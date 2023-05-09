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【FOCUS】進出口真冷假熱　弱復甦需「添柴」

09/05/2023

　　繼3月意外終結「五連跌」後，中國4月出口再接再厲放閃。背後除了去年上海封控的低基數效應，更有非洲、俄羅斯、一帶一路的加持。不過，鑑於領先指標製造業PMI的新出口訂單分項重回收縮，全美零售聯合會(NRF)大幅下調上半年消費品進口預測，出口業逆風恐依然當頭勁吹。



汽車出口再刷新歷史新高



　　海關總署周二(9日)公布，4月美元計出口2954.2億美元，儘管按月縮水逾6%，但在去年4月僅2700億美元出頭的低基數下，按年升幅錄8.5%(預期:8%)。

 

 


　　分產品看，最大功臣當屬汽車，4月出口42.5萬輛，再刷新歷史新高；首4月累計增速達104%，超越去年全年的56%，如無意外，今年勢超越日本晉身全球最大汽車出口國。相比之下，手機、集成電路、自動數據處理設備(主要為電腦產品)黯然失色，4月出口額分別按年跌13%、7%、17%。巧合的是，台灣地區、韓國4月集成電路出口同按年縮水7%、41%。此外，勞動力密集型產品同比增速從3月的25%顯著回落至8.6%，（3月為25%），也印證前期積壓訂單釋放效應消退。

 


　　再看出口目的地，4月對第一大貿易夥伴東盟的出口，按年增速從3月的35%放緩至4%，取而代之崛起的是非洲和俄羅斯，分別按年大增50%、153%。此外，對美國出口連續第九個月縮水，惟跌幅略收窄至6.5%。



歐美需求弱，降息可能增



　　相比出口標題數字光鮮，4月進口錄按年大跌7.9%(預期:-0.7%)，銅、煤炭、原油、鋼材等進口量全數按年縮水，顯示內需動力及企業補庫存意願仍舊偏弱，不同於報復性反彈的服務業，製造業復甦仍不明朗。

 

 


　　鑑於淨出口分別於2021年、2022年貢獻中國經濟增長約21%、17%，重要性仍不可小覷，今年餘下時間的走勢將如何？答案是逆風當頭。獲國務院總理李強點名要「設法穩住」的發達經濟體歐美，兩者的零售銷售同錄連續兩個月萎縮，全美零售聯合會最新下調上半年美國消費品進口預測，相當於較去年同期大降23%。

 


　　往前看，倘若進口繼續潛水，而出口邁向放緩，內銀繼下調存款利率後，未來下調貸款利率為弱復甦加油添柴的可能亦在上升中。

 

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