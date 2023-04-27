【FOCUS】俄烏升級一觸即發 勸和促談實質一步

當駐法大使盧沙野的一番個人言論，引發對中國「勸和促談」努力質疑之際，中國國家主席習近平周三(26日)與烏克蘭總統澤連斯基通電話，為去年2月俄烏開戰以來首次，而華府罕有表示對通話「事先不知情」。

面對俄羅斯前總統梅德韋傑夫周二(25日)揚言，「使用核武器的可能正與日俱增」，而澤連斯基周三重申，「必須恢復到1991年邊界內的領土完整」，雙方僵局難解之下，到底如何實現和平？

警告「核戰爭無贏家」

俄烏戰爭「潘多拉盒子」打開近430日，隨著泥濘的春季即將過去，更大的升級隨時一觸即發。繼梅德韋傑夫前日繪聲繪色描述核戰的情景－－「爆炸中心5000開爾文的溫度、每秒350 米的衝擊波、每平方米3000公斤的壓力以及穿透輻射」後，北約最高軍事指揮官昨日稱，西方盟國承諾為基輔春季反攻而及時交付的坦克、裝甲戰車，有逾98%已抵達烏克蘭。

中烏兩國元首周三通電話，為俄烏去年2月開戰以來首次。(烏克蘭官方圖片)



為局勢降溫愈顯逼切，中國最高層在跟澤連斯基的約一小時通話中就強調，「對話談判是唯一可行的出路」；警告「核戰爭沒有贏家，有關各方都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運著眼，共同管控好危機」；明確「中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。」

北京就勸和促談邁出重大實質步伐，而現時擔任歐亞事務代表的李輝，曾於2009至2019年擔任駐俄大使長達10年，有「俄國通」之稱。

歐洲或成重要槓桿之一

鑑於莫斯科、基輔圍繞頓巴斯地區、克里米亞等領土爭議寸步不讓，勸和促談的切入點，或首先聚焦避免戰爭升級及長期化。此外，明確未來對烏重建支持、設定解除對俄制裁條件等，料同為重點。就在近日，被指是洩漏的美軍情報評估顯示，雙方士兵傷亡人數已達35.4萬名；另據俄羅斯財政部公布，該國一季度能源出口收入按年大降45%、聯邦赤字飆升至290億美元。



值得一提的是，歐洲或成為今次共同尋求歐洲大陸長治久安之道的重要槓桿之一。除了法國總統馬克龍，據報正聯手中方為未來俄烏談判制定框架，並預期夏季有望成事；歐盟剛連同日本，明確反對美國有關「G7國家停止全部對俄羅斯出口」的提議。

儘管「複雜問題沒有簡單解決辦法」，但看看長期敵對的伊朗、沙特3月在中國斡旋下恢復外交關係，伊朗近日更正式邀請沙特國王薩勒曼訪問德黑蘭，中國力主的全球安全倡議會否再推動和解破冰，拭目以待。

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