓

05/03/2024 07:53  【企業盈喜】中國聯通(762)料全年純利187億人幣增12%

05/03/2024 07:53  《國企紅籌》中國電信(728)全年純利305億人幣，升10%

05/03/2024 07:53  碧桂園(02007)2月歸屬股東銷售額逾37億人幣，跌85%

05/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

05/03/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】大摩再劈藥明系目標，信義光能獲多間大行唱好

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

網紅訪陸有讚有彈，竟被綠營扣紅帽
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳好去處｜深圳春日賞花打卡推介！人氣向日葵花田 / 古風建築配夢幻三角梅瀑布 / 湖畔山坡粉色紫荆花林
人氣文章

著數速遞

機票優惠 |香港航空推花季優惠！櫻花季$1,400飛大阪、$1,130飛熊本！仲有札幌、沖繩等人氣日本航點！包20kg寄艙行李！同場平飛北京、上海、峇里最平$730起行
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

《可憐的東西》：Emma Stone全裸演出！從初生女孩到無止境的性探索，揭露文明社會下的女性枷鎖
人氣文章

Art & Living

展覽《水瓶座：潘朵拉的瓶子》：若沒經歷過無光的時刻，就感受不到光是多麼閃耀 1
人氣文章

Watch & Jewelry

為慈善出一分力！Hublot x Depeche Mode樂隊推出限量版腕錶、Omega x Swatch推出MoonSwatch手提錶箱，將籌款捐出！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腹肌訓練 | 做捲腹運動做到腰痛？專業導師分享常見錯誤！躺著做3個腹部訓練，鍛練上腹、下腹、側腹核心肌群！比仰臥起坐更有效？ 3
人氣文章
減肥瘦身 | 金馬影后馬思純曾極端減肥導致復胖患高血壓！健康減55磅公開5招瘦身法！每朝榨「2種汁」助排毒增飽足感新文章
人氣文章
政府提供12項醫療津貼體檢項目：免費睇牙、體檢，資助篩查大腸癌、子宮頸普查！不同性別年齡都受惠！即睇申請及費用詳情
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 09:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/03/2024 08:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金